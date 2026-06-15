2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라. 13일(현지시간) 어린이 축구팬이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타에서 아빠와 함께 축제를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.kr

2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라 . 13일(현지시간) 어린이 축구팬이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타 에서 아빠와 함께 축제를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.kr하루 8시간을 일해 350페소(약 2만8천원)를 버는 그는 스스로를 중산층이라 자부하지만, 살인적인 호가를 자랑하는 월드컵 경기장 관전은 그에게 그저 '황당무계한 꿈'에 불과하다.

'지구촌 최대의 축구 축제'가 막을 올렸지만, 정작 대회 개최 도시인 멕시코 과달라하라의 평범한 시민들에게 이번 월드컵은 '그들만의 파티'다. 시내 스포츠바나 대형 전광판이 설치된 '팬 페스트' 행사장 등에는 응원전을 펼치려는 인파가 구름처럼 몰려들고 있지만, 막상 이들 중 안방에서 열리는 경기의 입장권을 손에 쥔 이는 극소수에 불과하다. 하지만 2차 시장에서 거래되는 월드컵 입장권 가격은 최고 수준에 달한다. 티켓 가격 추적 사이트 '티켓데이터'(TicketData)에 따르면, 과달라하라 경기를 관람하기 위해 필요한 리셀 티켓의 '평균 최저가'는 1천903달러(약 287만 원)에 육박한다.

이는 개최 도시 중 1인당 평균 소득이 가장 높은 미국 샌프란시스코(7만 3천684달러·약 1억 1천만 원)의 평균 최저 티켓 가격이 501달러(약 75만 원) 수준에 그친 것과 극명한 대조를 이룬다. 미국이나 캐나다와는 차원이 다른 멕시코 특유의 뜨거운 축구 열기가 도리어 입장권 가격을 천정부지로 끌어올렸고, 결과적으로 주머니 사정이 여의찮은 '안방 주인'들을 축제 밖으로 밀어내는 결과를 낳았다.

(과달라하라=연합뉴스) 최재구 기자=2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라. 13일(현지시간) 축구팬 등이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타 행사를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.kr 멕시코 리그 명문 구단인 CD 과달라하라 15세 이하(U-15) 유스 출신이자 자타공인 '축구광'인 구스타보 로메로(28) 씨는 공식 티켓이 처음 오픈됐을 때도 최소 7천 페소(약 61만 원)였고, 지금은 한국전이 5만 페소(약440만원)까지 치솟았다며 내 벌이로는 도저히 감당이 안 돼 다음 생에나 볼 수 있을 것 같다고 한숨을 쉬었다. 영상 제작업자인 오스카 디에스(38) 씨 역시 처음 FIFA 예매 창이 열렸을 때 표를 구하려 했지만, 순식간에 매진됐다며 4만∼5만 페소까지 치솟은 암표를 사기엔 세 살배기 아이도 키워야 하고 집 대출금도 갚아야 해서 여유가 없다.

지나친 욕심이라 일찌감치 포기했다고 토로했다. 그라운드에서 가장 먼 좌석들은 관중으로 빽빽하게 찼지만, 정작 가격이 비싼 1층 중앙 좌석이나 VIP석은 주인을 찾지 못한 빈자리가 눈에 띄게 많았다. 약 4만 6천 석 규모의 스타디움에 4만4천985명의 관중이 입장했다고 발표한 국제축구연맹(FIFA)이 관중 수 부풀리기 논란에 휩싸이자 통로에 서 있는 관중도 집계한 것이라고 해명했을 정도다. 경기장에 입장할 수 있는 선택받은 소수는 전 세계 프리미엄 식재료를 취급하는 최고급 슈퍼마켓 체인 시티 마켓에 가서야 겨우 만날 수 있었다.

그는 일반 표는 이미 다 매진돼 4시간 전부터 입장이 가능한 특별 좌석(호스피탈리티) 패키지로 구매했다. 총 100만 페소(약 8천800만원) 정도 들었다며 개인 사업도 하고, 가업을 돕고 있다 보니 경제적으로 여유로운 편이라고 웃어 보였다.

(과달라하라=연합뉴스) 최재구 기자=2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라. 13일(현지시간) 어린이 축구팬이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타에서 아빠와 함께 축제를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.kr(과달라하라=연합뉴스) 최재구 기자=2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라. 13일(현지시간) 어린이 축구팬이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타에서 아빠와 함께 축제를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.kr(과달라하라=연합뉴스) 최재구 기자=2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라. 13일(현지시간) 축구팬 등이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타 행사를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.kr(과달라하라=연합뉴스) 최재구 기자=2026 북중미 월드컵 개최도시 중 하나인 멕시코 과달라하라. 13일(현지시간) 어린이 축구팬이 과달라하라 대성당 앞 해방광장에서 열린 팬페스타에서 아빠와 함께 축제를 즐기고 있다. 2026.6.14 jjaeck9@yna.co.k





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