싱가포르 모델, 한국 주거 정책의 딜레마와 대안은?

싱가포르의 높은 자가 점유율을 한국의 주거 정책 방향으로 제시하는 목소리가 나오는 가운데, 필자는 싱가포르 모델의 구조적 딜레마를 지적하며 '점유 중립성' 및 '주거 중립성' 원칙을 기반으로 한 한국형 주거 복지 모델의 필요성을 역설한다. 임차인의 주거 안정 보장, 다양한 주거 형태 선택권 보장, 공공의 책임 확대를 통해 '함께 사는 사회'를 만들어가야 한다고 강조한다.

저는 개인적으로 '모두가 내 집을 소유하는 사회'를 굳이 반대하고 싶지는 않습니다. 하지만 '내 집을 소유해야만 주거 안정 을 누릴 수 있는 사회'라면 명확히 반대합니다. 주택을 임차하는 것은 '인생의 결격사유'가 아닙니다. 세입자로 살아도 충분히 행복할 권리가 있습니다. 가장 이상적인 사회는 자가, 임대, 공유 등 어떤 형태의 주거든 필요에 따라 편하게 선택할 수 있는 사회입니다. 어디서 누구와 어떻게 살아도 차별 없이 주거 안정 을 누릴 수 있으며, 한 번의 선택이 다음 선택을 제약하지 않는 시스템이 필요합니다. 다음 달에 군대를 갈지, 먼 도시로 인턴을 갈지 모르는 사람에게 자가 소유의 부담이나 의무를 지우지 않고, 임차인으로 살아도 주거 정책의 당당한 대상이 되는 사회 말입니다.

이러한 원칙을 세계세입자연맹에서는 '점유 중립성(Tenure Neutrality)'이라고 부릅니다. 나아가 저는 '주거 중립성'을 점유 형태뿐만 아니라 건물 형태(아파트냐 빌라냐), 가구 형태(혼자 사느냐, 누군가와 함께 사느냐), 입지 조건(수도권이냐 지방이냐)에도 적용하자는 개념을 제안하고 있습니다. 제가 이 원칙을 먼저 말씀드리는 이유는, 최근 대통령의 싱가포르 방문을 전후하여 싱가포르의 높은 자가 점유율을 한국의 나아가야 할 방향으로 제시하는 목소리가 많기 때문입니다.

싱가포르가 이룬 성과는 분명 인상적이며, '세입자의 서러움'이 유별난 한국에서는 매력적인 대안으로 보일 수 있습니다. 하지만 그 이면에는, 싱가포르 당사자들조차 스스로 해결해야 할 과제로 여기는 구조적 딜레마가 존재합니다. 한 세대의 자산 형성이 다음 세대의 진입 장벽이 될 수 있다는 점을 우리는 간과해서는 안 됩니다. 한 기사에서는 싱가포르 주택개발청(HDB) 주택이 분양 당시보다 훨씬 높은 가격에 거래되어 젊은 세대의 자산 형성에 크게 기여한다고 언급하지만, 그 높아진 가격을 누가 부담하는지는 간과하고 있습니다. 한 세대나 집단의 자산 형성이 다른 세대나 집단에게 진입 장벽이 될 수 있다는 점은 매우 유의해야 할 부분입니다.

또한, 싱가포르 시민들은 노후를 위한 강제 저축인 중앙적립기금(CPF)을 주택 구입에 미리 인출하여 사용하는 경우가 많습니다. 이로 인해 집은 마련했지만 현금이 부족하여 '자산은 많으나 현금은 부족한(Asset Rich, Cash Poor)' 상황에 놓이는 경우가 많다는 점은 싱가포르 정부도 인정하는 현실입니다. 물론 싱가포르도 이러한 문제에 대응하기 위해 젊은 가구 우선 공급 제도 도입, 노인 가구의 주택 축소 이사 시 현금 지원하는 실버 주택 보너스 제도 등을 운용하고 있습니다. 그러나 이러한 보완책들은 구조적인 해결책이라기보다는 자산 기반 복지의 한계를 다시 자산으로 메우려는 고육지책에 가깝습니다.

