쌍방울 대북송금 조작 의혹, '유우성 사건'보다 심각… 대통령실 개입 정황

쌍방울 대북송금 조작 의혹 사건이 특검 수사로 전환된 가운데, 유우성 간첩조작 사건보다 심각한 인권침해 사례라는 지적이 제기됩니다. 대통령실 개입 정황까지 드러나면서 공소 취소 가능성이 높아지고 있습니다.

쌍방울 대북송금 조작 의혹 사건이 특별검찰의 수사로 넘어간 가운데, 이 사건이 과거 국가 공권력의 대표적인 인권침해 사례인 ' 유우성 간첩조작 사건'보다 더욱 심각하다는 지적이 제기되고 있습니다. 두 사건 모두에서 국가정보원과 검찰이 무고한 사람을 피의자로 만들었다는 점은 경악스러운 일이지만, 쌍방울 사건은 대통령실 까지 개입된 정황이 드러나면서 그 파장이 더욱 커지고 있습니다. 대법원이 유우성 사건 관련하여 검찰의 공소권 남용을 사상 처음으로 인정한 바 있다는 점은 쌍방울 사건의 심각성을 더욱 부각시킵니다. 특검이 '국가권력에 의한 초대형 국정농단 사건'으로 규정한 쌍방울 사건은 '공소 취소'로 이어질 가능성이 매우 높게 점쳐지고 있습니다. 과거 유우성 간첩 조작사건은 탈북자 출신 서울시 공무원 유우성 씨가 탈북자 신원 정보를 북한 보위부에 넘겼다는 혐의(국가보안법 위반)로 2013년 구속 기소된 사건입니다.

