싱가포르 모델에 대한 맹신은 금물, 주거중립성과 한국형 해법을 찾아서

싱가포르의 높은 자가 점유율이 한국의 주거 안정을 위한 대안으로 제시되고 있지만, 그 이면에는 자산 형성의 진입 장벽과 노후 빈곤이라는 구조적 딜레마가 존재합니다. 한국은 점유 형태에 구애받지 않고 누구나 주거 안정을 누릴 수 있는 '주거 중립성' 원칙을 바탕으로, 사회 주택 등 한국형 해법을 통해 더 나은 주거 복지 사회를 만들어가야 합니다.

모두가 내 집을 소유하는 사회를 굳이 반대하고 싶은 생각은 없습니다. 하지만 내 집을 소유해야만 주거 안정 을 누릴 수 있는 사회라면 명확히 반대합니다. 주택을 임차하는 것은 인생의 결격사유가 아닙니다. 세입자로 살아도 충분히 행복할 권리가 있습니다. 그리하여 제일 좋은 것은, 자가든 임대든 공유든 편하게 필요에 따라 선택할 수 있는 사회입니다. 어디서 누구와 어떻게 살아도 차별 없이 주거 안정 을 누릴 수 있는 사회, 한 번의 선택이 다음 선택을 제약하지 않는 시스템입니다. 다음 달에 군대를 갈지, 먼 도시로 인턴을 갈지 모르는 사람에게 자가 소유의 부담이나 의무를 지우지 않는 사회, 임차인으로 살아도 주거 정책의 당당한 대상이 되는 사회입니다. 이런 원칙을 세계세입자연맹에서는 점유중립성(Tenure Neutrality)이라고 합니다.

주거중립성은 나아가 이런 원칙을 점유 형태뿐만 아니라 건물 형태(아파트냐 빌라냐), 가구 형태(혼자 사느냐, 누군가와 함께 사느냐), 입지 조건(수도권이냐 지방이냐)에도 적용하자는 개념으로 제가 제안하고 있습니다. 이 원칙을 먼저 말씀드리는 이유가 있습니다. 대통령의 싱가포르 방문을 전후하여, 싱가포르의 높은 자가 점유율을 들어 한국이 나아가야 할 방향을 제시하는 목소리가 많은 곳에서 나오고 있기 때문입니다. 싱가포르가 이룬 성취는 분명 인상적입니다. 세입자의 서러움이 유별난 한국에서는 매력적인 대안으로 보일 수 있습니다. 하지만 그 이면에는, 정작 당사자들도 스스로 해결해야 할 과제로 여기는 구조적 딜레마가 있습니다. 한 세대의 자산 형성, 다음 세대의 진입장벽? 싱가포르 모델을 친절히 설명하는 대표적인 한 기사도 이 문제를 언급합니다. 다만 딜레마가 아니라 장점이라고 인식한 것 같습니다. 시장에 나온 HDB는 분양 당시보다 훨씬 높은 가격에 거래되곤 하는데, 이는 싱가포르 젊은이들의 자산 형성에 크게 이바지합니다. 그 훨씬 높아진 가격은 누가 부담하는 걸까요. 한 세대나 집단의 자산 형성이 다른 세대나 집단에겐 진입 장벽이 될 수 있다는 점을 우리는 유의해야 합니다. 또한 싱가포르 시민들은 노후를 위한 강제 저축인 중앙 적립 기금(CPF)을 주택 구입에 미리 인출해 쓰다 보니, 많은 경우 집은 마련하긴 좋았지만 현금은 부족한 노후, 싱가포르 정부도 인정하는 이른바 에셋 리치, 캐시 푸어(Asset Rich, Cash Poor)의 상황을 맞이하기도 합니다. 물론 싱가포르도 이 문제에 대응하기 위해 젊은 가구 우선 공급 제도 도입을 추진하고, 노인 가구가 주택을 줄여 이사할 경우 현금을 지원하는 실버 주택 보너스 제도 등을 운용하고 있습니다. 그러나 이런 보완책들은 구조적 해법이라기보다는 자산 기반 복지의 한계를 다시 자산으로 메우는 고육지책에 가깝습니다. 싱가포르 CPF 공식 통계에 따르면 2023년 기준 55세 도달 경제 활동 가입자 중 현금만으로 완전 은퇴 기준(FRS·Full Retirement Sum)을 충족하는 비율은 절반에 불과합니다. 그보다 낮은 기초 은퇴 기준(BRS·Basic Retirement Sum)조차 집을 소유하고 임대료 걱정이 없는 사람을 전제로 설계되어 있습니다. 