싱가포르 CPF 공식 통계에 따르면 2023년 기준 55세 도달 경제활동 가입자 중 현금만으로 완전 은퇴 기준(FRS)을 충족하는 비율은 절반에 불과하며, 더 낮은 기초 은퇴 기준(BRS)조차 '집을 소유하고 임대료 걱정이 없는 사람'을 전제로 설계되어 있습니다. 즉, 자가 소유 없이는 가장 낮은 노후 기준조차 채울 수 없는 구조, 높은 자가 소유율을 유지하기 위해 비싼 집값이 유지되어야 하는 구조, 그리고 그로 인해 후속 세대에게 높아진 진입 장벽이라는 과제를 안겨주는 구조가 바로 싱가포르 자산 기반 복지의 딜레마라고 할 수 있습니다. '1가구 1주택 주의'나 '주거 중립성'을 넘어, '우리는 어떤 사회를 원하는가'에 대한 근본적인 질문이 필요합니다.

싱가포르 모델은 단순히 건물 분양 방식 하나가 아니라, 토지청(SLA)의 국유화, 주택개발청(HDB)의 배분, 중앙적립기금(CPF)의 금융 조달, 토지 지분 없는 건물주들의 주거권을 재건축하는 도시재개발청(URA)의 역할 등이 60년간 쌓아 올려진 독특한 주거 체제(Housing Regime)입니다. 이 주거 체제는 고용 체제 및 복지 체제와도 깊이 연계되어 있습니다. 거칠게 종합해보자면, 싱가포르 모델은 권위주의적인 고용 기반 주거 체제와 가족주의적인 자산 기반 복지 체제의 결합물이라고 할 수 있습니다. 물론 자가 소유가 정말 보편화되고 그 부담이 가볍다면, 이를 노후 보장의 한 축으로 삼는 것을 부정적으로만 볼 필요는 없을 것입니다. 종합적으로 얽힌 시스템이라고 해서 무조건 벤치마킹을 거부하고 담을 쌓을 이유도 없습니다.

그러나 우리는 왜 그러한 시스템을 추구해야 하는가에 대한 근본적인 성찰이 필요합니다. 자가율 90% 그 자체는 긍정적일 수 있지만, 집이 있어야만 노후 기준을 채울 수 있는 복지 체제, 집을 사기 전에 강제 저축에 가입되어 있어야 하는 고용 체제 등이 과연 21세기 대한민국이 추구해야 할 사회상일까요. 집을 가졌든 아니든 무관하게 공공의 책임이 고루 미치는 것, 그것이 더 안전한 사회의 기본이 아닐까요. 예를 들어, '집밥'이 좋긴 하지만, 불량식품 문제의 해결책으로 모두가 반드시 집에서 가족과 함께 밥을 지어 먹어야 하는 사회를 추구해야 할까요? 가끔 사 먹거나 혼밥을 해도, 집에서 밥해 줄 가족이 있든 없든, 혹은 혼자 밥해 먹을 시간을 퇴근 후에 확보할 수 있든 없든, 누구나 안전하고 영양가 있는 음식을 먹을 수 있는 것이 더 바람직하지 않을까요? 그렇다면 공공의 관심은 식자재 사재기를 막거나 물가를 관리하는 것뿐만 아니라, 음식점에 대한 위생 감독에도 미쳐야 하며, 지역 복지관 등에서 어르신들께 직접 점심 식사를 제공하는 공공 식사 돌봄 서비스 역시 더욱 중요해질 것입니다.

우리는 노동 시장의 이중 구조로 인해 싱가포르와 같은 강제 저축이 어렵다는 점을 고려해야 하지만, 그 문제는 별도로 해결한다 하더라도 국토 공간 구조 역시 고려해야 합니다. 싱가포르는 서울 면적의 1.2배 크기의 도시 국가입니다. 그 안에서는 어디에 집을 마련하든 통근과 통학이 가능할지 모르겠지만, 한국은 다릅니다. 직장이 바뀌거나 가족 상황이 달라지면 멀리 이사를 가야 할 수도 있는데, 이때 자가 소유는 오히려 발목을 잡을 수 있습니다. 임차로 살면서도 충분히 주거 안정을 누릴 수 있어야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 따라서 인구 구조, 산업·고용 구조, 국토 공간 구조와 복지 체제의 유사성으로 따진다면, 싱가포르보다는 주거 중립성이 어느 정도 실현된 국가들이 한국의 처지에 더 가까운 참고 사례가 될 것입니다. 예컨대 네덜란드, 오스트리아, 덴마크, 독일 등은 자가 점유율이 한국보다 낮거나 비슷하지만, 세입자의 주거 안정 수준은 비교할 수 없이 높은 나라들입니다. 이른바 '주거 복지 선진국'은 '내 집 가진 사람들이 많아서'가 아니라, '세입자도 마음 편히 살 수 있어서' 그렇게 된 것입니다.

