쌍방울 김성태, 국회 청문회 불출석 사유서 통해 이재명 공범 관계 재차 부인

쌍방울 김성태 전 회장이 국회 청문회에 불출석하며 제출한 불출석 사유서에서 이재명 대통령과의 공범 관계를 재차 부인했다. 2025년 8월 법원 출석 후 언론 인터뷰 내용과 일치하며, 검찰 수사에 대한 불만을 강하게 드러냈다. 특히 '시킨 놈이 문제'라는 발언을 통해 수사 과정의 문제점을 지적했다.

쌍방울 대북 송금 사건 관련 국회 청문회에 불출석한 김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 국회에 제출한 17쪽 분량의 불출석 사유서가 언론 보도를 통해 상세히 공개되었다. 이 사유서의 내용은 김 전 회장이 이미 2025년 8월에 밝힌 입장을 재확인하는 것으로, 이재명 대통령과의 공범 관계를 전면 부인하는 내용이 핵심이다.

김 전 회장은 불출석 사유서를 통해 2025년 8월 11일 법원 출석 후 언론 인터뷰에서 이재명 대통령과의 직접적인 공범 관계를 부인하는 입장을 명확히 표명했다고 밝혔다. 또한, 김 전 회장의 변호인 역시 같은 날 법정에서 이화영 전 경기도 부지사에 대한 공범 관계는 인정하면서도, 이재명 대통령에 대한 공범 혐의는 부인하는 진술을 했다고 덧붙였다. 이는 검찰이 이재명 대통령의 경기도지사 재임 시절인 2019년부터 2020년까지 이화영 전 부지사, 김성태 전 회장과 공모하여 경기도가 북한에 지급하기로 약속한 스마트팜 지원 사업비 500만 달러와 도지사 방북 의전 비용 300만 달러를 쌍방울이 북한에 대납하도록 했다는 혐의로 기소한 사건과 관련된 것이다.

이 사건은 이화영 전 부지사가 외환거래법 위반 혐의로 1심에서 징역 9년 6개월을 선고받은 지 닷새 만에 기소된 것으로, 이재명 대통령 당선 이후 김 전 회장이 검찰 공소사실을 부인하는 입장을 보임으로써 사건의 흐름에 큰 변화를 가져왔다. 김 전 회장의 이러한 입장은 검찰이 대북 송금 사건 관련 이재명 대통령에 대한 공소사실을 유지하는 데 큰 부담으로 작용하고 있다.

김 전 회장은 2025년 8월 11일 법정 앞에서 기자와 만나 이재명 대통령과의 공범 관계를 부인하는 입장을 재차 확인했다. 당시 오마이뉴스 기자와의 인터뷰에서 김 전 회장은 공범 관계에 대한 질문에 '공범 관계로 지금 아직 재판을 받고 있으니까'라고 답하며, 이재명 대통령으로부터 직접적인 지시를 받은 것은 없다는 취지로 답변했다. 이어진 인터뷰에서 김 전 회장은 '직접적으로 (이재명으로부터) 제가 들은 게 없기 때문에...'라고 말하며, 이재명 대통령과의 직접적인 연관성을 부인했다. 인터뷰 과정에서 쌍방울 관계자가 녹음 여부를 묻고 제지하는 상황도 발생했다. 김 전 회장은 법원을 떠나며 '재판을 받지 않으면 할 얘기가 많다'고 말하며, 현재 재판 중인 상황에 대한 어려움을 토로했다.

이와 더불어, 김 전 회장은 수원지법에서 언론과의 만남에서 검찰 수사 과정 전반을 비판하며, '시킨 놈이 문제'라는 강도 높은 발언을 했다. 그는 수원지검 검사들을 '악마 같은 놈'과 '이상한 사람'으로 지칭하며, 검찰 수사의 부당함을 주장했다. 김 전 회장은 2023년 1월 태국에서 체포되어 국내로 송환된 후에는 이재명 대통령과의 관계를 부인했으나, 수원지검의 집중적인 조사 이후 태도를 바꿔 '이재명의 방북을 위해 북한에 송금했다'고 진술했다. 그는 같은 해 3월 지인과의 구치소 접견에서 검찰 수사에 대한 강한 불만을 토로하며, 수사의 강압성을 비판했다.

김 전 회장의 일련의 행보는 대북 송금 사건의 진실 공방을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 향후 재판 과정과 결과에 귀추가 주목된다. 그의 발언들은 사건의 핵심 쟁점인 이재명 대통령과의 공모 관계 여부에 대한 진실 규명에 중요한 단서가 될 것으로 보인다. 이번 청문회 불출석 사유서 공개는 김 전 회장의 입장을 다시 한번 강조하는 동시에, 사건의 새로운 국면을 예고하는 신호로 해석될 수 있다.

김 전 회장의 변호인 진술과 언론 인터뷰 내용, 그리고 그의 일관성 없는 진술 변화는 사건의 진실을 밝히는 데 있어 더욱 면밀한 분석과 검토를 요구하고 있다. 검찰의 수사 방향과 법원의 판결에 따라 이 사건은 대한민국 정치사에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 김성태 전 회장의 법정 진술과 언론 인터뷰 내용은 사건의 본질을 파악하고 진실을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것이다. 이번 사유서 공개는 사건의 진실을 밝히기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있으며, 앞으로 진행될 재판 과정에서 어떤 새로운 증거와 사실이 드러날지 주목된다. 김 전 회장의 행보는 사건의 핵심 쟁점인 이재명 대통령과의 공모 관계 여부에 대한 진실 규명에 중대한 영향을 미칠 것이며, 그의 진술 변화와 관련된 배경에 대한 추가적인 조사가 필요하다.





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