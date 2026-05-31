2025년 이스라엘-이란 핵발전소 타격 사보, 한국의 원전 확대 정책 비판

이스라엘군의 부셰르 핵발전소 타격 발표와 번복 사건을 통해 원전의 군사적 표적화 위험을 조명하고, 한국의 신규 원전 건설 계획이 에너지 안보와 국가 안보를 어떻게 위협하는지 분석한다.

2025년 6월 19일 오전, 이스라엘군이 이란의 부셰르 핵발전소 를 타격했다고 발표했다가 한 시간 만에 발표를 번복하는 사건이 발생했다. 이 짧은 공황은 국제사회에 핵발전소 가 전쟁의 표적이 될 경우 초래할 재앙을 다시 한번 상기시켰다.

부셰르는 페르시아만 연안에 위치해 있어, 인근 카타르와 아랍에미리트, 쿠웨이트 등의国家对於바닷물 정수로 식수를 의존하는 상황에서 방사성 물질 유출은 단 사흘 만에 해당 국가들의 식수 공급을 끊을 수 있다는 경고가 이미 제기된 상태였다. 이스라엘의 발표 번복 이후에도 국제원자력기구(IAEA) 라파엘 그로시 사무총장은 유엔 안전보장이사회 긴급회의를 소집해, 부셰르에 직격탄이 떨어질 경우 수백 킬로미터 떨어진 국가들까지 대피 명령이 내려질 수 있다고 경고했다. 인류는 체르노빌과 후쿠시마를 통해 핵발전소 붕괴의 참상을 이미 경험했다. 핵발전소는 전시에 무엇이 되는가.

역사적 사례들이 이 질문에 무거운 답을 내린다. 1981년 이스라엘은 이라크 오시라크 원자로를 공중폭격으로 파괴했고, 1984년부터 1988년 사이 이라크 전투기가 이란 부셰르 원자로를 일곱 차례 폭격해 노동자 10명이 숨졌다. 2007년 이스라엘은 시리아의 비밀 원자로를 공습으로 완전히 파괴했으나, 이 사실은 11년 동안 공개되지 않았다. 가동 전 시설이어서 방사성 물질 유출은 없었으나, 가동 중이었다면 부셰르와 자포리자의 사례에서 보듯 참사였을 터였다. 2022년 3월 우크라이나의 자포리자 핵발전소가 러시아군에 의해 전쟁 영토 안으로 편입된 것은 역사상 처음 있는 일이었다.

러시아군 점령 이후 외부 전력이 여덟 차례 차단되었고, 원전은 계속 열을 식혀야만 한다. 전기가 끊기면 원자로 내부 온도가 올라가 핵연료가 녹아내리는 후쿠시마와 같은 사고로 이어질 수 있다. 러시아군은 발전소 안에서 우크라이나 방향으로 포격을 가하기도 했으며, 원전을 전쟁의 방패로 삼은 것이다. 2025년에는 이스라엘이 이란 부셰르 원전을 네 차례 공격했고, 이란은 아랍에미리트의 바라카 원전을 공격 목표로 삼겠다고 위협했다. 제네바 협약이 원전 공격을 명시적으로 금지하고 있음에도 이러한 공격 위협은 반복되고 있다.

협약은 결정적인 순간 있으나 마나였다. 한국은 이 모든 위험을 지켜보고도 다른 결정을 내렸다. 2026년 1월 이재명 정부는 신규 핵발전소 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설 계획을 확정했고, 명분으로 인공지능(AI)을 내세웠다. 이틀 뒤에는 'K-GX 추진단' 출범식이 열렸다. 정부는 이를 '대한민국 녹색대전환'이라고 불렀으나, AI라는 명분도 '녹색'이라는 말도 사실과는 거리가 멀다.

