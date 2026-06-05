2025 지방선거: 부산·울산 진보 교육감, 경남 보수 교육감 당선…교육감·단체장 정치 성향 일치

6·3 지방선거에서 부산과 울산은 진보 성향 교육감이, 경남은 보수 성향 교육감이 당선되면서 지역별 정치 성향 차이가 드러났다. 교육감과 광역단체장의 정치적 방향성이 일치했으며, 전문가들은 정치적 성향에 따른 투표가 이어진 것으로 분석한다.

2025년 6월 3일에 실시된 한국의 지방선거 에서 부산과 울산 지역에서는 진보 성향의 교육감 후보들이 당선된 반면 경남 지역에서는 보수 성향의 교육감이 당선되어 지역별 정치 성향의 차이가 두드러졌다.

중앙선거관리위원회의 최종 개표 결과에 따르면 부산시교육감 선거에서는 현직인 김석준 진보 성향 후보가 50.63%의 득표율로 보수 성향 정승윤 후보(33.12%)를 약 17%포인트의 격차로 압도적으로 누르고 재선에 성공했다. 이로써 김석준 당선인은 2014년, 2018년에 이어 2025년 재선거를 통해 복귀한 후 다시 당선되어 전국 최초의 4선 교육감이라는 기록을 세웠다. 울산시교육감 선거에서는 조용식 진보 성향 후보가 39.22%의 득표율로 보수 성향 김주홍 후보(36.47%)를 약 2.75%포인트의 근소한 차이로 제치고 당선됐다.

조 당선인은 고 노옥희 전 교육감 시절 비서실장을 지내며 '울산교육의 안정적 계승'을 강조했으며, 유권자들은 지난 2018년부터 이어져 온 학생 중심 교육 및 교육복지 정책의 연속성을 중시한 것으로 해석된다. 이와 대조적으로 경남도교육감 선거는 개표 막판까지 초접전 양상을 보였으며, 중도·보수 진영 단일후보인 권순기 후보가 38.54%의 득표율로 진보 성향 송영기 후보(38.12%)를 겨우 0.4%포인트(약 7165표)의 차이로 신승을 거두었다. 권 당선인의 당선으로 경남에서는 약 12년 만에 보수 성향 교육감이 배출되었다. 이번 지방선거에서는 교육감과 광역단체장의 정치적 성향이 일치하는 결과가 나왔다.

부산시장은 더불어민주당 전재수 후보, 울산시장은 동당 김상욱 후보, 경남지사는 국민의힘 박완수 후보가 각각 당선되면서 시·도 단체장과 교육감의 정치적 색깔이 동일해졌다. 이는 2022년 지방선거 당시 부산·울산·경남의 단체장은 보수 정당 소속이었으나 교육감은 모두 진보 성향으로 엇갈렸던 것과 대비되는 양상이다. 전문가들은 이번 선거 결과가 교육감 후보들의 정책 차별성 부재와 유권자의 교육감 선거에 대한 무관심이 겹치면서, 결과적으로 정치적 성향에 따른 투표로 이어졌다고 분석한다.

강기수 동아대 교육학과 교수는 "교육감 후보들의 공약에 차별성이 없고, 교육감 후보에 대한 유권자의 무관심이 겹치면서 결국 정치적 성향에 따라 교육감을 선택한 것으로 보인다"고 지적했다. 부산 지역에서는 김석준 교육감의 교육 정책 연속성에 대한 기대와 보수 진영 후보 단일화 실패가 작용한 것으로 보이며, 울산에서는 기존 진보 교육정책의 안정적 계승이, 경남에서는 기초학력 저하 등에 대한 피로감과 변화 바람이 반영된 것으로 각각 평가된다. 당선인들은 차기 임기 동안 AI 시대에 대비한 미래 교육 구축, 기초학력 보장, 학생 마음건강 회복 등을 핵심 과제로 추진하겠다는 포부를 밝혔다





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