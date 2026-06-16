2026 대한민국 국제 첨단 디지털 의료기기 및 의료산업전, 7월 3일부터 열린다

대구경북첨단의료산업진흥재단과 대구광역시가 공동 주최하는 '2026 대한민국 국제 첨단 디지털 의료기기 및 의료산업전'이 7월 3일부터 사흘간 대구 엑스코 동관에서 열린다. 올해 5회째인 이 행사는 국내외 의료기업·기관·유관단체 간 산업 교류와 의료기기 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 마련된 국제 의료산업 전시회다.

대구경북첨단의료산업진흥재단 과 대구광역시 가 공동 주최하는 ' 2026 대한민국 국제 첨단 디지털 의료기기 및 의료산업전 '이 7월 3일부터 사흘간 대구 엑스코 동관에서 열린다. 올해 5회째인 이 행사는 국내외 의료기업 ·기관·유관단체 간 산업 교류와 의료기기 기업의 해외 진출 을 지원하기 위해 마련된 국제 의료산업 전시회다.

올해 행사에는 100여 개 기업이 참가해 국내외 첨단의료기술과 제품을 선보일 예정이다. 참관객 온라인 사전등록은 7월 2일 오후 4시까지 공식 누리집에서 진행되며, 사전등록자는 무료로 입장할 수 있다. 올해는 초기 창업기업과 신기술 보유기업을 위한 부대행사도 확대된다. 해외 바이어 수출상담회는 지난해 전시 첫날에만 열렸지만, 올해는 7월 3·4일 이틀간 운영된다.

미국·중국·아랍에미리트(UAE)·베트남 등 20개국 60개 기업 바이어가 참가할 예정이다. 지난해 수출상담회에서는 2000만 달러 규모의 수출계약 추진 성과가 있었다. 의료기업 전문 투자사가 참여하는 벤처캐피털(VC) 초청 투자상담회도 열린다. 스타트업과 상품화 단계 기업, 해외 진출 자금이 필요한 기업이 투자사와 만나 비즈니스 모델(BM)을 점검하고 투자 유치를 논의하는 방식이다.

창업기업을 위한 '스타트업 파크'도 신설된다. 창업 관련 세미나와 모의 기업설명회(IR) 피칭 프로그램이 마련되며, 7월 3·4일 전시장 내 스타트업 스퀘어 존에서 진행된다. 전시 기간에는 인공지능(AI)·디지털 기술 중심의 '디지털헬스케어 특별관'과 미국·인도네시아·태국 의과대학이 참여하는 '글로벌 협력관'도 운영된다. 7월 3일 오후 2시 30분에는 동관 세미나장3에서 글로벌 콘퍼런스가 열린다. 이외에도 대구지방식품의약품안전청·한국의료기기안전정보원·한국화학융합시험연구원 등 기관과 기업들은 의료기기 정책·인증, 국제규제 대응, 연구개발 실무, 사이버보안 등을 주제로 세미나를 연다.

박구선 케이메디허브 이사장은 '코아디멕스 2026을 통해 초기 기업과 AI·융복합 의료기기 기업의 해외 진출 가능성을 점검할 수 있도록 지원하겠다'고 말했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

2026 대한민국 국제 첨단 디지털 의료기기 및 의료산업전 대구경북첨단의료산업진흥재단 대구광역시 의료기업 의료기기 해외 진출

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

잉글랜드, 투헬 감독과 함께 59년 만의 월드컵 우승 도전… L조 크로아티아·가나와 격돌잉글랜드 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 우승을 노린다. 토마스 투헬 감독의 냉철한 선수 기용과 화려한 스쿼드, 그리고 조별리그 강호 크로아티아와 가나를 분석했다.

Read more »

스코틀랜드, 아이티전 승리로 36년 만에 월드컵 본선 승리... 존 맥긴 결승골스코틀랜드가 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 아이티를 1-0으로 꺾고 36년 만에 본선 승리를 거두었다. 존 맥긴의 결승골과 배트맨 세리머니가 화제.

Read more »

일본, 네덜란드와 2-2 무승부... F조서 값진 승점 1점 확보일본 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 네덜란드와 2-2로 비겼다. 다양한 부상 악재 속에서도 대등한 경기력을 보이며 승점 1점을 얻었다.

Read more »

K-컬처로 새로 연결될 한·불 140년…2026 프랑스 K-박람회(서울=연합뉴스) 임순현 기자=문화체육관광부와 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부는 16∼19일(현지시간) 프랑스 파리에서 '2026 프...

Read more »

이천시, 재난관리 역량 입증… 대통령·국무총리 표창 영예경기 이천시는 행정안전부 주관 '2026년 국가재난관리 유공' 정부포상에서 안전총괄과 최인식 자연재난팀장이 대통령표창을, 이천시 지역자율방재단이 국무총리표창을 수상했다고 15일 밝혔다.이번 정부포상은 재난 예방과 대응, 복구 활

Read more »

성남시, 국토부 '2026년 스마트도시 특화단지 조성사업' 공모 선정경기 성남시가 국토교통부 주관 '2026년 스마트도시 특화단지 조성사업' 공모에 최종 선정됐다.시는 이번 사업을 통해 국비 80억 원을 지원받아 판교 제1·2·3테크노밸리와 판교역, 정자·구미동 분당서울대학교병원 일원(5,871,365㎡)에

Read more »