자가 소유 없이는 가장 낮은 노후 기준도 채울 수 없는 구조, 자가 소유율은 높지만 비싼 집값이 유지되어야 하는 구조, 그러다 보니 후속 세대에게 높아진 진입 장벽을 해결해야 하는 과제. 이것이 싱가포르 자산 기반 복지의 딜레마라 하겠습니다. 1가구 1주택 주의 나 주거중립성을 넘어, 어떤 사회를 원하는지. 싱가포르 모델은 건물 분양 방식 하나가 아니라, 토지청(SLA)의 국유화, 주택 개발청(HDB)의 배분, 중앙 적립 기금(CPF)의 금융 조달, 토지 지분 없는 건물주들의 주거권을 나름의 방식으로 해결하는 도시 재개발청(URA)의 재건축이 60년간 쌓아 올린 하나의 독특한 주거 체제(Housing Regime)입니다. 이 주거 체제는 고용 체제 및 복지 체제와도 연계되어 있습니다. 거칠게 종합해보자면, 싱가포르 모델은 권위주의적 고용 기반 주거 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 체제의 결합물이라고 할 수 있습니다. 물론 자가 소유가 정말 보편화되고 그 부담이 가볍다면, 이를 노후 보장의 한 축으로 삼는 것을 부정적으로만 볼 필요는 없을 것입니다. 종합적으로 얽힌 시스템이라 해서 무조건 벤치마킹을 거부하고 담을 쌓을 이유도 없습니다. 그러나 무엇 때문에 그래야 하는 것일까요? 근본적인 목적을 생각해 볼 필요가 있습니다. 자가율 90% 그 자체야 좋지만, 집이 있어야만 노후 기준을 채울 수 있는 복지 체제, 집을 사기 전에 강제 저축에 가입되어 있어야 하는 고용 체제 등이 과연 21세기 대한민국이 추구해야 할 사회상일까요. 집을 가졌든 아니든 무관하게 공공의 책임이 고루 미치는 것, 그것이 더 안전한 사회의 기본이 아닐까요. 예를 들어 볼까요. 집밥이 좋긴 합니다. 그러나 불량식품 문제의 해법으로 모두가 반드시 집에서 가족과 함께 밥을 지어 먹어야 하는 사회를 추구해야 할까요? 가끔 사 먹고 혼밥을 해도, 집에서 밥해줄 가족이 있든 없든, 혹은 혼자서 밥해 먹을 수 있는 시간에 퇴근을 할 수 있든 없든, 누구나 안전하고 영양가 있는 음식을 먹을 수 있는 것이 좋지 않을까요. 그렇다면 공공의 관심은 식자재 사재기를 막거나 물가를 관리하는 것만이 아니라, 음식점에 대한 위생 감독에도 미쳐야 하지 않겠습니까. 지역 복지관 등에서 직접 어르신들께 점심 식사도 제공하는 공공 식사 돌봄도 앞으로 더욱 중요해질 테고요. 우리는 노동 시장의 이중 구조가 싱가포르와 같은 강제 저축을 어렵게도 하지만, 그 문제는 별도로 해결한다 치더라도 국토 공간 구조도 고려해야 합니다. 싱가포르는 서울 면적의 1.2배 크기의 도시 국가입니다. 그 안에서라면 어디에 집을 마련하든 통근과 통학이 가능할지 모르겠습니다. 하지만 한국은 다릅니다. 직장이 바뀌거나 가족 상황이 달라지면 멀리 이사를 가야 할 수도 있는데, 그럴 때 자가 소유는 오히려 발목을 잡을 수 있습니다. 임차로 살면서도 충분히 주거 안정을 누릴 수 있어야 하는 이유가 여기에도 있습니다. 그리하여 인구 구조, 산업·고용 구조, 국토 공간 구조와 복지 체제의 유사성으로 따지자면 싱가포르보다는 오히려 주거 중립성이 어느 정도 실현된 나라들이 한국의 처지에 더 가까운 참고 사례가 될 것입니다. 예컨대 네덜란드, 오스트리아, 덴마크, 독일 등은 자가 점유율이 한국보다 낮거나 비슷하지만, 세입자의 주거 안정 수준은 비교할 수 없이 높은 나라들입니다. 이른바 주거 복지 선진국은, 내 집 가진 사람들이 많아서가 아니라, 세입자도 마음 편히 살아서 그렇게 된 것입니다. 물론 이들 나라도 한국과 사정이 많이 다릅니다. 사회 주택 비중이 높고, 수도권 집중도 심하지 않습니다. 