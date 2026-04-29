2026 당구 국가대표 선발전 종료: 18명 최종 선발

서울 잠실에서 열린 ‘2026 대한민국 당구 국가대표 선발전’ 파이널 라운드에서 남자 3쿠션 조명우, 여자 포켓9볼 서서아 등 총 18명의 국가대표가 선발되었습니다. ‘2030 도하 아시안게임’을 목표로 하는 이번 선발전은 대한민국 당구의 미래를 밝힐 핵심 선수들을 발굴하는 중요한 계기가 되었습니다.

29일 서울 잠실 DN콜로세움에서 ‘ 2026 대한민국 당구 국가대표 선발전 ’ 파이널 라운드가 성황리에 개최되어, 남자 3쿠션의 조명우 , 허정한, 송윤도, 여자 포켓9볼의 서서아 , 이하린, 임윤미 등 총 18명의 당구 국가대표 가 최종 선발되었다.

이번 선발전은 남자/여자 3쿠션, 남자/여자 포켓9볼, 스누커, 잉글리시빌리어드 총 6개 세부 종목에 걸쳐 진행되었으며, 특히 17세의 송윤도는 남자 3쿠션에서 유일하게 선발되어 젊은 피의 가능성을 보여주었다.

‘2030 도하 아시안게임’을 목표로 구성된 이번 대표팀은 대한민국 당구의 위상을 높이는 중요한 역할을 수행할 것으로 기대된다. 선발된 선수들은 각자의 뛰어난 실력과 잠재력을 바탕으로 치열한 경쟁을 뚫고 태극마크를 달게 되었다. 남자 3쿠션에서는 세계 1위 조명우를 비롯하여 허정한, 송윤도가 선발되었고, 여자 3쿠션에서는 허채원, 김하은, 최다영이 대표팀에 합류했다. 남자 포켓9볼은 이대규, 황용, 고태영이, 여자 포켓9볼은 세계 7위 서서아, 이하린, 임윤미가 선발되었다.

또한, 스누커와 잉글리시빌리어드에서도 각 종목별 대표 선수들이 선발되어 대한민국 당구의 다양한 종목별 경쟁력을 보여주었다. 특히 이대규, 백민후, 이근재는 각각 두 종목에서 대표로 선발되는 영예를 안았다. 조명우 선수는 국가대표 선발에 대한 책임감을 강조하며 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔고, 서서아 선수 또한 세계선수권 우승의 기세를 이어 좋은 결과를 보여주겠다고 다짐했다. 대한당구연맹 서수길 회장은 이번 국가대표 선발전을 ‘2030 도하 아시안게임’을 향한 첫걸음으로 평가하며, 앞으로 국가대표 선수들이 국제 무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 체계적인 지원을 약속했다.

연맹은 ‘로드 투 2030’ 대표팀 운영을 본격화하여 종목별 대표 선발 절차를 정비하고, 국가대표 훈련 및 국제대회 파견, 경기력 관리 체계를 단계적으로 마련할 계획이다. 이번 선발전을 통해 대한민국 당구는 2030 도하 아시안게임에서 좋은 성과를 거둘 수 있는 기반을 마련했으며, 앞으로 더욱 발전된 모습으로 세계 당구계에 기여할 것으로 전망된다. 최종 선발된 선수 명단은 여자 3쿠션(허채원, 김하은, 최다영), 잉글리시빌리어드(이근재, 백민후, 황철호)를 포함한다





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