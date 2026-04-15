쌍방울 대북송금 사건, '리호남 필리핀 방문' 놓고 진실 공방 격화

쌍방울 대북송금 사건에서 리호남의 필리핀 방문 여부를 두고 방용철 전 부회장의 증언과 반박 증언들이 엇갈리면서 진실 공방이 격화되고 있습니다. 국정조사 청문회, 국정원 기관보고, 관련자들의 증언 등을 통해 사건의 진실이 드러날지 주목됩니다.

방용철 전 쌍방울 그룹 부회장이 ' 리호남 의 얼굴을 필리핀 에서 직접 봤다'고 주장했지만, 이를 정면으로 반박하는 증언들이 잇따라 나오면서 논란이 증폭되고 있습니다. 14일, 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 ' 쌍방울 대북송금 사건 청문회에 증인으로 출석한 방 전 부회장은, 김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 머물렀던 호텔 후문 입구에서 리호남 을 만났고, 김 전 회장의 방으로 안내했다고 증언했습니다. 그는 '우리( 쌍방울 )가 돈을 준비했고, 김 전 회장이 리호남 에게 직접 돈을 줬다. 그 이유는 이재명 대통령의 방북 대가였다'고 주장하며, 검찰의 공소사실을 뒷받침하는 구체적인 증언이라고 강조했습니다.

하지만 방 전 부회장의 이 같은 증언은 이종석 국정원장의 기관보고를 비롯한 다수의 증언들과 정면으로 배치되면서 위증 논란에 휩싸였습니다. 특히, 이날 청문회에 참석한 국정원 직원은 '법원에서 김성태 씨와 방용철 씨의 진술이 있었기 때문에 리호남의 필리핀 방문 사실을 인정하는 취지로 말했지만, 이것이 실체적 진실을 밝히기 위한 재판부의 정당한 판단이었는지에 대해 개인적으로 대한민국 시민으로서 약간의 의문을 가진다'고 밝히며, 방 전 부회장의 주장에 대한 의구심을 드러냈습니다.

수원지검은 김성태 전 회장과 방 전 부회장의 진술을 근거로 쌍방울그룹이 경기도를 대신해 북한에 800만 달러를 송금했다고 보고, 이재명 대통령을 이 전 부지사, 김 전 회장 등과 묶어 제3자뇌물 혐의로 기소했습니다. 특히 이 대통령의 방북 비용 300만 달러 중 70만 달러가 필리핀에서 김 전 회장이 리호남에게 직접 건넸다고 판단했습니다. 그러나 리호남의 필리핀 부존재를 뒷받침하는 증언들이 쏟아지면서 검찰의 주장에 대한 신빙성이 흔들리고 있습니다. 리호남의 필리핀 방문을 뒷받침할 물적 증거는 부족한 반면, 부존재를 지적하는 증언들은 계속해서 나오고 있는 상황입니다.

앞서 이종석 국정원장은 국회 기관보고에서 '리호남은 2019년 7월 필리핀에 없었다'고 밝히며, 대북송금 사건의 공소사실을 전면 부인했습니다. 국정원 감사관은 김성태 전 회장의 카지노 도박 및 채무 관련 정보를 확인했고, '리호남이 2019년 7월 필리핀에서 열린 제2차 아태평화국제대회에 있었을 가능성이 낮다'는 증언도 나왔습니다. 북한 대표단의 필리핀 입국 시점을 분석한 기사까지 나오면서, 리호남의 필리핀 부존재를 더욱 강조했습니다. 하지만 재판부는 이러한 주장들을 받아들이지 않고, 검찰의 공소사실을 모두 인정한 상태입니다.

봉지욱 전 뉴스타파 기자는 리호남의 근황을 공개하며, '리호남 참사'라고 불리는 인물이 현재 북경 켐핀스키 호텔에서 우리 지자체 관계자 및 대북사업가들과 계속 만나고 있다고 전했습니다. 봉 기자는 2019년 당시 리호남이 필리핀에 가지 않았으며, 만약 돈을 받았다면 정치수용소에 갔을 것이라고 말했다는 증언을 덧붙였습니다. 한편, 방 전 부회장은 2024년 10월 이화영 전 경기도 평화부지사 재판에서 리호남의 외모를 묘사했지만, 리호남이 머물렀던 호텔이나 입국 날짜에 대해서는 알지 못한다고 밝혔습니다. 방 전 부회장은 리호남과의 위챗 대화 내용에 대해서는 증거를 인멸했다고 진술했습니다. 현재까지 방 전 부회장과 관련자들의 진술 외에는 리호남의 필리핀 입국을 입증할 만한 구체적인 물적 증거가 없는 상황입니다. 이는 검찰의 공소사실과 관련된 핵심 증언의 신빙성에 의문을 제기하며, 사건의 진실 규명을 더욱 어렵게 만들고 있습니다.





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