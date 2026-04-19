20년 만의 귀환, 패닉 단독 콘서트 1분 매진… 이적-김진표, 꿈을 실현하다

전설적인 듀오 패닉(이적, 김진표)이 20년 만에 열린 단독 콘서트에서 1분 만에 전석 매진을 기록하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 50대에도 랩을 하겠다는 김진표의 꿈 실현과 이적의 감동적인 무대가 어우러진 이번 공연은 팬들에게 잊지 못할 추억과 위로를 선사했다.

전설적인 듀오 패닉(이적, 김진표 )이 20년 만에 팬들과의 특별한 만남을 가졌다.

지난 17일, 서울 강서구 LG아트센터에서 열린 패닉의 단독 콘서트 ‘패닉 이즈 커밍’은 시작과 동시에 1분 만에 전석 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 증명했다.

이번 공연은 단순히 추억을 소환하는 것을 넘어, 음악으로 삶의 희로애락을 공유하고 서로에게 위로를 건네는 감동적인 시간으로 채워졌다.

공연은 1집 인트로곡 ‘패닉 이즈 커밍’으로 웅장하게 시작되었으며, 이적과 김진표가 무대에 등장하자 관객들의 환호가 공연장을 가득 메웠다.

1집 타이틀곡 ‘아무도’, 3집 수록곡 ‘숨은 그림 찾기’ 등을 연이어 선보이며 팬들의 흥을 돋웠다.

1995년 데뷔한 패닉은 실험적이면서도 대중적인 명곡들로 두터운 팬층을 확보해왔다.

2005년 4집 앨범 발매 이후 2006년 마지막 활동을 가졌던 이들은 오랜 시간 각자의 길을 걸어왔지만, 이적의 솔로 콘서트에 김진표가 게스트로 참여하거나 이적의 곡에 김진표가 피처링하는 등 끈끈한 우정을 이어왔다.

김진표는 현재 필기구 유통업에 종사하며, 엠넷 힙합 경연 프로그램 진행을 제외하고는 오랜 기간 무대에 서지 않았다. 그는 “활동 초기 ‘50대가 돼서도 랩을 하겠다’는 말을 많이 했었는데, 공연을 안 한 지 오래되어 용기를 내기 어려웠다. 이번 공연은 30년 전 나의 꿈을 실현시켜준 무대”라며 감격스러운 소감을 전했다.

이적 역시 “이번 공연은 30주년 기념 공연을 하고 싶지 않았기에, 2026년에 하자고 즉흥적으로 결정된 공연”이라고 말했다.

공연 중간, VCR을 통해 패닉 활동 초기의 풋풋한 모습이 공개되자 이적은 “공연 준비를 위해 자료를 많이 찾았다. 팬들이 주신 사진 덕분에 영상에 나온 파릇파릇한 모습으로 돌아가는 듯한 경험을 할 수 있었다. 진심으로 감사하다”고 전했다.

이적과 김진표는 패닉 결성 이전부터 알고 지낸 사이로, 이적은 “진표와 만난 지 40년, 패닉을 한 지 30년이 넘었다. 이런 친구가 있다는 것은 큰 감사”라고 말했다.

김진표는 “처음에는 망설였지만, ‘적이 형과 함께라면 20년 만이지만 할 수 있을 것 같다’는 생각이 들었다. 적이 형이 나를 다시 무대로 이끌어줘서 고맙다”며 깊은 우정을 드러냈다.

뜨거운 호응 속에 ‘그 어릿광대의 세 아들들에 대하여’를 열창한 이적은 “지난 20년간 이 노래를 떼창하고 싶었다”며 벅찬 감정을 표현했다.

이적이 “평소 라이브로 못 들어본 패닉 노래를 많이 하는 공연”이라고 예고한 대로, ‘벌레’, ‘혀’ 등 다양한 곡들이 세트리스트에 포함되어 팬들의 환호를 이끌어냈다.

이적은 “이런 공연은 앞으로 자주 없을 것 같다”고 말했지만, 팬들은 “자주 보자”는 외침으로 화답했다. 또한, “나중에 이 공연을 봤다고 자랑할 날이 올 수도 있다”는 이적의 말은 이번 공연이 가진 특별한 의미를 더욱 강조했다.

개별 무대 역시 감동을 선사했다. 이적은 기타를 메고 ‘기다리다’, ‘강’을 부르며 깊은 울림을 주었고, 객석에서는 그의 노래에 눈시울을 붉히는 팬들의 모습도 보였다.

김진표는 반항적인 가사의 ‘마마(Mama)’를 열창하며 솔직한 감정을 토로했고, ‘벌레’ 무대에서는 이적이 확성기를 들고 지원 사격에 나서며 듀오의 끈끈함을 보여주었다.

후반부에는 히트곡 퍼레이드가 이어졌다. ‘정류장’의 전주가 흐르자 객석에서는 감탄사가 터져 나왔고, 팬들은 추억에 잠긴 듯 곡에 몰입했다.

‘달팽이’에서는 이적의 감미로운 피아노 연주가 더해져 감동을 배가시켰으며, “집에 오는 길은 때론 너무 길어”라는 가사는 많은 이들의 지친 일상을 위로했다.

‘로시난테’ 무대에서는 관객들이 휴대폰 손전등으로 불빛을 밝히며 장관을 연출했다.

앙코르 마지막 곡으로는 랩 버전의 ‘왼손잡이’를 불렀다. “난 왼손잡이야!”라는 구호와 함께 1995년에서 2026년으로 시간을 뛰어넘는 떼창이 공연장을 뒤흔들었다.

패닉의 이번 단독 콘서트는 지난 16일부터 19일까지 나흘간 LG아트센터에서 진행되었으며, 사진 및 영상 촬영이 금지되어 오롯이 눈과 귀로 순간을 담는 소중한 경험을 제공했다.

이적은 “20년 만의 공연임에도 ‘아, 걔네 아직 살아있어?’라는 반응 대신 1분 만에 매진시켜 준 여러분 덕분에 이 자리에 설 수 있었다”며 팬들에게 거듭 감사 인사를 전했다.





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패닉 이적 김진표 단독 콘서트 매진

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