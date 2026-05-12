Head Topics

2020년 1분기 한국 GDP 성장률 세계 1위

경기 News

2020년 1분기 한국 GDP 성장률 세계 1위
KoreaGDPGrowth
📆5/12/2026 12:43 AM
📰maekyungsns
34 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

한국 경제의 올해 1분기 성장률이 세계 주요 22개국의 중간 선에서 선두를 기록했다. 반도체 어닝서프라이즈 영향으로 전분기 최하위권에서 급반등한 성장을 이어받은 것이다. 수출 덕분으로 상대적으로 높은 성장세를 이어간 인도네시아(1.367%)와 중국(1.300%)을 큰 폭으로 제쳤으며, 1등 자리를 유지한 핀란드(0.861%)와 한국의 성장률이 각각 1위와 네 번째로 나타났다.

속보치 발표한 22개국 중 선두 올해 1분기 한국 실질 국내총생산( GDP ) 성장률이 주요국 중 1위를 기록했다. 이는 반도체 어닝서프라이즈 영향 등으로 전분기 최하위권에서 급반등한 것이다. 12일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 우리나라의 올해 1분기 GDP 성장률은 1.694%로, 전날까지 속보치를 발표한 22개국 중 단연 1위를 차지했다.

상대적으로 높은 성장세를 이어온 인도네시아(1.367%)와 중국(1.300%)을 큰 폭으로 제쳤다. 핀란드가 0.861%로 네 번째 높은 성장률을 기록했고, 헝가리(0.805%), 스페인(0.614%), 에스토니아(0.581%), 미국(0.494%), 캐나다(0.4%), 독일(0.334%), 코스타리카(0.279%), 벨기에(0.2%), 오스트리아(0.197%), 이탈리아(0.165%), 체코(0.153%), 네덜란드(0.051%), 포르투갈(0.022%) 등이 뒤를 이었다. 프랑스는 0.005% 역성장했고, 스웨덴(-0.21%), 리투아니아(-0.444%), 멕시코(-0.8%) 등도 마이너스 성장률을 보였다. 아일랜드(-2.014%)는 1분기에만 2% 넘게 뒷걸음쳤다.

한국은 지난해 4분기 성장률이 -0.161%에 그쳐, 한은 통계에 포함된 주요 41개국 중 38위로 추락했지만 올해 들어 순위가 급상승했다. 다른 나라들이 속보치를 마저 발표한 뒤에도 한국이 이대로 1위를 수성할 경우 2010년 1분기(2.343%) 이후 16년 만의 분기 성장률 1위가 된다. 2010년 초에는 글로벌 금융위기 이후 세계 교역이 되살아나면서 반도체, 자동차 등 한국의 주력 수출이 빠르게 반등하던 시기였다. 올해 1분기의 ‘깜짝 성장’ 역시 반도체를 비롯한 수출 덕분이었다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

maekyungsns /  🏆 15. in KR

Korea GDP Growth Asia Export Technology

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[NGO 현장]청년 전담 부처, 제 역할 하려면[NGO 현장]청년 전담 부처, 제 역할 하려면지난달 17일 이재명 대통령은 정부 내 청년정책 담당 조직이 부재하다고 지적하며 전담 부서 신설을 지시했다. 2020년 청년기본법 제정 이...
Read more »

백수 됐는데도 4억 늘었다…은퇴 57세 ‘화수분 계좌’ 비법백수 됐는데도 4억 늘었다…은퇴 57세 ‘화수분 계좌’ 비법2020년, 삼성화재에서 ‘담당’ 직급인 내게 한 자회사가 임원 자리를 제안했다. 이 제안을 거절한 뒤, 나는 결국 다른 자회사의 준법감시인으로 발령을 받았다. 회사에선 '정년 채우겠다며 임원 자리도 거절한 사람이 왜 희망퇴직을 하느냐'고 의아해했다. - 박경식,지구여행가,세계여행,임원,ETF,조기퇴직,스쿠버다이빙,오토바이,신춘문예,전문공개,붐업
Read more »

IMF 한국 부채 증가 경고…정부"과다한 전망치" 반박 쏙쏙 만평IMF 한국 부채 증가 경고…정부"과다한 전망치" 반박 쏙쏙 만평IMF가 한국의 국내총생산(GDP) 대비 일반 정부부채(D2) 비율이 2031년 63.1%까지 오를 거라 예상했어요.
Read more »



Render Time: 2026-05-12 03:43:44