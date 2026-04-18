쓰레기와 이별, 서울을 푸르게! 제56회 지구의 날 기념 행사 성황리 개최

2026년 4월 18일, 광화문에서 열린 제56회 지구의 날 기념 행사는 'ZERO WASTE SEOUL'을 주제로 일회용품 제로를 향한 시민들의 의지를 다지고, 재활용 체험과 아름다운 공연으로 지구 사랑을 실천하는 뜻깊은 자리였습니다.

당장 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요! 제56회 지구의 날 기념 행사가 2026년 4월 18일 오전 10시 서울 광화문 세종대왕상 앞에서 성황리에 개최되었습니다. 올해 지구의 날 슬로건은 'ZERO WASTE SEOUL, 지금 당장 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요'로, 2026년 일회용품을 비롯한 쓰레기 제로를 목표로 하는 서울시 의 환경 정책 의지를 강력하게 반영하고 있습니다. 행사는 오전 10시부터 다채로운 체험 부스 운영으로 활기를 띠었습니다. 특히 어린이를 동반한 가족 단위 방문객이 많아 눈길을 끌었습니다. 병뚜껑을 재활용하여 아름다운 펜던트를 만드는 체험, 양말목을 활용해 귀여운 꽃과 네잎 클로버를 만드는 공예 활동 등 재활용품을 이용한 만들기 부스는 방문객들에게 특별한 즐거움을 선사했습니다.

또한, 사용 가능한 캔이나 페트병을 가져오면 마가렛, 메리골드 등 싱그러운 꽃 화분으로 교환해주는 부스도 마련되어, 쓰레기를 소중한 소품이나 생명으로 바꾸는 경이로운 경험을 제공했습니다. 일회용품 사용 줄이기를 위한 홍보 부스 역시 많은 관심을 받았습니다. 일회용 용기 대신 도시락에 담긴 배달 음식을 이용하거나, 재활용 컵 사용을 적극 권장하고 텀블러 사용을 독려하는 모습이 인상 깊었습니다. 컵이나 텀블러를 지참한 방문객들에게는 시원한 아이스 커피, 오렌지 주스, 복숭아 주스 등을 무료로 제공했으며, 텀블러 소독 서비스도 함께 진행하여 환경 보호 실천을 장려했습니다. 커피 찌꺼기를 활용한 방향제 만들기, 다양한 폐품을 업사이클링하는 체험 등은 방문객들이 쓰레기와 자연스럽게 이별하고 환경을 보호하는 실질적인 방법을 익힐 수 있는 기회를 제공했습니다. 이번 지구의 날 행사는 단순한 캠페인을 넘어, 환경 보호가 구호가 아닌 명백한 실천이라는 메시지를 강하게 전달했습니다. 한 번이라도 쓰레기 대신 예쁜 꽃 화분이나 멋진 펜던트를 만들어 본 경험은, 페트병 대신 텀블러를 사용하는 일상으로 이어져 스스로 일회용품 사용을 줄이는 긍정적인 변화를 이끌어낼 것으로 기대됩니다. 오후 2시부터 2시 30분까지 진행된 메인 행사에서는 아름다운 음악 공연이 펼쳐졌습니다. 무대는 지구의 날 콘셉트에 맞춰 재활용 스티로폼으로 제작된 의자를 사용하는 등 소박하면서도 의미 있는 모습으로 꾸며졌습니다. 바리톤 윤한 씨의 따뜻한 사회 진행 아래, 베이스 김두경 성악가의 감미로운 이중창 공연이 있었습니다. 이후 어린이 합창단 브릴란테, 하남 합창단, 한울소리 합창단으로 구성된 연합 합창단이 K-pop 그룹 KPDH(Kpop Demon Hunters)의 곡 'Golden'을 지구의 날 기념 특별 개사 버전으로 선보여 큰 박수를 받았습니다. 'Golden'을 지구의 날 노래로 선정한 것은 매우 탁월한 선택이었습니다. 원곡의 가사는 무기력한 존재가 황금처럼 빛나는 존재로 다시 태어나 희망을 품게 된다는 내용을 담고 있어, 더 나은 지구를 함께 만들어갈 희망을 전달하기에 더할 나위 없이 적절했습니다. 또한, 경쾌한 멜로디는 희망의 메시지를 더욱 효과적으로 전달하는 데 기여했습니다. 마지막 합창곡으로 선보인 '아름다운 나라'는 곡과 가사 모두 아름다워, 지구의 날을 맞아 이 땅에 사는 기쁨을 함께 나누기에 부족함이 없었습니다. 행사 후, 한울소리 합창단원으로 참여했던 조현주 씨는 "윤한 지휘자님 덕분에 새로운 경험을 했습니다. 야외 공연, 그것도 광화문에서... 회원들과의 좋은 추억으로 남을 것입니다."라며 감회를 전했습니다. 사회를 맡았던 한울소리 합창단 지휘자이자 성악가인 윤한 씨는 함께한 한울소리 합창단원들에게 감사를 표하며, "어린이들과 많은 분들이 함께해 주셔서 지구의 날이 더욱 의미 있었던 것 같다"는 소감을 밝혔습니다. 이번 행사에 참여한 모든 합창단원들은 새로운 경험을 통해 내년 지구의 날에 더욱 멋진 무대를 선보이고 싶다는 포부를 다졌습니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지구의 날 제로 웨이스트 서울시 환경 보호 업사이클링

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

산업화 문명에 내쫓긴 철거민, 거대한 폭력과 맞선 ‘1인 다큐’[한겨레-CJ문화재단 공동기획] 56)상계동 올림픽 감독 김동원(1988년)

Read more »

화성연쇄살인사건 용의자 DNA 3차례 사건서 검출…혐의 전면부인용의자 이씨의 DNA는 5차, 7차, 9차 사건의 증거물에서 채취한 DNA와 일치했다. 9차 사건에서는 피해여성의 속옷에서 이씨 DNA가 검출된 것으로 확인됐다.

Read more »

[화성 연쇄살인사건] 화성연쇄살인사건 용의자, 처제 살인전까지 화성서 살았다화성연쇄살인사건의 유력한 용의자로 특정된 이모씨가 화성사건 발생 장소 일대에서 오랜 기간 거주한 것으로 확인됐다.

Read more »

출범 3주년 문재인 정부, 복지 정책 긍정률 69%한국갤럽은 “복지정책은 현 정부가 가장 잘하고 있는 분야라고 볼 수 있다”며 “복지정책과 외교 정책은 ‘코로나 19’ 대응 국면에서 상대적으로 관심과 자원이 집중된 분야”라고 설명했다

Read more »

임종훈·장우진·안재현·조승민, 세계탁구 단식 본선 티켓 확보 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 안홍석 기자=남자 탁구 임종훈(16위·KGC인삼공사), 장우진(18위·국군체육부대), 안재현(56위·한국거래소), 조승민(...

Read more »

56년 만의 재심, 최말자씨의 법 정의18살 때 성폭행 위험에 맞서 상해를 입힌 최말자씨 56년 만에 재심을 받을 것으로 예상

Read more »