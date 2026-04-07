쌍방울 대북송금 조작 의혹, 유우성 사건보다 심각... 대통령실 개입 정황 드러나

쌍방울 대북송금 조작 의혹 수사가 특검으로 넘어가면서, 유우성 간첩 조작 사건보다 심각하다는 지적이 제기. 대통령실 개입 정황과 검찰의 공소권 남용 의혹 등이 드러나면서 진실 규명의 필요성이 커짐.

쌍방울 대북송금 조작 의혹 수사가 특별검찰(특검)로 넘어가면서, 이 사건이 국가 공권력에 의한 인권 침해의 대표적인 사례로 꼽히는 ' 유우성 간첩 조작 사건'보다 더 심각하다는 비판이 제기되고 있습니다. 두 사건 모두 국가정보원( 국정원 )과 검찰이 무고한 사람을 피의자로 만들었다는 점에서는 유사하지만, 쌍방울 사건은 대통령실까지 개입된 정황이 드러나면서 그 파장이 더욱 커지고 있습니다. 대법원은 유우성 사건 관련, 검찰의 공소권 남용을 사상 처음으로 인정하며 국가기관의 권력 남용에 대한 경종을 울린 바 있습니다. '국가권력에 의한 초대형 국정농단 사건'으로 규정된 쌍방울 사건은 '공소 취소'로 이어질 가능성이 매우 높게 점쳐지고 있습니다. 이는 단순히 개인의 비리 의혹을 넘어, 국가 시스템을 훼손하는 심각한 범죄로 인식되고 있기 때문입니다.

\유우성 간첩 조작 사건은 2013년, 탈북자 출신 서울시 공무원 유우성 씨가 탈북자 신원 정보를 북한 보위부에 넘겼다는 혐의(국가보안법 위반)로 구속 기소된 사건입니다. 그러나 재판 과정에서 국정원의 협박, 가혹 행위 등 인권 침해, 증거 조작 및 은폐 사실이 드러나 유 씨는 결국 무죄를 선고받았습니다. 당시 국정원은 유 씨의 동생을 협박하여 '오빠가 간첩'이라는 허위 자백을 받아냈으며, 유 씨의 북한 출입 자료를 조작하여 법원에 증거로 제출했습니다. 수사관들은 유 씨에게 유리한 동생의 거짓말탐지기 조사 결과를 은폐하기도 했습니다. 이러한 국정원의 행태는 최근 국정조사에서 드러난 쌍방울 사건 개입 정황과 매우 유사합니다. 국정원은 이재명 경기도지사와 이화영 부지사의 대북송금 의혹을 수사하던 검찰에 불리한 자료를 은폐했다는 사실이 국정원장의 입을 통해 밝혀졌습니다. 쌍방울 대북송금이 김성태 전 회장의 주가 조작 및 해외 원정 도박과 관련 있다는 첩보를 입수하고도 검찰에 제공하지 않았다는 점은, 국정원이 검찰 수사를 방해하고 사건을 조작하려는 의도가 있었음을 시사합니다. 국정원과 검찰의 긴밀한 소통 정황 또한 확인되면서, 쌍방울 대북송금 조작 기소 의혹이 국정원과 검찰의 합작품이라는 의혹은 더욱 짙어지고 있습니다. 유우성 사건과 쌍방울 사건에서 공통적으로 나타나는 검찰의 행태는 심각한 문제점을 드러냅니다. 유우성 사건에서 검찰은 국정원의 간첩 조작 행위를 방조하는 데 그치지 않고, 유 씨가 무죄를 받자 4년 전 기소유예 처분했던 외국환거래법 위반 사건을 다시 꺼내 기소하는 '보복 기소'를 자행했습니다. 재판부는 과거 기소유예 처분을 번복할 사유가 없다며 공소를 기각했고, 대법원 역시 이를 확정하면서 검찰의 공소권 남용 사실을 인정했습니다. 쌍방울 대북송금 사건에서도 검찰의 공소권 남용 의혹은 '박상용 검사 녹취록' 공개를 통해 사실로 확인되고 있습니다. 녹취록에는 검찰이 이재명 대통령을 엮기 위해 사건을 조작하려 했던 정황이 담겨 있습니다.\쌍방울 사건이 유우성 간첩 조작 사건과 근본적으로 다른 점은 윤석열 대통령의 개입 가능성입니다. 유우성 사건은 국정원과 검찰 차원의 조작에 그쳤지만, 쌍방울 사건은 최고 권력기관인 대통령실이 직접 관여했다는 의혹을 받고 있습니다. 당시 공직기강비서관이었던 이시원 씨가 쌍방울이 북한에 돈을 건넨 창구가 금융 제재 대상에 포함되지 않도록 정부의 유권해석을 변경하도록 지시한 사실이 드러났습니다. 이는 이재명 전 지사에게 형사 책임을 묻기 위한 의도로 해석됩니다. 더욱 충격적인 것은, 이시원 씨가 유우성 간첩 조작 사건의 수사 검사였다는 사실입니다. 당시 그는 국정원의 증거 조작 사실을 몰랐다는 이유로 징계를 받았지만, 검찰 과거사위는 검찰이 기록 위조 사실을 알고 있었다는 결론을 내렸습니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령은 검찰총장 시절부터 심복이었던 이시원 씨를 대통령실 요직에 앉혔습니다. 이시원 씨는 해병대 채수근 상병 사망 사건 수사 외압에도 연루되는 등 윤석열 대통령을 비호하는 데 앞장섰습니다. 쌍방울 사건에서 이시원 씨의 행동은 윤석열 대통령의 지시에 따른 것으로 보이며, 이는 쌍방울 대북송금 수사가 윤석열 대통령의 지시에 따라 기획된 사건이라는 의심을 더욱 짙게 만듭니다. 이화영 전 부지사에 대한 검찰의 '진술 회유' 의혹만으로는 설명하기 어려운 부분이 있으며, 대통령실이 중심이 되어 검찰과 국정원이 손을 잡고 이재명 전 지사를 겨냥한 정치적 의도가 있었을 가능성이 큽니다. 이번 특검은 희대의 조작 기소 사건의 진실을 철저히 규명하고, 국가 공권력 남용의 심각성을 밝혀내야 할 것입니다. 이러한 사건들은 단순히 개인의 잘못을 넘어, 대한민국의 민주주의를 훼손하는 중대한 범죄입니다





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