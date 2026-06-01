2024년 총선 투표소의 다양성: 고깃집, 예식장, 도장까지

제21대 대통령선거에서 고깃집, 예식장, 도장 등 일상적 공간이 투표소로 활용된 사례를 소개하며, 중앙선관위의 투표소 선정 기준과 주민 참여의 편리성을 논한다.

제21대 대통령선거 투표일인 지난해 6월 3일, 경기도 광명시 소하2동 제4 투표소 는 일반적인 관공서가 아닌 고깃집 '상상초월돼지갈비'에 마련됐다. 이 고깃집은 10년 넘게 투표소 로 운영되어 유권자들이 투표 후 고기까지 즐길 수 있는 특이한 공간으로 주목받았다.

사장 변재수 씨는 공간이 넓어 별관을 투표소로, 본관에서는 영업을 병행하며 주민들에게 보람을 느낀다고 전했다. 예식장도 인기 있는 투표소 장소로, 엘리베이터와 넓은 화장실 등 편의시설이 잘 갖춰져 휠체어 이용자에게도 친숙한 환경을 제공한다. 한편, 경북 포항의 '문무검도장'은 330㎡가 넘는 실내 면적 덕분에 10년 이상 투표소로 사용되고 있다. 그 외에도 박물관, 유치원, 자동차 판매 대리점 등 다양한 장소가 지역 유권자의 투표 공간으로 활용되고 있다.

중앙선거관리위원회 관계자는 접근성과 공간 확보를 위해 학교나 관공서를 최우선으로 하지만, 부족한 경우 예식장이나 태권도장, 고깃집 등不同的 장소를 요청하게 된다고 설명했다. 이처럼 한국의 투표소는 전통적인 관공서를 넘어 주민의 일상 공간과 융합된 특색 있는 모습을 보이고 있다





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