AI 데이터센터는 2~3년 안에 완공되지만, 신규 원전은 부지 선정부터 첫 가동까지 최소 14~15년이 걸린다. 수도권에 집중된 AI 산업과 동해안 원전 후보지 사이에는 수백 킬로미터 거리가 있어, 송전망 건설은 다시 지역 갈등을 불러올 수 있다. 핵발전의 전 과정에서의 탄소 배출량은 킬로와트시당 약 66그램으로, 태양광(50그램)과 풍력(34그램)보다 높다. 더군다나 원전은 출력 조절이 어려워 24시간 가동되므로, 재생에너지 발전을 줄이는 효과를 낳는다.

한국의 원전 밀집도는 2033년 기준 프랑스의 약 3배, 미국의 30배에 이르며, 고리 원전 반경 30킬로미터 안에는 380만 명이 산다. 체르노빌 사고 당시 해당 반경 인구의 40배다. 에너지 안보라는 오래된 명분이 원전 확대를 정당화하지만, 오히려 에너지 안보와 국가 안보를 위협하는 역설을 낳고 있다. 에너지 위기가 닥칠 때마다 한국은 원전을 해법으로 택했고, 2022년 러시아-우크이나 전쟁으로 LNG 공급 불안이 커졌을 때도 유럽이 재생에너지 확대에 속도를 내는 사이 한국은 원전 확대를 선택했다.

에너지 정책 전문가 벤자민 K. 소바쿨 서식스대 교수의 지적처럼, 이 선택은 에너지 안보 자체를 위협한다. 원전 확대의 진짜 이유는 핵산업계, 관료 조직, 대형 건설사, 그리고 홍보성 기사를 쏟아내는 언론이 하나의 생태계를 이루는 구조에서 찾을 수 있다. 신한울 3·4호기가 완공되면 울진 한울 단지에 원전 10기가 들어서는데, 미국 원자력규제위원회는 원전 10기의 위험이 1기의 10배가 아니라 최대 19~20배까지 높아질 수 있다고 분석했다. 하나의 사고가 연쇄 붕괴로 이어질 수 있다는 의미다.

그러나 이러한 위험 평가는 허가 과정에서 법적 요건이 아니라는 이유로 빠졌다. 원전은 국가보안 1급 시설이지만, 그 보안은 시민의 안전보다 내부 문제 감추기 위해 사용되는 경우가 많다. 탈핵법률가모임 해바라기의 김영희 변호사는 "원전 주변에서 방사능 감시 경보가 울려도 한국수력원자력(한수원)이 '오작동'이라고 하면 시민들은 그 발표를 믿을 수밖에 없다"며, "원자력안전위원회는 규제기관이라기보다 한수원을 걱정해주는 기관처럼 보일 때가 많고, 규제 대상인 한수원이 '갑'이고 규제를 해야 할 원자력안전위원회는 '을' 같아 사실상 통제가 안 되고 있다"고 지적했다.

휴전선으로 갈라진 세계 유일의 분단국가에서 이 위험은 더 구체적이다.

"고리나 울진처럼 원전이 10기씩 밀집된 지역은 전쟁 시 원전 위협 측면에서 세계에서 가장 위험한 곳 가운데 하나다. 만일 북한 잠수함이 동해에서 고리 원전을 공격하면 막기 어렵다. 전쟁이 나면 원전은 타격 1순위 표적이다.

" 원자로 직접 공격만이 위험은 아니다. 원전은 전기와 냉각수 공급이 끊기면 과열되고 핵연료가 녹아내릴 수 있다. 송전선이 끊기거나 취수구가 막히기만 해도 사고로 이어질 수 있으며, 전쟁에서 이런 시설들은 원자로보다 훨씬 쉬운 표적이 된다. 특히 사용후핵연료 저장조는 취약하다.

원자로는 두꺼운 콘크리트 건물 안에 있지만, 저장조는 바깥에 있다. 한국은 세계에서 원전 밀집도가 가장 높은 나라가 되었고, 그 위에 또 원전을 짓겠다고 한다. 핵발전소가 전쟁의 도화선이 될 수 있다는 경고는 반복되어 왔지만, 한국의 선택은 위험을 키우는 방향으로 기울고 있다





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