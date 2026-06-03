2022년 지방선거 투표율 50.9%로 역대 두번째로 높다

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거일인 3일 오전 서울 동작구 본동초등학교 강당에 마련된 노량진제1동 제6투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr3일 아침 6시께 시작된 선거는 이미 오후 3시 투표율(51.9%)부터 2022년 지방선거 최종 투표율인 50.9%를 넘겼다. 17개 시·도 모든 지역의 최종 투표율도 50%를 넘었다. 역대 지방선거 중 가장 높았던 1회 지방선거(1995년·68.4%)보단 낮지만, 지방선거 기준 역대 두번째로 높은 투표율이다. 2022년 지방선거 최종 투표율 50.9%와 비교하면 10.1%포인트나 높았다. 투표율이 가장 높았던 지역은 전남(65.7%)이었고, 강원(64.5%), 경남(64.4%)이 뒤를 이었다. 전남은 2022년 지방선거 투표율(58.4%)과 비교해 이번 선거에서 7.3%포인트 오른 투표율을 보였다. 강원과 대구는 방송 3사 출구조사에서 경합지로 예측된 지역이다. 또 다른 경합지인 부산(62.1%)과 전북(62.7%)의 투표율도 모두 60%를 넘겼다. 서울의 투표율은 오후 5시 기준 59.1%로 집계됐다.6·3 지방선거 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사에서 더불어민주당이 전국 광역자치단체장(시·도지사) 16곳 가운데 11곳에서 승리하는 것으로 나타났다. 엠비시 선거방송 갈무리 반면 투표율이 가장 낮았던 지역은 광주로, 54.3%로 집계됐다. 이어 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%) 순이었다. 광주의 경우 2022년 선거 당시 투표율(37.7%)과 비교하면 이번 선거 투표율은 16.6%포인트나 오른 것이지만, 전국 기준으로는 최하위를 기록했다. 이재묵 한국외국어대학교 정치외교학과 교수는 투표율이 높은 이유에 대해 ‘이번 선거는 중앙정치의 대리전 양상을 보인다. 정당이나 이재명 정부에 대한 중간 평가, 혹은 내란 세력 심판과 정권 견제 필요성을 느낀 유권자들이 진영별로 결집해 투표율이 높았던 걸로 보인다’고 해석했다.한편 서울 송파구 등 일부 지역에서 벌어진 투표용지 부족 사태로 최종 투표율 집계는 밤 10시 이후로 미뤄졌다. 이번 지방선거에 참여한 유권자 수는 전체 선거인 수 4464만9908명 중 2724만9586명이다.

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거일인 3일 오전 서울 동작구 본동초등학교 강당에 마련된 노량진제1동 제6투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr3일 아침 6시께 시작된 선거는 이미 오후 3시 투표율 (51.9%)부터 2022년 지방선거 최종 투표율 인 50.9%를 넘겼다. 17개 시·도 모든 지역의 최종 투표율 도 50%를 넘었다.

역대 지방선거 중 가장 높았던 1회 지방선거(1995년·68.4%)보단 낮지만, 지방선거 기준 역대 두번째로 높은 투표율이다. 2022년 지방선거 최종 투표율 50.9%와 비교하면 10.1%포인트나 높았다. 투표율이 가장 높았던 지역은 전남(65.7%)이었고, 강원(64.5%), 경남(64.4%)이 뒤를 이었다. 전남은 2022년 지방선거 투표율(58.4%)과 비교해 이번 선거에서 7.3%포인트 오른 투표율을 보였다. 강원과 대구는 방송 3사 출구조사에서 경합지로 예측된 지역이다.

또 다른 경합지인 부산(62.1%)과 전북(62.7%)의 투표율도 모두 60%를 넘겼다. 서울의 투표율은 오후 5시 기준 59.1%로 집계됐다.6·3 지방선거 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사에서 더불어민주당이 전국 광역자치단체장(시·도지사) 16곳 가운데 11곳에서 승리하는 것으로 나타났다. 엠비시 선거방송 갈무리 반면 투표율이 가장 낮았던 지역은 광주로, 54.3%로 집계됐다. 이어 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%) 순이었다.

광주의 경우 2022년 선거 당시 투표율(37.7%)과 비교하면 이번 선거 투표율은 16.6%포인트나 오른 것이지만, 전국 기준으로는 최하위를 기록했다. 이재묵 한국외국어대학교 정치외교학과 교수는 투표율이 높은 이유에 대해 ‘이번 선거는 중앙정치의 대리전 양상을 보인다. 정당이나 이재명 정부에 대한 중간 평가, 혹은 내란 세력 심판과 정권 견제 필요성을 느낀 유권자들이 진영별로 결집해 투표율이 높았던 걸로 보인다’고 해석했다. 한편 서울 송파구 등 일부 지역에서 벌어진 투표용지 부족 사태로 최종 투표율 집계는 밤 10시 이후로 미뤄졌다.

이번 지방선거에 참여한 유권자 수는 전체 선거인 수 4464만9908명 중 2724만9586명이다





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