20년 방송작가에서 무인 가게 대표까지… 이효진 씨의 인생 2막 도전기

20년간 방송작가로 활동하다 무인 아이스크림 가게를 창업하고 동화 작가로 변신한 이효진 씨의 다채로운 삶과 새로운 도전을 담은 이야기입니다. 방송작가 일을 그만두게 된 계기, 무인 가게 창업 과정, 동화 작가로서의 꿈, 그리고 무인 가게 운영의 현실과 기쁨을 솔직하게 털어놓습니다.

20년간 방송작가 , 아동문학 작가, 글쓰기 교사로 활동하며 다채로운 삶을 살아온 이효진(50) 씨가 새로운 시작을 준비하는 이들에게 자신의 경험을 이야기했다. 2020년 7월, 20년간 몸담았던 방송작가 일을 퇴직(프리랜서, 제주MBC 외 2곳)한 후 아동문학 작가와 글쓰기 교사로 활동하며 새로운 가능성을 모색했다.

그리고 2025년 4월 1일, 무인 아이스크림 가게를 창업하며 또 다른 도전을 시작했다. 이효진 씨는 2026년 4월 6일, 자신의 경험과 생각을 담은 동화책을 출간할 예정이다. 이효진 씨는 방송작가 활동을 하면서 느꼈던 내면의 갈등과 새로운 길을 선택하게 된 계기를 설명했다. 대학 시절부터 방송작가 일을 시작했지만, 시간이 흐르면서 '나는 왜 이 일을 하고 있을까?

'라는 질문에 끊임없이 직면하게 되었다고 한다. 누군가를 빛나게 하는 역할에 만족했지만, 정작 자신은 존중받지 못한다는 느낌을 받으면서 변화를 결심하게 되었다. 남편의 격려와 지지 속에서 방송작가 일을 내려놓고 새로운 도전을 시작하게 되었다. 무인 가게 창업은 남편의 경험을 바탕으로 이루어졌다.

남편은 과거 무인 아이스크림 가게에 아이스크림을 납품한 경험이 있었고, 이 업종에 대한 이해도가 높았다. 인건비 부담이 없고 운영에 큰 시간이 들지 않는다는 장점도 매력적이었다. 방송작가 일을 접은 후 글쓰기 수업을 하고 있었는데, 무인 가게는 수업이 없는 시간에 틈새 운영할 수 있다는 이점이 있었다. 큰 수익보다는 글쓰기 교육 활동을 이어가면서 보조 수입을 얻는 것을 목표로 창업했다.

초기 투자금이 부족하여 핵심 상권이나 임대료가 높은 입지는 선택하기 어려웠고, 비용 부담을 최소화할 수 있는 공실 상가를 선택했다. 무인 가게 운영은 상품 관리, 진열 정리, 유통기한 점검, 청소 등 모든 것을 직접 해야 하는 일이었다. 특히 아이스크림 외에도 사발면을 판매하여 비수기에도 매출을 유지하려고 노력했다. 하지만 수익 구조만 놓고 보면 솔직히 돈을 버는 선택이라고 보기는 어려웠다.

막대 아이스크림 하나를 팔면 180원 정도의 마진이 남는데, 손님이 많이 오지 않으면 수익을 내기 힘들었다. 여름철에는 전기요금 부담도 컸다. 그럼에도 불구하고 무인 가게는 이효진 씨에게 꿈을 주는 선택이었다. 경제적으로 어려운 상황이었지만, 이 공간이 다른 가능성을 움직이게 했고, 꿈을 실현시켜 주었다.

방송작가로 일하면서 늘 아쉬웠던 점은 자신이 쓴 글과 전하고 싶은 말이 PD의 기획과 MC의 목소리를 통해 전달되면서 자신의 이름으로 남지 않는다는 것이었다. 언젠가는 자신의 글을 쓰고 싶다는 마음이 있었고, 아이의 격려를 받아 동화를 쓰기 시작했다. 무인 가게에서 실제로 겪은 일을 바탕으로 쓴 이야기가 동화책으로 출판될 예정이다. 무인 가게는 동화작가라는 새로운 이름으로 인생 2막을 시작하게 해준 고마운 출발점이었다.

무인 가게 운영 경험에서 얻은 영감은 동화 작품에 그대로 담겨 있다. 사람들은 생각보다 양심적으로 행동했고, 스스로 결제하고 돌아가는 모습들을 자주 마주하게 되었다. 하지만 도둑 사건도 있었고, 이는 이야기의 중요한 출발점이 되었다. 동화는 아이들뿐만 아니라 부모도 함께 읽고 대화를 나누는 경우가 많기 때문에, 아이들뿐만 아니라 어른도 함께 읽으며 자신의 선택을 돌아볼 수 있는 이야기를 쓰고 싶었다.

인생 2막은 또 다른 모험과 같다고 말한다. 새로운 세계로 나가기보다는 자신의 과거를 돌아보는 여정에 가깝다. 인생 2막의 비밀 병기는 새로운 것이 아니라 이미 가지고 있는 것이다. 자신이 잘해왔던 일, 오랜 시간 반복하며 익숙해진 능력, 그리고 나도 모르게 단단해진 나만의 방식들을 활용해야 한다.

무인 가게 운영은 겉으로 보기에는 편해 보이지만, 실제로는 예상치 못한 어려움이 많다. 사람들이 양심적으로 행동하지 않을 때가 가장 힘들다고 한다. 무인 가게는 양심으로 운영되는 가게인데, 기본적인 질서가 지켜지지 않을 때가 있다. 매장 안에 휴게 공간을 마련해 두었지만, 외부에서 가져온 음식을 먹고 쓰레기를 버리고 가는 경우가 있다.

무인 가게를 통해 양심에 대한 이야기를 꼭 하고 싶었고, 아이들이 이곳에서의 경험을 통해 작은 배움의 씨앗을 얻기를 바랐다. 무인 가게 운영과 동화작가라는 전혀 다른 길에서 예상치 못한 기쁨도 있었다. 사람들이 양심을 지켜주는 순간, 그리고 무인 가게를 통해 이야기가 탄생하고 동화 작가라는 새로운 길로 이어졌다는 점이 큰 기쁨이었다. 무인 가게를 꿈꾸는 사람들에게는 입지와 고객층에 대한 이해가 중요하다고 조언한다.

단순히 무인이니까 편하다는 접근보다는 어떤 고객이 이용하는 공간인지, 그리고 그 공간을 어떻게 더 편하게 만들 것인지에 대한 고민이 필요하다. 무인 가게는 편한 사업이 아니라 보이지 않는 노력이 많이 필요한 사업이다





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