그러나 재판 과정에서 국정원의 협박, 가혹 행위, 증거 조작 및 은폐 사실이 드러나 유 씨는 결국 무죄 판결을 받았습니다. 국정원은 당시 유 씨의 동생을 협박하여 '오빠가 간첩'이라는 허위 자백을 받아냈고, 유 씨의 북한 출입 자료를 허위로 만들어 법원에 증거로 제출했습니다. 또한, 수사관들은 유 씨에게 유리한 정황인 동생의 거짓말탐지기 조사 결과를 은폐하기도 했습니다. 이러한 국정원의 행태는 최근 국정조사에서 드러난 국정원의 쌍방울 사건 개입 정황과 매우 유사합니다. 당시 국정원은 이재명 경기도지사와 이화영 부지사의 대북송금 의혹을 수사하던 검찰에 불리한 자료를 은폐했다고 이종석 국정원장이 밝힌 바 있습니다. 쌍방울 대북송금이 김성태 전 회장의 주가조작 및 해외 원정 도박과 관련되어 있다는 첩보를 국정원이 확보하고도 이를 검찰에 제출하지 않았다는 사실은 국정원의 조직적인 은폐 의혹을 더욱 증폭시킵니다. 국정원이 검찰과 긴밀하게 소통한 정황까지 확인되면서, 쌍방울 대북송금 조작 기소 의혹은 국정원과 검찰의 합작품이라는 의심을 굳히게 합니다.\유우성 사건과 쌍방울 사건에서 공통적으로 나타난 검찰의 행태는 더욱 심각한 문제를 제기합니다. 유우성 사건에서 검찰은 국정원의 간첩 조작 행위를 방조하는 데 그치지 않고 '보복 기소'까지 자행했습니다. 유 씨가 무죄 판결을 받자 4년 전 기소유예 처분했던 외국환거래법 위반 사건을 다시 꺼내 유 씨를 기소하는 만행을 저질렀습니다. 재판부는 과거의 기소유예 처분을 번복할 사유가 없다며 공소를 기각했고, 대법원은 이를 확정하면서 검찰의 공소권 남용 사실을 인정했습니다. 쌍방울 대북송금 사건에서도 검찰의 공소권 남용 의혹은 점차 사실로 확인되고 있습니다. 최근 공개된 '박상용 검사 녹취록'에서 검찰이 이재명 대통령을 엮기 위해 사건을 조작한 흔적이 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 특히, 대통령실의 개입 정황이 드러났다는 점에서 쌍방울 사건은 유우성 간첩조작 사건보다 더 심각한 국면으로 접어들었습니다. 쌍방울 사건이 유우성 간첩조작 사건과 근본적으로 다른 점은 대통령 윤석열의 개입 가능성입니다. 유우성 사건은 국정원과 검찰 차원의 조작에 그쳤지만, 쌍방울 사건은 최고 권력기관인 대통령실이 직접 관여되어 있다는 점에서 상황의 심각성이 차원을 달리합니다. 당시 공직기강비서관이었던 이시원 씨가 쌍방울이 돈을 건넸다는 북한 측 창구가 금융제재 대상에 포함되지 않는다는 정부의 유권해석을 바꾸도록 지시한 사실이 드러났습니다. 이는 이재명 대통령에게 형사 책임을 묻기 위한 사전 작업으로 보입니다. 더욱 아이러니한 사실은 이시원 씨가 유우성 간첩조작 사건의 수사 검사였다는 점입니다. 당시 이시원 씨는 국정원의 증거 조작 사실을 몰랐다는 이유로 징계를 받았지만, 나중에 검찰과거사위는 검찰이 기록 위조 사실을 알고 있었다는 결론을 내렸습니다. 그럼에도 윤석열 대통령은 검찰총장 시절부터 심복이었던 이시원 씨를 대통령실 내부 기강을 단속하는 자리로 영전시켰습니다. 이시원 씨는 해병대 채수근 상병 사망사건 수사 외압에도 연루될 정도로 윤석열 대통령을 비호하는 데 앞장섰습니다. 쌍방울 사건에서 보인 그의 행동은 윤석열 대통령의 지시에 따른 것으로 보는 것이 합리적입니다. 쌍방울 대북송금 수사는 윤석열 대통령의 지시에 따라 기획된 사건이라는 의심이 짙어지는 가운데, 단순히 이화영 전 부지사에 대한 검찰의 '진술 회유' 의혹 차원을 넘어 대통령실이 주도하여 검찰과 국정원이 손을 잡고 정치적 경쟁자인 이재명 대통령을 공격하려 했을 가능성이 커지고 있습니다. 특검은 이 희대의 조작 기소 사건에 대해 철저한 진상 규명을 통해 정의를 바로 세워야 할 것입니다.\이러한 일련의 사건들을 통해 우리는 국가 권력의 남용과 그 폐해에 대해 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 유우성 사건과 쌍방울 사건은 국가기관들이 개인의 인권을 침해하고, 정치적 목적을 위해 수사 권한을 악용할 수 있다는 것을 보여주는 대표적인 사례입니다. 특히 쌍방울 사건에서 드러난 대통령실의 개입 정황은 권력의 사유화와 민주주의의 심각한 위협을 시사합니다. 이러한 상황에서 특검의 역할은 매우 중요합니다. 특검은 철저하고 객관적인 수사를 통해 사건의 진실을 밝히고, 관련자들에게 책임을 물어 다시는 이러한 일이 반복되지 않도록 해야 합니다. 또한, 사법 시스템의 공정성을 확보하고, 국민들의 신뢰를 회복하기 위한 제도 개선 방안을 마련해야 합니다. 이러한 노력을 통해 우리는 국가 권력의 남용을 막고, 민주주의의 가치를 지켜낼 수 있을 것입니다. 이번 사건을 통해 우리 사회는 국가 권력의 감시와 견제, 인권 보호의 중요성을 다시 한번 깨달아야 합니다. 언론은 권력에 대한 비판적 감시를 강화하고, 시민들은 적극적으로 자신의 권리를 행사하며, 투명하고 공정한 사회를 만들기 위한 노력을 지속해야 합니다. 특히, 권력의 개입과 조작 의혹이 있는 사건에 대해서는 더욱 엄격한 기준으로 진실을 규명하고, 책임자를 처벌해야 합니다. 이를 통해 우리는 국가 권력의 남용을 방지하고, 국민의 기본적 인권을 보호하며, 민주주의의 근본 가치를 지켜나갈 수 있을 것입니다. 이러한 노력이 지속될 때, 우리 사회는 더욱 성숙하고 정의로운 사회로 나아갈 수 있을 것입니다





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