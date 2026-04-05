20개월 영아 사망, 방임과 복지 사각지대… 구조적 문제 드러나

20개월 영아의 사망 사건은 친모의 방임 외에도 공무원 1명이 1,800세대를 관리하는 열악한 환경, 드림스타트 서비스 미신청 등 복지 사각지대가 복합적으로 작용한 결과로 밝혀졌습니다. 인력 부족, 서비스 안내 미흡 등 구조적인 문제점을 개선해야 한다는 목소리가 높습니다.

20개월 영아의 안타까운 사망 사건 뒤에는 구조적인 문제들이 자리하고 있었습니다. 친모의 방임으로 인해 숨진 아이의 죽음은, 단 한 명의 공무원이 1,800세대의 기초생활수급자를 관리해야 하는 열악한 환경 속에서 발생했습니다. 이 가정은 취약계층 아동 을 위한 밀착 관리 서비스인 ' 드림스타트 ' 신청조차 하지 않아, 적절한 지원을 받지 못했습니다. 아이가 사망하기 불과 일주일 전, 지자체의 전화 상담에서는 별다른 이상 징후가 감지되지 않았습니다. 마지막 방문 상담은 아이가 숨지기 1년 전인 지난해 2월에 이루어졌으며, 그 이후 아이가 사망할 때까지 어떠한 방문도 없었습니다. 상담 방식이나 빈도에 대한 구체적인 지침이 부재했고, 담당 인력 부족으로 인해 잦은 방문이 어려웠다는 것이 지자체의 해명입니다. 실제로, 사건이 발생한 인천 구월4동의 경우, 기초생활수급자를 담당하는 공무원은 단 한 명뿐이었으며, 이 한 명이 1,800세대를 관리해야 하는 극심한 업무 과중에 시달렸습니다.

이는 지난 5년간 인천시 136개 동 중 담당 세대 수 기준 2위에 해당하는 수치였습니다. 이러한 열악한 인력난 속에서, 아이는 결국 영양 결핍으로 생을 마감했습니다. 이 사건을 통해 담당 인력의 충원이 절실하다는 지적이 제기되었으며, 복지 전문가들은 '드림스타트' 서비스의 미신청에 대한 아쉬움을 표했습니다. '드림스타트'는 보건복지부 주관 하에 운영되는 취약계층 아동 통합 서비스로, 개별 아동의 생활 환경을 면밀히 파악하여 건강 관리, 심리 검사, 부모 교육, 취업 연계, 양육 상담 등 맞춤형 서비스를 제공하고, 필요에 따라 민간 프로그램과의 연계까지 지원하는 제도입니다. 기초생활수급자이자 한부모 가정이었던 A 씨의 경우, '드림스타트' 대상자로 등록되었다면 3개월마다 사례 관리를 받을 수 있었을 것으로 보입니다. 그러나 구청은 A 씨가 먼저 서비스 신청을 하지 않았기 때문에, 지원 여부에 대한 논의조차 이루어지지 않았다고 설명했습니다. \이 사건은 공적 지원 시스템의 허점을 드러내며, 취약 계층 지원의 중요성을 강조합니다. 기초생활수급을 받고 있던 A 씨 가정에 지자체가 먼저 '드림스타트' 서비스를 안내하고, 적극적으로 연계할 수 있는 방안을 모색했어야 한다는 비판이 제기되고 있습니다. 특히 고립된 가정의 경우, 문제 상황이 외부로 드러나기 어렵다는 점을 감안할 때, 정부 지원이 사각지대 없이 촘촘하게 이루어질 수 있도록 시스템을 개선해야 합니다. 이는 단순히 인력 충원을 넘어, 적극적인 서비스 안내 및 취약 가구 발굴, 그리고 사후 관리 시스템의 강화 등 다각적인 노력을 통해 가능할 것입니다. 앞으로 유사한 비극을 막기 위해서는, 복지 사각지대를 해소하고, 취약 계층 아동에게 실질적인 도움을 제공할 수 있는 보다 효과적인 시스템 구축이 시급합니다. 또한, 공무원의 과중한 업무 부담을 덜어주고, 전문성을 강화하기 위한 지원도 필요합니다. 궁극적으로, 이번 사건은 우리 사회가 취약 계층 아동의 안전과 건강을 위해 더욱 세심한 관심을 기울여야 함을 일깨워주는 계기가 되어야 할 것입니다. 사회적 안전망을 강화하고, 예방적 복지 시스템을 구축하여, 모든 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들어야 합니다





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