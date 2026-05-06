2023년 6·3 지방선거며 여야 후보 간 지지율 격차가 줄어들고, ‘조작 기소 특검법’ 영향

6·3 지방선거 격전지에서는 여야 후보 간 지지율 격차가 점차 줄어들고 있으며, 보수층이 결집하며 패널티가 존재하는 것으로 나타났다. 일부에서는 조작 기소 특검 법 발의가 선거 판세를 추정하고 있으며, 여야 대세를 보여주는 지역에서도 이러한 추세가 나타나고 있다. 특히 대구시장 선거, 서울시장 선거, 부산시장 선거에서의 투표율이 줄고 있는 것으로 나타나고 있으며, 조사 방법과 재질문 여부 등에 따라 결과가 다르게 나올 수 있으나, 이들 지역의 판세에 영향을 줬을 것으로 보고 있다.

6·3 지방선거 격전지를 중심으로 여야 후보 간 지지율 격차 가 점차 줄어들고 있다. 마지막으로 더불어민주당이 ‘조작 기소 특검법’ 추진을 계기로 보수층이 결집하며 판세가 출렁이고 있다는 분석이 나온다.

민주당은 6일 특검법안의 처리 시기와 절차, 내용과 관련해 ‘지방선거 이후 판단하겠다’라는 입장을 내며 파장을 최소화하려 했다. 여야 지방선거 승부처인 서울, 부산·울산·경남, 대구 등에선 지지율 격차가 좁혀지는 여론조사 결과가 잇따르고 있다. ... 대구시장 선거도 접전이다.

대구문화방송이 의뢰해 에이스리서치가 지난 2~3일 무선 자동응답 방식으로 한 조사에서 ... 정원오 민주당 서울시장 후보는 41.5%로 오세훈 국민의힘 후보(33.9%)를 오차범위(±3.5%포인트) 밖에서 앞섰다. ... 부산문화방송이 한길리서치에 의뢰해 지난 1~2일 실시한 무선 자동응답 조사에서 ...

전재수 민주당 부산시장 후보는 46.9%, 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 40.7%로, ... 조사 방법과 재질문 여부 등에 따라 결과가 다르게 나올 수 있으나, 민주당 안팎에서는 조작 기소 특검 법 발의가 이들 지역 판세에 영향을 줬을 것이다





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여야 후보 간 지지율 격차 조작 기소 특검 법 보수층 결집 패널티 선거 판세 지적한 투표율 조사 방법 재질문

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