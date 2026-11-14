2025학년도 수능, 현행 선택과목 체계 마지막 시험…AI 스마트안경 단속 강화

올해 수능은 현행 선택과목 체계로 치러지는 마지막 시험으로, 총 55만1864명이 응시한다. AI 스마트안경 부정행위 단속이 강화되며, 수험생들의 철저한 준비가 요구된다.

2025학년도 대학수학능력시험이 현행 선택과목 체제로 치러지는 마지막 시험으로 실시된다. 올해 수능에 응시한 전년도 대비 전체 지원자는 2310명 감소한 55만1864명으로 집계되었다. 교육부는 이번 시험에서 인공지능(AI) 기능을 갖춘 스마트안경 사용 등 첨단 기기 부정행위를 방지하기 위해 감독 매뉴얼을 대폭 강화했다. 수험생 은 시험 시작 전 주의사항을 숙지하고 전자기기 반입을 철저히 금지해야 한다.

가채점표 도입 및 스마트안경 단속 강화

교육부 및 한국교육과정평가원은 2025학년도 수능부터 수험표 뒷면에 가채점표를 인쇄해 배포한다. 이는 시험이 끝난 뒤 수험생이 자신의 답을 기록해 예상 점수를 확인할 수 있도록 마련된 조치다. 수험생은 시험 시간 중이나 감독관이 퇴실한 쉬는 시간에 가채점표를 작성할 수 있지만, 종료령이 울린 뒤 문답지 회수 동안 작성할 경우 부정행위로 간주된다. 종료령 이후에는 답안 수정뿐 아니라 가채점표 작성도 즉시 중단해야 한다.

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시험장 내 첨단 기기 단속도 더욱 엄격해졌다. 특히 AI 기능이 탑재된 스마트안경을 이용한 부정행위 방지가 주요 점검 사항으로 부상했다. 올해 시험 감독관 매뉴얼에는 스마트안경 식별 요령이 명시되어 있으며, 감독관은 수험생에게 안경을 벗어 책상 위에 올려놓도록 요청할 수 있다. 수험생은 이 확인 절차에 적극 협조해야 한다.

스마트안경을 시험장에 가져왔으나 1교시 시작 전 제출하지 않고 소지한 사실이 적발될 경우, 해당 시험은 무효 처리된다. 시험 중 착용만으로도 사용한 것으로 간주되어 다음 해 수능 응시 자격이 정지되는 중대한 징계를 받게 된다. 감독관의 확인 요구에 불응할 경우에도 심의를 거쳐 중대한 부정행위로 분류될 수 있다.

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이외에도 휴대전화, 스마트워치, 태블릿, 이어폰, 전자사전, 전자담배, 보조배터리 등 모든 전자기기는 시험장 반입이 금지된다. 불가피하게 가지고 왔다면 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 하며, 전원을 꺼도 제출하지 않고 소지하다 적발되면 쉬는 시간에도 부정행위로 처리된다. 전자기기 제외 시계는 통신 및 결제 기능이 없고 전자식 화면표시기가 없는 아날로그 시계만 허용된다.

최교진 장관 당부 및 신분증 발급 요령

최교진 교육부 장관은 지난 9일 수험생 유의사항을 안내하며 "그동안의 노력이 불미스러운 일로 물거품이 되지 않도록 수험생들은 시험 전 수험생 유의 사항을 꼭 숙지하고, 모든 전자기기는 반입하지 말 것을 당부드린다"라고 밝혔다. 이는 첨단 기기를 활용한 부정행위 사례가 증가함에 따른 경고성 메시지로 해석된다.

수험생은 시험 전날인 18일 예비소집에 참석해 수험표를 수령해야 한다. 이때 시험장 위치와 선택 영역 및 과목을 반드시 확인해야 한다. 시험 당일에는 수험표와 본인 확인이 가능한 실물 신분증을 지참해야 한다. 인정되는 신분증으로는 주민등록증, 운전면허증, 유효기간 내 청소년증이 있으며, 학생증도 사진과 성명, 생년월일, 학교장 직인이 기재된 경우 사용 가능하다.

주민등록번호가 표시되지 않은 여권 사용 시에는 여권정보증명서를 함께 제출해야 한다. 모바일 신분증은 인정되지 않으므로 실물 신분증을 반드시 준비해야 한다. 모든 수험생은 오전 8시10분까지 지정된 시험실에 입실해야 하며, 1교시 국어를 선택하지 않은 수험생도 같은 시간까지 들어가 안내를 받은 후 감독관의 지시에 따라 대기실로 이동해야 한다.

지원자 현황 및 선택과목별 쏠림 현상

올해 수험생 구성 비율을 살펴보면 재학생은 35만5391명으로 전년 대비 1만6506명 감소했다. 반면 졸업생은 17만3706명으로 1만3784명 증가했다. 선택과목별로는 사회탐구 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타났으며, 사회·과학탐구 지원자 중 사회탐구 과목만 선택한 비율이 69.6%에 달했다. 이는 대학 입학 사정에서 사회계열 선호도가 여전히 높음을 반영하는 결과다.

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수학 영역에서는 '확률과 통계' 선택자가 33만6539명으로 수학 지원자의 약 64.9%를 차지하며 압도적인 선호도를 보였다. 국어와 수학은 공통과목과 선택과목을 함께 치르며, 국어는 '화법과 작문' 또는 '언어와 매체' 중 하나를 선택한다. 수학은 '확률과 통계', '미적분', '기하' 중 하나를 고른다. 탐구 영역은 17개 과목 중 최대 두 과목을 선택할 수 있다.

이번 수능은 현행 선택과목 체제로 치러지는 마지막 시험이라는 점에서 의미가 깊다. 내년 2028학년도 수능부터는 국어와 수학의 선택과목이 폐지되어 공통으로 출제된다. 또한 사회·과학탐구 응시자는 통합사회와 통합과학에 모두 응시해야 하며, 기존과 같은 과목 선택제는 사라진다.

시험 운영 일정 및 수험생 대기 절차

수험생은 2교시부터 각 교시 시작 10분 전까지 시험실에 입실해야 한다. 영어 듣기평가는 오후 1시10분부터 25분 이내로 실시되며, 한국사 시험 뒤에는 문답지 회수와 탐구 문답지 배부 시간으로 15분이 주어진다. 탐구 두 과목 사이에는 문제지 회수 시간으로 2분이 확보된다. 이 시간표는 일반 수험생 기준이며, 시험 편의 제공 대상자에게는 별도 시간표가 적용될 수 있다.

한국사는 필수 응시 영역으로, 응시하지 않으면 수능 성적 전체가 무효 처리되고 성적통지표도 받을 수 없다. 탐구 영역은 원서에 기재한 과목 순서대로 응시해야 하며, 한 과목만 선택한 수험생은 첫 번째 과목 시간에 답안지를 엎어 놓은 뒤 오후 4시7분부터 시험을 치른다. 이 대기 시간에는 시험 준비를 할 수 없으므로 수험생 각별한 주의가 필요하다.

시험장 주변 200m 이내에서는 차량 출입이 통제된다. 정부는 교통 혼잡을 줄이기 위해 관공서와 기업체 등에 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정하도록 협조를 요청했다. 또한 수도권 지하철 운행 확대와 비상 수송차량 배치 등을 추진하고 있다. 영어 듣기평가 시간에는 항공기와 헬기의 이착륙 조정 등 소음 방지 대책도 엄격히 시행된다.