정책 한두 개만 가져온다고 될 일이 아니며, 당장 우리와 비슷한 점이 많은 쪽만 골라야 할 이유도 없습니다. 그럼에도 다시 묻지 않을 수 없습니다. 우리는 어떤 나라를 바라는가입니다. 권위주의적 고용 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 시스템인가요, 가족이나 점유 형태를 구별하지 않는 주거 복지 체제인가요. 한국에도 이미 해법의 싹은 있습니다. 사실, 멀리 싱가포르와 비엔나 사이에서만 고민할 필요가 없습니다. 한국에도 이미 그 싹이 있습니다. 공공 주택과 함께 걸음마를 내디딘 사회 주택입니다. 여러 유형이 있는데, 제도의 사각지대나 시행착오를 거치면서 진화하고 있습니다. 그중 두 개를 소개 드려 봅니다. 남양주 별내와 고양 지축의 위스테이는 국내 최초 협동조합형 아파트 사회 주택입니다. 임차인은 조합원으로 참여하고 함께 설계와 운영에 참여합니다. 리츠 소유의 주택에 보증금을 낸 입주자가 사회적 협동조합에 가입하고, 이 협동조합이 리츠의 지분을 확보하여, 소유와 임대의 경계가 흐려지는 모델입니다. 임대료 인상은 법적으로 2년에 5% 이내로 묶여 있는데, 협동조합에서 자체적으로 1% 수준으로 조정하기도 했습니다. 2022년 환경부 탄소중립 실천 국민 대회 민간 부문 최우수상을 받은 탄소중립 마을이고, 공동 육아와 커뮤니티 돌봄도 활발하여 둘째 자녀 출산 의향도 매우 높은 마을입니다. 다다름 하우스는 사회 주택 사업자와 지역 사회 복지 법인이 함께 기획·운영하고 LH가 소유하는 특화형 임대 주택입니다. 장애인과 비장애인이 어울려 사는 소셜 믹스를 실천합니다. 공공(Public)·사회적 경제(Social)·민간(Private)의 3자 협력(PSPP) 모델로, 건설사나 민간 금융도 공급에 참여하되 공공이 건설비를 책임지고 사회 연대 경제 조직이 기획과 운영을 담당하는 구조입니다. 2024년 총선을 앞두고 국민의힘 비상대책위원장이 이곳에서 직접 현장 간담회를 열고 자립 준비 청년 지원 공약을 발표한 것도, 이 모델이 정치 진영을 넘어 성공적으로 볼 만한 주거 복지 모델로 주목받고 있음을 보여줍니다. 사실 지역의 사정을 잘 알고 돌봄에 전문성이 있는 기관이, 주택 개발에 전문성이 있고 다양한 아이디어가 넘치는 사회적 기업과 함께 기획하고, 또 시세 50%의 임대료로 책임지고 운영할 수 있도록 공기업이 도와준다는데, 진보나 보수를 가릴 일이 뭐가 있겠습니까. 그 밖에도 자랑하고 싶은 특화형 임대 주택 사례가 많지만, 다음 기회를 기약합니다. 물론 이런 모델만이 정답이거나, 만병 통치약은 아니겠지요. 그러나 1인 가구화와 고령화라는 인구 변화, 기후 변화, 산업 구조와 국토 공간 구조의 변화 한 가운데에서 우리의 주거권을 보듬고, 주택을 사회 문제 해결의 플랫폼으로 만들어 가고자 하는 대한민국의 어떤 흐름 중 하나입니다. 앞으로는 더욱 큰 흐름이 될 거라고 믿는 이들, 나아가 그렇게 만들기 위해 노력하는 이들도 늘어나고 있습니다. 이상향이 당장 우리 앞에 놓이지는 못할지라도 안전한 영양 섭취는 오직 직접 해 먹어야만 가능하다는 것이 우리 사회의 원칙이 되는 것에 동의할 수 없는 것처럼, 각자 도생 아니면 공기업이 하는 임대 주택이라는 이지선다만 남는 사회도 우리의 이상으로 삼기는 어렵습니다. 그런데 무엇이 원칙적으로 가장 좋은 것인지를 먼저 정하는 것은 중요한 일입니다. 당장 그 원칙을 다 실현할 수 없더라도, 그 방향으로 제반 조건들을 바꿔가야 하기 때문입니다





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