2026 북중미 월드컵 한국과 멕시코의 조별리그 두 번째 맞대결

2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 열렸습니다. 한국과 멕시코의 조별리그 두 번째 맞대결을 앞두고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 출신 양국 베테랑 해결사의 경쟁에 시선이 쏠리고 있습니다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 열렸습니다. 한국과 멕시코 의 조별리그 두 번째 맞대결을 앞두고 잉글랜드 프리미어리그 (EPL) 출신 양국 베테랑 해결사의 경쟁에 시선이 쏠리고 있습니다.

양 팀의 공격 선봉에 설 것으로 예상되는 손흥민과 히메네스는 모두 성인 국가대표로 100경기 넘게 소화하며 자국 A매치 역대 득점 랭킹에서 2위입니다. 손흥민은 A매치 145경기로 최다 출전 역대 1위에 올라 있으며, 득점에선 역대 1위인 차범근 전 국가대표 감독(58골)에 두 골 차로 다가선 2위(56골)를 달리며 새 역사에 도전하고 있습니다. 손흥민은 은퇴한 대선배 안정환, 박지성과 더불어 월드컵 본선 한국 선수 최다 골 1위(3골)를 공유하고 있습니다.

한 골을 더하면 최다 득점 단독 1위가 될 수 있는 손흥민은 12일 체코와의 조별리그 첫 경기(2-1 한국 승)에 선발로 나섰으나 골 맛은 보지 못한 채 후반 24분 오현규(베식타시)와 교체돼 멕시코전을 기약했습니다. 양발을 모두 잘 쓰며 날카로운 슈팅을 자랑하는 손흥민 특유의 결정력이 멕시코를 상대로 발휘된다면 홍명보호는 승리와 조 1위에 한결 수월하게 다가설 수 있습니다. 월드컵 본선에도 2014년 브라질 대회부터 참가해왔으나 골과는 지독하게 인연이 없었던 그는 12일 남아프리카공화국과의 대회 개막전에서 추가 골을 폭발, 멕시코의 2-0 승리에 기여하며 기쁨의 눈물을 쏟았습니다.

개인 월드컵 본선 첫 득점인 이 골로 A매치 46골을 기록한 히메네스는 1997∼2008년 활약한 하레드 보르헤티와 멕시코 A매치 최다 득점 공동 2위로 올라섰습니다. 1위 하비에르 에르난데스(52골)와는 6골 차입니다. 북중미 월드컵에서 한국과 맞붙을 멕시코 축구 대표팀 공격수 라울 히메네스가 14일(현지시간) 멕시코시티 내 대표팀 훈련센터에서 훈련을 하고 있습니다. 2026.6.15 ondol@yna.co.kr 2020년 두개골 골절 등 크고 작은 부상을 겪으며 폼이 전성기만큼은 아니라는 얘기도 듣지만, 190㎝에 육박하는 장신을 앞세운 제공권 외에 공격수로의 자질을 두루 갖춘 그가 월드컵 득점 한풀이까지 성공한 만큼 홍명보호로선 경계 대상으로 삼을 수밖에 없습니다.

전반 22분 히메네스가 0의 균형을 깨는 선제골을 터뜨린 뒤 손흥민이 후반 20분 만회하는 동점 골을 터뜨렸습니다. 성장 후에도 꽃가루 먹는 열대나비, 친척보다 3배 오래 산





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