20·30대 소득 감소에 주거비 부담 급증…이자 비용 전세 가구 4배↑

국가통계 발표에 따르면 2025년 1분기 39세 이하 가구주의 소득은 전체 연령대에서 유일하게 감소했으며 주거비 부담은 세 분기 연속 두 자릿수 증가를 기록했다. 특히 전세 가구의 명목 이자 비용 증가율이 자가 가구보다 4배 가까이 높아 청년층의 금융 부담이 심화되고 있다.

지난해 11월 서울 시내 은행 ATM기 주변을 시민들이 지나가는 모습이 담겼다. 20·30대는 전체 연령대에서 유일하게 소득이 감소한 반면 월세 등 주거비 부담 은 급증한 것으로 조사됐다. 국가데이터처의 가계동향조사와 국가통계포털(KOSIS) 자료에 따르면 올해 1분기 가구의 월평균 실질 이자 비용 은 11만5천300원으로 1년 전보다 4.4% 증가했다.

실질 이자 비용 증가율은 고금리 시기였던 2023년 36.6%로 급등한 후 2024년 8.0%로 둔화됐고, 지난해 -8.8%로 하락했으나 올 다시 증가세로 전환했다. 소득 하위 20%인 1분위의 실질 이자 비용은 2만4천300원으로 작년 대비 23.9% 증가해 2019년 분기 통계 재작성 이후 1분기 기준으로 가장 높은 수준을 기록했다. 물가 상승을 반영한 명목 이자 비용은 13만6천500원으로 6.6% 늘었으며, 자가 가구는 8.2% 증가한 15만9천200원, 전세 가구는 32.9% 급등한 20만9천600원으로 나타났다. 전세 가구의 명목 이자 증가율이 자가 가구의 약 4배에 달했다.

올해 1분기 39세 이하 가구주의 월평균 명목소득은 539만500원으로 1년 전보다 1.7% 감소해 전체 연령대 중 유일하게 소득이 줄었다. 50대(3.6%), 40대(4.1%), 60세 이상(5.7%)보다 증가세가 가장 부진했다. 실제 주거비(월세 등) 증가율도 2024년 3분기 11.9%, 4분기 12.8%에 이어 올 1분기까지 세 분기 연속 두 자릿수 증가를 기록하며 다른 연령대와 달랐다. 한국은행이 올해 안에 기준금리를 1~2회 인상할 것이란 전망이 나오면서 시장금리와 대출 금리 상승으로 이자 부담이 더 커질 수 있다.

실제로 1분기 39세 이하 가구의 복권 등 지출은 1천100원으로 55.5% 급증해 전체 연령대 중 가장 높은 증가율을 보였다. 양준석 가톨릭대 교수는 취약계층을 위해 고유가 피해 지원금과 같은 직접 지원 방안을 검토할 필요가 있다고 제언했다





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