2026 동물과미래 포럼, 동물정치와 기후위기 논의

동물자유연대는 9~10일 서울 경희대 서울캠퍼스에서 '2026 동물과미래 정기포럼'을 개최합니다. 앨러스데어 코크런 등 전문가들이 동물 정의와 기후변화 대응 방책을 제시합니다.

동물자유연대 는 오는 9일과 10일 양일간 서울 동대문구 경희대 서울캠퍼스 오비스홀에서 ' 2026 동물과미래 정기포럼'을 개최한다고 6일 공식 발표했다. 이번 포럼은 단순한 동물 복지를 넘어, 정치와 제도의 변화를 통한 동물 정의 실현과 기후위기 시대의 생존 전략을 논의하는 장으로 마련되었다.

영국 교수 '동물정치' 필요성 주장

두 번째 날의 주제인 '동물정치·동물의 정의' 세션에서는 영국의 정치이론가이자 셰필드대 교수인 앨러스데어 코크런이 기조연설자로 나선다. 코크런 교수는 개인의 생활 방식 변화만으로는 동물에 가해지는 구조적 고통을 근본적으로 해결할 수 없다고 진단한다. 그는 합법적인 관행과 사회 구조 자체가 동물에게 피해를 주고 있다며, 정치제도와 법, 경제 규범을 함께 바꿔야 한다고 역설한다.

Also read 프랑스 마르세유, DZ 마피아 장악과 미성년자 마약 밀매 실상

특히 코크런 교수는 동물의 문제를 연민이나 자선의 차원이 아닌 '정의'의 문제로 접근해야 한다고 강조한다. 동물을 정치공동체의 구성원으로 인정할 때, 그들의 이익이 정책 결정에 어떻게 반영되어야 하는지, 법적 지위 개선이나 입법기관 내 동물 전담 대표 제도 도입 등 구체적인 변화 방안을 모색할 계획이다.

템플 그랜딘, 농장동물 복지 경험 공유했다

첫날 주제인 '기후변화와 동물' 세션에서는 미국의 동물복지 개척자 템플 그랜딘 미국 콜로라도주립대 교수가 '다름이 만드는 위대함'이라는 제목으로 온라인 기조강연을 진행한다. 자폐스펙트럼 장애 당사자인 그랜딘 교수는 동물의 시선에서 스트레스를 줄이는 가축 시설과 도축장을 설계한 공로로 유명하다.

Advertisement

그랜딘 교수는 기후위기 시대에 농장동물 복지를 어떻게 강화할 수 있는지, 그리고 자신이 축적해온 연구 경험을 바탕으로 현실적인 해법을 제시할 예정이다. 이 세션은 천명선 서울대 교수가 좌장을 맡아 전문가들의 발표를 이끌며, 기후 변화가 가축 산업과 동물 Welfare에 미치는 복합적인 영향을 심층적으로 다룰 예정이다.

정책 지원과 전시동물 복지 방안 논의

기후 위기와 동물 복지의 연관성을 다루는 첫날 세션에는 다수의 전문가가 발제자로 나선다. 민경덕 충북대 교수는 양돈농가의 폭염 피해 감소를 위한 정부 지원의 경제성을 분석한다. 기후 위기 시대에 농가 소득 안정과 동물 복지 향상을 동시에 달성하기 위한 정책적 지원의 타당성을 검증한다.

박현지 연구자는 기후위기 시대에 동물원 전시동물의 복지를 강화할 수 있는 방안에 대해 발표한다. 또한 이영란 오션플랜 대표는 '고래의 죽음이 보여준 바다'라는 주제로 해양 생태계와 고래의 연관성을, 남종영 기후변화와동물연구소장은 '기후위기, 사물의 의회 그리고 동물운동'이라는 제목으로 동물운동의 새로운 지평을 논한다.

끝간좌서 동물 정의에 대한 대화 이어져

포럼 마지막 날인 10일 오후에는 박태현 강원대 교수 좌장으로 패널과 청중이 함께하는 '우리 시대의 동물정의를 묻다' 세션이 열린다. 이 자리에서는 권무순 작가, 오창룡 부경대 교수, 권소희 연구자가 각자의 관점에서 동물 권리와 환경 의제의 관계를 조명한다.

Advertisement

권무순 작가는 저서 '고양이를 사랑한다는 모순에 관하여'를 통해 일상 속 동물 사랑의 모순점을, 오창룡 교수는 네덜란드 동물당을 중심으로 동물권과 환경 의제의 관계 설정을 논한다. 권소희 연구자는 제주의 가로수, 제비, 들개와의 얽힘을 다룬 '경계적 존재'를 발표하며 인간과 비인간 동물의 공존 방식을 짚어볼 예정이다.