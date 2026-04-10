2024 발롱도르, 100일 앞으로… 케인, 음바페, 야말 등 유력 후보 집중 조명

2026 북중미 월드컵과 발롱도르 시상식을 앞두고, 해리 케인, 킬리안 음바페, 라민 야말 등 유력한 발롱도르 후보 선수들의 활약에 대한 기대감이 높아지고 있다. 디애슬래틱은 이들 선수들의 현재 기량과 앞으로의 활약을 분석하며, 발롱도르 수상 가능성을 집중 조명했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전이 다가오면서 전 세계 축구 팬들의 관심이 뜨겁게 달아오르고 있다. 결승전은 7월 19일(현지시간)에 개최될 예정이며, 이제 약 100일 정도밖에 남지 않았다. 이와 더불어, 세계 최고의 축구 선수에게 주어지는 발롱도르 시상식 또한 10월에 예정되어 있어, 앞으로의 100일 동안 펼쳐질 각 리그와 컵대회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 그리고 월드컵 에서의 활약이 발롱도르 의 주인공을 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것이다. 뉴욕타임스의 스포츠 전문 매체 디애슬래틱은 올해 발롱도르 수상 후보로 유력한 10명의 선수를 집중 조명하며, 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.\디애슬래틱이 주목한 선수들 중 가장 눈에 띄는 선수는 바로 바이에른 뮌헨의 해리 케인 이다. 케인은 이번 시즌 뮌헨에서 49골 5도움을 기록하며 맹활약하고 있으며, 32세의 나이에도 불구하고 최고의 기량을 과시하고 있다.

특히 분데스리가에서는 26경기에서 31골을 터뜨리며 67분당 1골을 기록하는 압도적인 득점력을 보여주고 있다. 뮌헨은 리그에서 압도적인 선두를 달리고 있으며, 포칼컵 준결승 진출, 챔피언스리그 8강 진출 등 3관왕을 노리고 있다. 잉글랜드 대표팀에서도 최근 10경기에서 10골을 기록하며, 월드컵에서의 활약에 대한 기대감을 높이고 있다. 레알 마드리드의 킬리안 음바페 또한 강력한 발롱도르 후보로 꼽힌다. 무릎 부상에서 복귀한 음바페는 소속팀 레알 마드리드에서 라리가 득점 선두를 달리고 있으며, 챔피언스리그에서도 득점 1위를 기록하며 맹활약하고 있다. 4년 전 카타르월드컵 결승전에서 해트트릭을 기록했지만 승부차기에서 패배한 아픔을 딛고, 프랑스 대표팀의 주장으로서 이번 월드컵에서 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다. 바르셀로나의 라민 야말 역시 어린 나이에도 불구하고 뛰어난 기량을 선보이며 발롱도르 후보로 떠올랐다. 15세의 나이로 바르셀로나 최연소 리그 출전 기록을 세운 야말은, 현재 라리가에서 어시스트 1위를 기록하며 팀의 핵심 선수로 자리매김했다. 부상에도 불구하고 꾸준한 활약을 펼치며, 발롱도르 역대 최연소 수상 가능성을 높이고 있다.\디애슬래틱은 이외에도 아스널의 데클란 라이스, 파리 생제르맹의 비티냐, 바이에른 뮌헨의 마이클 올리세, 바르셀로나의 페드리, 전년도 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레, 맨체스터 시티의 엘링 홀란, 레알 마드리드의 비니시우스 등 발롱도르 수상 후보로 유력한 선수들을 언급했다. 데클란 라이스는 아스널의 핵심 미드필더로서, 미켈 아르테타 감독의 전술에서 중요한 역할을 수행하며 팀의 공격과 수비를 조율하고 있다. 비티냐는 활동량이 풍부한 미드필더로 파리 생제르맹의 중원을 책임지고 있으며, 마이클 올리세는 해리 케인의 든든한 조력자로서 바이에른 뮌헨에서 활약하고 있다. 페드리는 바르셀로나와 스페인 대표팀의 중원을 이끌며 뛰어난 기술과 패싱 능력을 선보이고 있으며, 우스만 뎀벨레는 전년도 발롱도르 수상자로서 다시 한번 발롱도르를 노리고 있다. 엘링 홀란은 맨체스터 시티의 최전방 공격수로, 엄청난 득점력을 과시하며 팀의 승리를 이끌고 있으며, 비니시우스는 레알 마드리드의 핵심 공격수로, 화려한 드리블과 뛰어난 결정력으로 팬들의 사랑을 받고 있다. 이처럼 쟁쟁한 선수들이 발롱도르 수상을 놓고 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상되며, 앞으로의 100일 동안 펼쳐질 경기 결과에 따라 수상의 향방이 결정될 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

발롱도르 해리 케인 킬리안 음바페 라민 야말 월드컵 축구

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

악뮤를 100%로 만드는, 이수현의 존재 이유청아한 목소리와 뛰어난 재능을 가진 악뮤 이수현이 오랜 슬럼프를 극복하고 돌아왔다. 그녀의 슬럼프는 단순한 활동 부족이 아닌, 음악인으로서의 아이덴티티에 대한 근본적 의문에서 비롯됐다. 작곡과 프로듀싱까지 하는 오빠 이찬혁과 비교하며 자신의 지분을 10%로 여겼던 그녀는, 이찬혁이 제안한 동거와 혹독한 스케...

Read more »

국제유가 걸프전 후 최대폭 하락 … 金·국채 가격도 일제히 반등글로벌 금융시장 안도WTI·브렌트유 100弗 아래로인플레 우려 해소 금값 3% 쑥韓美日 국채금리 일제히 하락중동지역 원유생산 차질 여전美에너지청 '2분기도 고유가'

Read more »

콘서트 티켓 판매 사기, 대포통장 제공책 검거…총책 추적유명 아이돌 콘서트 티켓 판매 사기 사건에서 대포통장 제공책이 검거되고, 경찰이 총책 등 윗선을 추적 중이다. 피해자 100명 이상, 피해액 5600만원 상당.

Read more »

'100만 책임당원 돌파' 기념식날마저 '집안 싸움'한 국민의힘국민의힘이 100만 책임당원 돌파를 기록한 9일, 지도부는 공개석상에서 공천 불만을 표출하며 충돌했다. 김재원·양향자 최고위원이 각각 경북·경기 도지사 경선 과정의 불만을 토로하자 송언석 원내대표가 이석했고, 정점식 정책위의장은 이를 사과했다. 장동혁 대표는 '당을 위해 절제와 희생이 필요하다'고 경고했다. ...

Read more »

국민의힘, 100만 책임당원 돌파에도 내부 갈등…지도부, 불협화음 노출국민의힘이 100만 책임당원 돌파를 기념하는 자리에서 지도부 내 갈등이 불거졌다. 최고위원들은 공천 과정에서의 불만을 드러냈고, 당 대표는 절제와 희생을 강조했다. 김재원 최고위원은 경북도지사 예비후보 관련 발언으로 논란을 일으켰으며, 양향자 최고위원은 경기도지사 후보 추가 공모에 불만을 표했다. 당 내분 수습과 지방선거 승리 전략 마련이 시급한 과제로 떠올랐다.

Read more »

책임당원 100만명 넘은 국민의힘…지도부 ‘자신감’에도 지지율은 지지부진張 “100만 책임당원 믿는다” 심상찮은 지지율에 野 어수선 강성층 결집 속 중도층 이탈 탈출구 못 찾는 국힘 지도부

Read more »