물론 이들 국가도 한국과 사정이 많이 다릅니다. 사회 주택의 비중이 높고, 수도권 집중도 심하지 않습니다. 정책 한두 개만 가져온다고 모든 것이 해결될 수는 없으며, 당장 우리와 비슷한 점이 많은 국가들만 골라 참고해야 할 이유도 없습니다. 그럼에도 우리는 다시 한번 질문해야 합니다. 우리는 어떤 나라를 바라는가입니다. '권위주의적 고용 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 시스템'인가요, 아니면 '가족이나 점유 형태를 구별하지 않는 주거 복지 체제'인가요. 한국에도 이미 해법의 싹은 존재합니다. 사실, 멀리 싱가포르와 비엔나 사이에서만 고민할 필요는 없습니다. 한국에도 이미 그 싹이 있습니다. 공공 주택과 함께 발걸음을 내디딘 사회 주택이 바로 그것입니다. 여러 유형이 있으며, 제도적인 사각지대나 시행착오를 거치면서 진화하고 있습니다. 그중 두 가지 사례를 소개해 드립니다. 남양주 별내와 고양 지축의 위스테이는 국내 최초 협동조합형 아파트 사회 주택입니다. 임차인은 조합원으로 참여하며 함께 설계와 운영에 참여합니다. 리츠 소유의 주택에 보증금을 낸 입주자가 사회적 협동조합에 가입하고, 이 협동조합이 리츠의 지분을 확보하는 방식으로 소유와 임대의 경계가 흐려지는 모델입니다. 임대료 인상은 법적으로 2년에 5% 이내로 제한되어 있는데, 협동조합에서는 자체적으로 1% 수준으로 조정하기도 했습니다. 이 마을은 2022년 환경부 탄소 중립 실천 국민 대회 민간 부문 최우수상을 받은 탄소 중립 마을이며, 공동 육아와 커뮤니티 돌봄이 활발하여 둘째 자녀 출산 의향도 매우 높은 곳입니다.

다다름 하우스는 사회 주택 사업자와 지역 사회 복지 법인이 함께 기획·운영하고 LH가 소유하는 특화형 임대 주택입니다. 장애인과 비장애인이 어울려 사는 소셜 믹스를 실천하며, 공공(Public)·사회적 경제(Social)·민간(Private)의 3자 협력(PSPP) 모델을 따릅니다. 건설사나 민간 금융도 공급에 참여하지만, 공공이 건설비를 책임지고 사회 연대 경제 조직이 기획과 운영을 담당하는 구조입니다. 2024년 총선을 앞두고 국민의힘 비상대책위원장이 이곳에서 현장 간담회를 열고 자립 준비 청년 지원 공약을 발표한 것은, 이 모델이 정치 진영을 넘어 성공적으로 주목받는 주거 복지 모델임을 보여줍니다. 지역의 사정을 잘 알고 돌봄에 전문성이 있는 기관이, 주택 개발에 전문성이 있고 다양한 아이디어가 넘치는 사회적 기업과 함께 기획하고, 시세 50%의 임대료로 책임지고 운영할 수 있도록 공기업이 지원한다면, 진보든 보수든 가릴 일이 뭐가 있겠습니까. 이 외에도 자랑하고 싶은 특화형 임대 주택 사례가 많지만, 다음 기회로 미루겠습니다. 물론 이러한 모델만이 정답이거나 만병통치약은 아닐 것입니다. 하지만 1인 가구화와 고령화라는 인구 변화, 기후 변화, 산업 구조와 국토 공간 구조의 변화 한 가운데에서 우리의 주거권을 보듬고, 주택을 사회 문제 해결의 플랫폼으로 만들어 가고자 하는 대한민국 내의 어떤 흐름 중 하나입니다. 앞으로 더욱 큰 흐름이 될 것이라고 믿는 이들, 나아가 그렇게 만들기 위해 노력하는 이들도 늘어나고 있습니다.





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