쌍산 항일의병 봉기 119주년 추념식 개최…선열의 숭고한 희생 기려

전남 화순 쌍산의소에서 쌍산 항일의병 봉기 119주년 추념식이 개최되어 의병 선열들의 숭고한 희생을 기리고 그 정신을 계승하는 자리가 마련되었다. 쌍산의소는 호남 의병 활동의 핵심 거점으로, 항일 무장투쟁의 중요한 기반을 형성한 역사적 장소이다.

전라남도 화순군 이양면에 위치한 쌍산의소 에서 24일, 쌍산 항일의병 봉기 119주년 추념식 이 성황리에 개최되었다. 이 날 행사에는 의병 선열들의 숭고한 희생을 기리기 위해 지역 유족, 기관단체장, 그리고 많은 주민들이 참석하여 그 의미를 더했다.

쌍산의소는 1907년 양회일 의병장을 중심으로 임노복, 임상영, 안찬재 등 수많은 의병들이 봉기하여 일본군에 맞서 싸운 호남 의병 활동의 핵심적인 거점이었다. 단순한 주둔지를 넘어, 능주, 동복, 화순 일대로 확산된 항일 무장투쟁의 중요한 출발점으로서 역사적 가치를 지닌다. 쌍산의소에서 시작된 의병 항쟁은 호남 전역으로 그 불길을 옮겨 붙이며 항일 무장투쟁의 굳건한 기반을 다졌고, 이는 곧 독립운동으로 이어지는 중요한 흐름을 만들어냈다. 추념식에는 임노복, 임상영, 정세현, 정순학, 차재문, 윤종섭, 서필환 등 의병들의 후손들이 참석하여 선조들의 숭고한 정신을 기렸다.

또한, 화순군 이호범 부군수, 화순군의회 오형열 의장, 조세현 산업건설위원장, 남도의병역사박물관 박중환 관장, 이양초 김복선 교장 등 지역 주요 인사들과 자율방범대, 노인회, 번영회, 부녀회, 의용소방대, 청년회 등 다양한 사회단체에서도 많은 참여가 있었다. 정찬보 추진위원장은 쌍산의소가 을사조약 이후 국권이 위기에 처한 상황에서 의병들이 훈련하고 봉기했던 역사적인 장소임을 강조하며, 항일 의병의 애국정신을 후손들에게 계승하기 위한 추념식의 중요성을 역설했다.

이호범 부군수는 쌍산의소가 구한말 호남 의병의 창의소로서 전투 준비와 활동의 중심지 역할을 수행했으며, 의병 운동이 오늘날 대한민국으로 이어진 독립운동의 근간임을 강조하며 유적 보존과 계승에 대한 의지를 밝혔다. 오형열 의장은 쌍산의소가 한말 의병 항쟁의 중심지이자 나라를 지키기 위해 용맹하게 일어선 의병들의 뜨거운 의지가 깃든 곳임을 상기시키며, 이번 추념식이 의병 정신을 국민 가슴에 깊이 새기는 계기가 되기를 희망했다.

조세현 산업건설위원장은 이름 없이 조국을 위해 희생한 수많은 의병들의 숭고한 희생이 현재의 대한민국을 만들었다고 언급하며, 쌍산의소가 민족의 성지로 널리 알려지고 후대에 그 정신이 계승되기를 기원했다. 박중환 남도의병역사박물관장은 쌍산 항일 유적이 의병 정신을 보여주는 대표적인 역사 현장임을 강조하며, 박물관에서도 유물 연구와 전시를 통해 의병 정신을 다음 세대에 전달할 것을 약속했다. 정영태 유족회 부회장은 쌍산의소가 의병들의 피와 땀이 서린 살아있는 역사 현장이라며, 유적 보존과 후손에게 물려주는 것이 우리 모두의 책임임을 강조했다.

쌍산의소는 의병 훈련장, 막사터, 무기 제작 대장간, 화약 채취지인 유황굴, 그리고 자연석으로 쌓은 의병 성터 등 다양한 유적을 간직하고 있으며, 전라남도 문화재(기념물 제153호)를 넘어 국가 사적으로 승격되어 그 역사적 가치를 인정받았다. 추념식은 선열들의 희생을 기리고 그 정신을 계승하자는 굳은 다짐과 함께 마무리되었으며, 참석자들은 쌍산의소를 살아있는 교육의 장이자 호국정신의 상징으로 발전시켜야 한다는 데 의견을 모았다. 119년 전, 조국을 위해 목숨을 바친 의병들의 숭고한 외침은 오늘을 살아가는 우리에게 깊은 책임감과 울림을 전달하고 있다





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