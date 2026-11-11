2026 경향 미래금융 콘퍼런스, 포용금융 의 중요성 재조명

경향신문이 주최한 2026 경향 미래금융 콘퍼런스에서 포용금융의 현주소와 발전 방향을 논의했다. 금융의 평등 접근이 양극화 심화에 대응한다는 핵심 메시지를 담았다.

2026 경향 미래금융 콘퍼런스가 11일 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 개최돼 포용금융의 필요성과 실천 방안을 집중 조명했다. 경제 성장률이 3%를 넘어 1인당 GDP가 4만달러에 진입한 가운데 서민과 취약계층의 소외는 심화되고 있다. 이 행사에서는 대표가 제시한 '포용금융, 모두의 내일을 품다'라는 주제로 금융시스템의 문턱이 높아지는 현실에 대한 우려를 전했다.

포용금융 의 정의와 현황

포용금융이란 기존 제도권 금융이 겪는 '비 올 때 우산을 걷는다' 같은 행태를 극복하고, 신뢰와 권리를 기반으로 서비스를 제공하는 것을 의미한다. 이날, 이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 '취약계층은 한 번 연체 이력만으로 금융 접근이 차단돼 불법 사금융으로 밀려난다'는 사실을 강조했다. 이는 금융기본권을 제도화할 필요성을 부각시켰다.

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강한 자산 집중이 억제한 소상민의 부채 문제

동국대학교 강경훈 교수는 '시중 자금이 부동산에 집중돼 자산 가격이 상승하고 기존 보유자에게만 이익이 돌아간다'는 주장을 내세웠다. 은행은 부동산 담보대출과 고신용자 중심의 영업을 이어가며 저소득층, 소상공인, 중소벤처기업이 금융에서 배제되고 있다고 밝혔다. 이 결과로 신용불량으로 전락한 사례가 늘었다.

정책 제안과 실천 방안

김은경 서민금융진흥원장 겸 신용회복위원장은 '포용금융을 시혜가 아닌 권리로 재정의'해야 한다고 주장했다. 또한 대안 신용평가 활성화와 금융접근성 제도적 개선을 검토하자고 제안했다. 금융감독원 이찬진 장관은 '위기 극복과 경제적 자립을 위해 금융이 적절한 서비스를 제공해야 한다'는 점을 강조하며 포용금융의 확대를 촉구했다.

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성공 사례로 본 포용금융의 효과

포용금융이 실제로 실패적 상황을 개선한 사례를 데이터로 제시할 것이라고 강조했다. 일정 수준 이상의 자립에 성공한 이들의 기록이 도덕적 해이 논란을 넘어 금융시스템 안정에 기여하는 증거가 될 것이라는 전망을 제시했다. 이는 '양극화가 심화할수록 금융 문턱은 낮아질 필요가 있다'는 메시지와 일맥상통한다.

미래 전망과 포용금융 의 지속 가능성

결론적으로, 포용금융은 돈을 빌려주는 것이 아니라 소외된 이들이 다시 경제활동에 참여하고 성장 기회를 얻도록 돕는 것이 가장 중요한 목표다. 경향신문이 제시한 이번 콘퍼런스 결과는 금융권과 정부가 '모두의 내일을 포용하는 금융'이 지속 가능한 경제의 출발점임을 인식해야 함을 시사한다. 행사에 참여한 전문가들은 앞으로도 정책과 실천 방안을 지속적으로 모색할 것을 약속했다.