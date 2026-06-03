2022년 6·3 지방선거 서울시장 개표 결과 분석

2022년 6월 3일에 실시된 지방선거에서 서울시장 선거는 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보의 치열한 접전 끝에 오세훈 후보의 당선으로 마무리되었다. 방송사 출구조사 초반 정원오 후보의 우세가 예측되었으나 최종 개표에서 결과가 뒤집혔다. 연령대별·성별 지지율 차이, 부동산 정책 공방, 안전 이슈 등이 선거의 주요 쟁점으로 작용했으며, 일부 투표소의 투표용지 부족 사태와 같은 운영 문제도 있었다. 이 기사는 개표 과정과 주요 변수들을 분석한다.

2022년 6월 3일 지방선거의 최대 관심사였던 서울특별시장 선거 개표가 치열한 접전 끝에 마무리되었다. 방송사 공동 출구조사와 개표 과정에서 두 주요 후보인 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보之间의 표심이 확연히 갈렸다.

출구조사 결과 정원오 후보가 오세훈 후보를 앞서는 것으로 예측되자 정 후보 캠프는 환호하는 분위기였으나, 오 후보 캠프는 침울한 분위기였다. 그러나 실제 개표 결과 최종적으로는 오세훈 후보가 당선되었다. 이번 선거는 연령대와 성별에 따라 지지 성향이 뚜렷이 달랐다. 정 후보는 40~50대에서 높은 지지를 받았고, 오 후보는 60대 이상에서 강세를 보였다.

특히 20대 남성은 오 후보를, 20대 여성은 정 후보를 지지하는 등 젠더 갈등이 선거의 중요한 변수로 작용했다. 두 후보는 부동산 정책, 안전 문제, GTX 삼성역 철근 누락, 서소문 고가차도 붕괴 등 현안을 두고 공격과 방어를 주고받았다. 정 후보는 재개발·재건축 추진과 안전을 강조하며 마포·용산·강남권을 집중 공략했고, 오 후보는 5선 시장 경험과 이재명 정부 견제론을 내세워 중도 표심을 흡수하려 했다. 선거 막판에는 투표용지 부족 사태 같은 일부 투표소의 운영 문제도 이슈화되었다. 최종 개표 결과, 오세훈 후보가 서울시장으로 당선되며 3선에 성공하였다





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서울시장 선거 오세훈 정원오 2022 지방선거 개표 결과

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