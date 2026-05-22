2022년 6.3 서울시장 선거 여론조사: 정원오-오세훈 초접전, 여성·50대 지지율 높은 정 후보

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 대화를 나누고, 여론조사 결과가 22일 나왔다. 여론조사에서는 정원오 후보와 오세훈 후보가 오차범위 내 초접전이라는 결과가 41.7%와 41.6%로 기록됐다. 정 후보는 강북동권 44.6%에서 상대적으로 지지율이 높았고, 오 후보는 강남동권 51.8%에서 상대적으로 지지율이 높았다. '이번 선거에서 반드시 투표하겠다'고 밝힌 '적극 투표층'에서는 정 후보 49.8%가 오 후보 42.4%에 앞섰다. 서울 시민을 대상으로 한 정당 지지도 조사 결과는 민주당이 40.3%, 국민의힘이 35.1%로 집계됐다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울 중구 서울시청에서 열린 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식에서 대화를 나누고 있다. 뉴시스 6·3 서울시장 선거 여론조사에서 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 오차범위 내 초접전이라는 결과가 22일 나왔다.

여론조사 업체 에이스리서치가 뉴시스 의뢰로 19~20일 서울시 거주 만 18세 성인 남녀 1002명을 대상으로 차기 서울시장 지지도 조사를 진행한 결과, 정 후보는 41.7%, 오 후보는 41.6%를 기록했다. 두 후보의 격차는 0.1%로 오차범위(±3.1%포인트) 내 초박빙 양상이었다. 이들에 이어 권영국 정의당(2.1%), 김정철 개혁신당(2.0%), 유지혜 여성의당(1.9%), 이강산 자유통일당 후보(1.6%) 순이었다. 지지 후보가 없거나 잘 모르겠다고 응답한 유보층은 9.2%였다.

서울을 4개 권역별로 나눠 살펴보면 정 후보는 도봉·강북·노원·성북·동대문·중랑·성동·광진구가 있는 강북동권(44.6%)에서 상대적으로 지지율이 높았다. 반면 오 후보는 서초·강남·송파·강동구가 있는 강남동권(51.8%)에서 상대적으로 지지율이 높았다. 또 정 후보는 여성(43.6%)·50대(52.9%)에서, 오 후보는 남성(44.9%)·20대(52.6%)에서 상대적으로 지지율이 높았다.

‘이번 선거에서 반드시 투표하겠다’고 밝힌 ‘적극 투표층’에서는 정 후보 49.8%가 오 후보 42.4%에 앞섰다. 이어 권영국 (1.9%), 유지혜(1.6%), 김정철(1.3%), 이강산 후보(0.6%) 순으로 나타났다.

‘지지 여부와 관계없이 누가 당선될 것으로 보느냐’는 질문에는 정 후보가 46.2%로 오 후보 41.4%보다 높았다. 서울 시민을 대상으로 한 정당 지지도 조사 결과는 민주당이 40.3%, 국민의힘이 35.1%로 집계됐다. 이어 개혁신당(3.7%), 조국혁신당(1.7%), 진보당(1.4%) 순이다. 이번 조사는 통신 3사 제공 무선 가상번호를 이용한 ARS 조사(무선 100%) 방식으로 진행됐다.

응답률은 5.5%, 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. 조문규 기자 chomg@joongang.co.k





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