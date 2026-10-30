20대 마약 사범 10대의 10배, 대학가 예방 시스템 사각지대

지난해 적발된 20대 마약류 사범은 6천913명으로 전체의 29.5%를 차지했지만, 대학가 예방 시스템은 여전히 부족하다. 대학과 정부, 민간의 삼각협력이 필요하다는 지적이 나온다.

지난해 적발된 20대 마약류 사범은 10대의 10배에 달했지만, 성인이 됐다는 이유로 예방 시스템에서 배제되고 있다. 대검찰청 의 2025년 마약류 범죄백서에 따르면 지난해 적발된 20대 마약류 사범은 6천913명으로 전체 2만3천403명의 29.5%를 차지했다. 10명 중 3명꼴이다.

20대 마약 사범 급증과 예방 사각지대

부모와 중고교 교사의 보호에서 벗어나 생활 반경이 넓어지고, 동아리와 대외활동 등을 통해 새로운 친구와 선후배를 만나면서 마약에 노출되는 경로는 다양해진다. 대학생인 정하늘 대학을위한마약중독예방재활센터 답콕 매니저는 30일 연합뉴스와 만나 학생들이 마약의 위험성을 알면서도 실제 권유 상황에서는 마약류인지 알아차리지 못하는 경우가 있다고 설명했다. 정 매니저는 마약은 나쁘다는 걸 인지하는 학생들도 실제 권유 상황에서 거절할 수 있는 방법에 대해 완전히 무지한 경우가 많다고 말했다.

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2024년 중앙대 심리학과 정태연 교수팀이 서울 소재 한 대학교 학생 378명을 대상으로 실시한 대학생 마약 사용 인식 및 실태조사에서 응답자의 77%는 마약 사용의 원인으로 마약을 접할 기회의 증가를 꼽았다. 동아리 회장은 고급 호텔과 레스토랑 등에서 친목 모임을 열며 회원 약 300명을 모집한 뒤 일부 회원들과 마약을 투약하고 판매한 혐의로 2심에서 징역 2년이 선고됐다.

박상규 답콕 사무총장은 클럽에서 처음 마약을 접한 중독 경험자들로부터 클럽만은 절대로 가선 안 된다는 당부를 자주 듣는다고 말했다. 해외에서 마약을 접한 한국인 교환학생들이 귀국 후에도 투약을 이어가는 사례도 자주 발견된다고 박 사무총장은 전했다. 국내 대학의 해외 교류와 외국인 유학생 유치가 확대되는 상황에서 마약 예방교육과 대응체계도 함께 강화할 필요성이 엿보이는 대목이다.

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정부와 대학의 마약 예방 교육 현황

교육부와 식품의약품안전처는 2024년 12월 대학가 마약 예방 교육 강화 방안을 발표하고 예방 활동 참여 대학을 당시 10곳에서 2025년 20곳으로 늘리기로 했다. 예방 활동 내역을 분석한 결과 2024년엔 10개 대학에서 전문가·회복자 특강 21회와 대학 축제 예방 부스 10회, 캠페인 22회 등이 진행됐다. 올해는 지원 대상을 40개 대학으로 확대했다. 교육부 대학알리미 공시 기준 전국 대학은 442개로 지원 대상은 여전히 전체 9%에 불과한 셈이다.

정부는 외국인 유학생 대상 교육과 예방 활동 효과성 평가를 필수 사업에 포함했다. 교내 비교과 프로그램과 특강·세미나 등도 지원한다. 정하늘 매니저는 정부 지원 서포터즈의 활동을 살펴본 결과 기존 환경·봉사 동아리 등이 과제를 하듯 일회성 캠페인을 진행하는 정도에 그쳤다고 짚었다. 연합뉴스가 서울대와 고려대, 이화여대 등 주요 대학에 확인한 결과 학교 차원에서 직접 운영하는 상시 예방 교육은 드물었다. 고려대 역시 2024년 개최했던 마약류 사용 및 성범죄 예방·대처 세미나 외에 현재 정례화된 마약 예방 교육 프로그램은 없다고 답했다. 이화여대도 학내 건강센터가 서울시의 마약 예방 교육 영상을 학내 공지사항에 게시한 사례 외에 학교 차원의 교육은 없는 것으로 확인됐다.

한 서울권 대학 관계자는 정규 수업도 자율적으로 선택해 수강하는 학생들을 한곳에 모아 마약예방 교육을 할 방법은 사실상 없다며 고작 영상 정도가 아닐까라고 했다. 박상규 사무총장은 마약의 폐해를 보여주는 영상을 본 한 대학생의 반응을 소개했다. 일방적 전달의 대규모 교육보다 대학생들이 직접 마약 문제를 연구하고 세미나와 캠페인 등을 직접 기획하는 방식이 효과적이라고도 강조했다.

대학·정부·민간 삼각협력 필요성

박 사무총장이 이끄는 답콕은 고려대를 시작으로 전국 24개 대학에 예방 동아리를 구성했고, 이에 속한 대학생 350여명이 연구 발표, 전문가 세미나 개최, 청소년 및 대학생 예방 교육 등에 참여하고 있다. 자발적 참여에 기대지 않는 교육 의무화의 필요성도 거론된다. 특히 교환학생이나 어학연수 참가 학생들을 대상으로 출국 전 마약 예방 교육을 의무화하고, 교육 참여시 교내 마일리지 등 혜택을 부여하는 방안도 제안했다.