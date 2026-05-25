나노바나나 고등학교 내신 제도가 5등급제로 개편된 첫해 전국 고등학교의 내신 평균 점수가 전보다 상승한 것으로 나타났다. 입시업계에선 예상했던 내신의 대입 변별력 약화가 현실화했다고 평가했다. 대학들이 이를 보완하고자 면접 등 다양한 평가요소를 입시에 반영할 경우 수험생들에게 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다. 종로학원이 2025년 2학기 전국 1695개 일반고 1학년의 학업성취도 자료를 분석한 결과, 국어·영어·수학·사회·과학 등 주요 5개 교과의 평균점수는 70.4점이었다. 성취도 90% 이상을 의미하는 A등급 학생의 비율 역시 평균 24.1%로 전년(21.6%)보다 늘었다. 과목별로는 국어 A등급 비율이 23.1%, 수학 20.7%, 영어 24.1%, 사회 24.6%, 과학 27.7%로 집계됐다. 서울의 주요 과목 A등급 비율은 다른 지역을 웃돌았다. 올해 3월 고2 전국연합학력평가에서 90점 이상을 받은 비율은 국어 2.56%, 수학 1.19%, 영어 3.48%에 그쳐 내신과 큰 차이를 보였다. 임성호 종로학원 대표는 ‘내신 제도 개편으로 학교 시험이 전반적으로 쉽게 출제되고 있고, 학교 시험과 수능 모의고사의 난이도 격차가 큰 상황’이라며 ‘대학들이 내신 변별력을 보완하기 위해 등급뿐 아니라 원점수를 반영하고, 면접이나 논술 등 대학별 고사를 강화할 가능성이 높다’고 설명했다. 2025년부터 고교학점제가 전면 시행되면서 기존 9등급제였던 내신제도는 5등급제로 개편됐다. 이에 따라 기존 상위 4%였던 1등급 구간은 10%까지, 2등급은 34%까지 확대됐다.

나노바나나 고등학교 내신 제도가 5등급제 로 개편된 첫해 전국 고등학교의 내신 평균 점수가 전보다 상승한 것으로 나타났다. 입시업계에선 예상했던 내신의 대입 변별력 약화가 현실화했다고 평가했다.

대학들이 이를 보완하고자 면접 등 다양한 평가요소를 입시에 반영할 경우 수험생들에게 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다. 종로학원이 2025년 2학기 전국 1695개 일반고 1학년의 학업성취도 자료를 분석한 결과, 국어·영어·수학·사회·과학 등 주요 5개 교과의 평균점수는 70.4점이었다. 성취도 90% 이상을 의미하는 A등급 학생의 비율 역시 평균 24.1%로 전년(21.6%)보다 늘었다. 과목별로는 국어 A등급 비율이 23.1%, 수학 20.7%, 영어 24.1%, 사회 24.6%, 과학 27.7%로 집계됐다.

서울의 주요 과목 A등급 비율은 다른 지역을 웃돌았다. 올해 3월 고2 전국연합학력평가에서 90점 이상을 받은 비율은 국어 2.56%, 수학 1.19%, 영어 3.48%에 그쳐 내신과 큰 차이를 보였다. 임성호 종로학원 대표는 ‘내신 제도 개편으로 학교 시험이 전반적으로 쉽게 출제되고 있고, 학교 시험과 수능 모의고사의 난이도 격차가 큰 상황’이라며 ‘대학들이 내신 변별력을 보완하기 위해 등급뿐 아니라 원점수를 반영하고, 면접이나 논술 등 대학별 고사를 강화할 가능성이 높다’고 설명했다. 2025년부터 고교학점제가 전면 시행되면서 기존 9등급제였던 내신제도는 5등급제로 개편됐다. 이에 따라 기존 상위 4%였던 1등급 구간은 10%까지, 2등급은 34%까지 확대됐다





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