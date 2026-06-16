2026 대한민국 혁신창업상 수상기업 선정, R&D 성과에서 시장 성공으로의 전환 가속화

성균관대 글로벌창업대학원장 김경환 심사위원장이 심사평을 통해 한국의 R&D 역량과 특허 출원 성과는 세계 최상위권이지만 연구 성과가 시장으로 이어지는 'R&D 패러독스' 해결이 과제라고 지적. 혁신창업상은 창업 후 3년 이상 기업과 3년 미만 기업을 구분해 기술의 난이도, 시장 문제 해결력, 사업화 구체성, 미래 성장성 등을 평가. 수상기업들은 바이오·의료, AI, 반도체, SMR 등 고부가가치 분야에서 독자적 기술로 산업 현장의 비효율을 해결하며 혁신창업의 질적 수준을 높인 것으로 평가됨.

2026 대한민국 혁신창업상 수상기업 발표와 관련한 심사평이 공개되며 한국 혁신창업 생태계의 현재 위치와 방향성이 조명받고 있다. 김경환 성균관대학교 글로벌창업대학원장이자 심사위원장은 한국이 연구개발(R&D) 투자 규모와 특허 창출 능력에서 세계 최상위권에 있지만, 이러한 연구 성과가 실제 시장 성과로 직결되지 않는 오랜 과제를 안고 있다고 진단했다.

경제협력개발기구(OECD) 통계에 따르면 한국의 R&D 집약도는 2024년 GDP 대비 5.1%로 이스라엘과 함께 OECD 가입국 중 최고 수준이며, 세계지식재산기구(WIPO) 자료에서도 한국은 2024년 특허출원 29만6000여 건으로 세계 4위를 기록하고 있다. 이는 한국이 기술 창출 능력에서는 이미 세계 정상급 수준에 올라 있음을 보여준다. 그러나 김 원장은 "특허가 많다고 산업이 자동으로 커지는 것은 아니고, 논문이 많다고 시장이 저절로 열리는 것은 아니다"라며, 연구 성과와 시장 성과 사이의 간극을 좁히는 것이 한국 혁신 정책의 핵심 과제라고 강조했다.

이를 'R&D 패러독스'로 정의하며, 이번 '2026 대한민국 혁신창업상'은 연구개발 결과가 창업과 사업화로 이어지는지 사회적 점검의 장이 되고 있다. 혁신창업 대상은 창업 후 3년 이상의 비상장 기업을 대상으로 심사가 진행되었으며, 수상기업들은 기술의 난이도와 진입 장벽이 높고 시장 문제 해결력이 뚜렷하며 사업화 단계에서 구체적인 방향성을 갖춘 점이 두드러졌다.

소바젠의 유전자 변이 기반 RNA 혁신 신약 개발, 아임뉴런의 차세대 BBB 투과 항체 플랫폼, 머스트바이오의 다중항체 기반 면역항암제, 도터의 생분해성 스텐트 및 융합 이미징 시스템 등은 고난도 바이오·의료 기술 분야에서 원천 기술과 임상·상용화 확장성을 동시에 보여주는 대표 사례다. 혁신창업 도전상은 창업 3년 미만 기업을 대상으로 현實적 실적보다는 향후 성장성과 기술적 전진성을 중점 평가했다. 기술의 선도성, 미래 확장성, 전략 산업과의 연계 가능성을 주요 기준으로 삼았다.

사이오닉에이아이는 엔터프라이즈 AI 에이전트 플랫폼으로 업무 자동화 및 지능화 수요에 대응하는 기반 기술을, 티디에스이노베이션은 차세대 반도체 채널 물질인 2차원 반도체의 양산용 공정·소재·장비 기술을 개발해 반도체 공급망 고도화와 기술 자립에 기여할 것으로 기대된다. 알엑스는 소형모듈원자로(SMR) 설계·인허가 및 AI 기반 엔지니어링 자동화 기술로 차세대 에너지 산업과 원전 생태계의 디지털 전환을 추구하며 높은 평가를 받았다. 이들 기업은 고위험·고부가가치 영역에 과감히 진입한 창업기업의 모범 사례로 꼽힌다. 한편 혁신창업 공로상은 과학기술사업화진흥원이 수상했다.

이 기관은 혁신기술 사업화 촉진과 창업 생태계 활성화에 지속적으로 기여해 왔으며, 기술창업 기반 조성과 사업화 연계 지원 측면에서 공공적 역할과 성과를 인정받았다. 수상기업들은 각기 다른 산업 영역에 분포하지만 공통적으로 기존 시장의 비효율이나 기술적 한계를 정면으로 다루는 문제의식과 독자적 기술 접근법을 지니고 있다. 또한 기술 개발에 그치지 않고 의료·제조·물류·에너지·반도체 등 실제 산업 현장과의 접점을 명확히 하며, 대한민국 혁신창업의 질적 수준이 한 단계 고도화되고 있음을 보여주고 있다





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