쌍방울 대북 송금 수사 '술판 의혹'…김성태 진술 회유 정황 드러나

쌍방울 대북 송금 사건 수사 과정에서 김성태 전 회장의 진술 회유를 위해 술을 이용하려 했다는 의혹이 제기되었습니다. 수원지검 앞 소주 구매와 쌍방울 관계자의 청사 출입 기록, 김성태 전 회장의 관련 발언 등이 겹쳐지면서, 당시 상황에 대한 의혹이 증폭되고 있습니다. 국회는 관련 검사를 고발하고 진상 규명에 나섰습니다.

쌍방울 대북 송금 사건 수사 과정에서 김성태 전 회장의 진술 회유를 위한 정황이 드러나면서 파장이 일고 있습니다. 특히, 2023년 5월 17일, 수원지검 앞에서 구입한 소주가 쌍방울 측 인물을 통해 검찰 청사 안으로 반입된 정황이 출입 기록을 통해 확인되면서, 당시 상황에 대한 의혹이 더욱 증폭되고 있습니다. 수원지검 앞 편의점에서 쌍방울 법인카드로 소주가 구매된 사실이 보도된 가운데, 검찰은 소주 반입 사실을 부인했으나, 쌍방울 관계자의 청사 출입 기록이 확인되면서 진실 공방이 벌어지고 있습니다. 특히 18시 30분대에 소주 구매와 박상웅 씨의 검찰 청사 출입 기록이 겹쳐지면서, 술 반입 의혹은 더욱 짙어졌습니다. 국회 법제사법위원회는 관련 검사를 국회증언감정법 위반 혐의로 고발했으며, 당시 소주 구매 내역과 박상웅 씨의 출입 기록을 면밀히 비교 분석하고 있습니다.

구체적으로, 1084 법인카드로 소주를 포함한 물품이 구매된 시간과 박상웅 씨의 검찰 청사 출입 시간대가 일치하는 점이 주목받고 있습니다. 박상웅 씨는 소주 구매 시간 전후로 13층과 2층을 오가며, 소주를 건네받을 수 있는 정황이 포착되었습니다. 이는, 검찰 측의 소주 반입 부인에도 불구하고, 술이 청사 내로 반입되었을 가능성을 강하게 시사합니다. 김성태 전 회장이 이화영 전 부지사와의 대질신문을 앞두고 '소주라도 한잔 먹고 이야기하면 편할 판'이라고 언급하며, 진술 회유를 시도하려 했다는 정황도 드러났습니다. 법무부 자체 보고서를 통해 김 전 회장이 당시 상황을 '결전의 날'이라고 표현하며, 이 전 부지사의 진술 확보에 대한 강한 의지를 보였다는 사실이 확인되었습니다. 박상웅 씨는 김성태 전 회장의 수발을 담당했으며, 법무부 조사 결과 참고인으로 인식되었다고 알려졌습니다. 그는 김 전 회장과 함께 1313호 검사실을 드나들며, 참고인 출입증을 소지하고 있었습니다. 또한, 박상웅 씨는 5월 17일 오후에도 여러 차례 검찰청을 드나들었으며, 이 시간대에 1084 법인카드로 추가 구매가 이루어진 사실이 확인되어, 당시 상황에 대한 의문을 더욱 증폭시키고 있습니다. 법무부 보고서에는 김성태를 면회하기 위해 1313호 검사실에 오가는 박상웅, 박상민이 커피, 마카롱, 쿠크다스, 햄버거 등을 사 왔다는 진술도 포함되어 있습니다. 특위의 현장 조사에서는 소주를 생수병에 옮겨 담는 과정을 재연하며, 당시 상황의 연관성을 다시 한번 확인했습니다. 이 사건은 대북 송금 사건 수사 과정에서 드러난 진술 회유 시도와 관련된 주요 혐의를 밝히는 데 중요한 단서가 될 것으로 보입니다. 이번 사건은 단순히 술 반입 의혹을 넘어, 검찰의 수사 과정에서 피의자에 대한 부적절한 대우가 있었는지 여부를 확인하는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 수사 과정의 투명성 확보와 공정한 재판을 위한 노력이 필요한 시점입니다





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쌍방울 김성태 대북송금 수사 진술회유

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