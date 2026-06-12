2026 북중미 월드컵 A조 한국, 체코를 2-1 역전승으로 제치다

멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026년 북중미 월드컵 A조 1차전에서 한국은 체코를 2-1로 역전승하였다. 황인범과 오현규의 득점으로 승점을 확보하고, 조별리그 2위 진출에 한 걸음 다가섰다.

멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 2026년 북중미 월드컵 A조 1차 경기가 열렸다. 한국과 체코가 맞붙은 이번 경기에서 한국은 전반 12분 이강인의 날카로운 패스로 이재성이 골문 앞에서 볼을 받아 손흥민에게 전달했으나 수비수에게 차단당했다.

전반 38분 손흥민은 페널티 박스 안에서 오른발 중거리 슛과 1분 뒤 왼발 슈팅을 시도했지만 모두 골대를 빗나갔다. 체코는 전반 14분 라디슬라프 크레이치가 선제골을 기록하며 앞서 나갔지만, 후반에 들어 한국은 다시 흐름을 잡기 시작했다. 후반 22분 이강인의 돌파와 정확한 패스로 황인범이 골문 앞에서 골을 넣어 동점을 만들었다. 이어 35분에는 오현규가 오른쪽 측면에서 전달받은 낮은 크로스를 머리로 받아 왼발 슈팅을 성공시켜 역전골을 넣으며 2-1로 승기를 잡았다.

김승규 골키퍼는 체코의 연속적인 세트피스 위협에도 침착한 선방을 보여주었고, 수비진은 조직적인 마크와 터프한 몸싸움으로 추가 실점을 막았다. 경기 종료 후 한국은 3점을 확보하며 조별리그 2위 경쟁에 진입했고, 32강 토너먼트 진출의 첫 발판을 마련했다. 이번 승리는 홍명보 감독이 이끌던 팀에게도 의미가 깊다. 감독은 경기 도중 백승호와 손흥민 등 주요 선수들을 격려하며 팀의 사기를 고취시켰고, 스리백 전술을 효과적으로 활용해 공격과 수비의 균형을 맞췄다.

특히 황인범과 오현규가 보여준 '멀티 공격 포인트'는 팀 전술의 다양성을 입증했다. 체코팀 역시 레버쿠젠 소속 파트리크 시크와 울버햄프턴의 라디슬라프 크레이치를 앞세워 강력한 공격을 시도했지만, 한국의 조직적인 방어에 무산되었다. 양팀 모두 12차례 월드컵 본선 진출이라는 역사적인 기록을 가지고 있었으며, 이번 경기에서 보여준 경기력은 앞으로의 조별리그에서도 큰 변수로 작용할 전망이다. 경기 후 서울 광화문광장에서는 거리 응원에 참여한 시민들이 한국의 승리를 축하하며 환호했다.

이번 우승은 한국 축구가 2002년 한일 월드컵 이후 12번째 월드컵 본선에서 첫 경기 승리를 거둔 사건이기도 하다. 앞으로 한국은 6월 19일 멕시코와, 6월 25일 남아프리카공화국을 상대로 조별리그 2·3차전을 치르게 되며, 연속 원정 16강 진출이라는 목표를 향해 나아간다. 이번 경기에서 보여준 팀워크와 전술적 실행력은 한국 축구가 국제 무대에서 꾸준히 성장하고 있음을 시사한다





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2026 월드컵 한국 축구 체코 역전승 홍명보 감독

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