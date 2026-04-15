싱가포르 모델 맹신은 금물, '주거중립성'으로 한국형 주거 복지 모색해야

한국의 주거 안정을 위해 싱가포르 모델을 단순히 벤치마킹하는 것은 구조적 딜레마를 간과하는 행위다. '점유중립성'과 '주거중립성' 개념을 통해 자가, 임대, 공유 등 다양한 형태의 주거 선택권을 보장하고, 주거 형태, 가구 형태, 입지 조건에 따른 차별 없는 주거 안정을 추구해야 한다. 한국의 현실에 맞는 사회 주택 등 대안 모색이 시급하다.

모두가 내 집을 소유하는 사회를 굳이 반대하지는 않지만, 내 집을 소유해야만 주거 안정을 누릴 수 있는 사회는 명확히 반대합니다. 주택 임차는 인생의 결격사유가 아니며, 세입자로 살아도 행복할 권리가 있습니다. 자가, 임대, 공유 등 필요에 따라 편하게 선택할 수 있는 사회, 어디서 누구와 어떻게 살아도 차별 없이 주거 안정을 누릴 수 있는 사회, 한 번의 선택이 다음 선택을 제약하지 않는 시스템이 가장 이상적입니다. 군대나 인턴 등으로 거주지가 불확실한 사람에게 자가 소유의 부담을 지우지 않고, 임차인도 주거 정책의 당당한 대상이 되는 사회가 필요합니다. 세계세입자연맹은 이를 ' 점유중립성 (Tenure Neutrality)'이라 부릅니다. 저는 나아가 점유 형태뿐 아니라 건물 형태, 가구 형태, 입지 조건까지 포함하는 ' 주거중립성 ' 개념을 제안합니다.

이 원칙을 먼저 말씀드리는 이유는 최근 싱가포르의 높은 자가점유율을 한국의 나아가야 할 방향으로 제시하는 목소리가 많기 때문입니다. 싱가포르의 성과는 인상적이며 '세입자의 서러움'이 큰 한국에서는 매력적인 대안으로 보일 수 있습니다. 그러나 싱가포르 모델에는 당사자들도 해결 과제로 여기는 구조적 딜레마가 존재합니다. 한 세대의 자산 형성이 다음 세대의 진입장벽이 될 수 있다는 점을 간과해서는 안 됩니다. 싱가포르의 HDB 주택은 분양가보다 훨씬 높은 가격에 거래되어 젊은층의 자산 형성에 기여하지만, 이는 결국 후속 세대의 부담으로 돌아옵니다. 또한, 싱가포르 시민들은 노후를 위한 중앙적립기금(CPF)을 주택 구입에 미리 인출하여 사용하는 경우가 많아 '에셋 리치, 캐시 푸어(Asset Rich, Cash Poor)' 상황에 놓이기도 합니다.

싱가포르 정부도 젊은 가구 우선 공급, 실버주택 보너스 제도 등으로 대응하고 있으나, 이는 구조적 해법이라기보다는 자산 기반 복지의 한계를 자산으로 메우는 고육지책에 가깝습니다. CPF 통계에 따르면 2023년 기준 55세 경제활동 가입자의 절반만이 현금만으로 완전 은퇴 기준을 충족하며, 기초 은퇴 기준조차 '집을 소유하고 임대료 걱정이 없는 사람'을 전제로 설계되어 있습니다. 이는 자가 소유 없이는 가장 낮은 노후 기준조차 채울 수 없는 구조, 높은 집값이 유지되어야 하는 구조, 그리고 후속 세대에게 높아진 진입장벽이라는 딜레마를 야기합니다.

싱가포르 모델은 단일한 건물 분양 방식이 아닌, 국유화된 토지, HDB의 주택 배분, CPF의 금융 조달, URA의 재건축 등 60년간 쌓아올린 독특한 주거 체제입니다. 이는 고용 및 복지 체제와도 연계되어 있으며, 권위주의적 고용 기반 주거 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 체제의 결합물이라 할 수 있습니다. 자가 소유가 보편화되고 부담이 가볍다면 노후 보장의 한 축으로 삼는 것을 부정적으로만 볼 필요는 없으며, 얽힌 시스템이라 해서 벤치마킹을 거부할 필요도 없습니다. 그러나 우리가 추구해야 할 사회상은 무엇인가를 근본적으로 생각해 봐야 합니다. 자가율 90% 그 자체보다 중요한 것은, 집이 있어야만 노후 기준을 채울 수 있는 복지 체제, 집을 사기 전에 강제 저축에 가입해야 하는 고용 체제가 과연 21세기 대한민국이 추구해야 할 모습인지 질문해야 합니다.

집을 가졌든 아니든 공공의 책임이 고루 미치는 것, 그것이 더 안전한 사회의 기본입니다. '집밥'이 좋다고 해서 모두가 집에서 밥을 해 먹어야 하는 사회를 추구하는 것은 옳지 않습니다. 누구나 안전하고 영양가 있는 음식을 먹을 수 있도록 위생 감독 강화, 공공 식사 돌봄 등이 중요합니다. 싱가포르와 달리 한국은 도시 국가가 아닌 넓은 국토를 가지고 있으며, 직장 이동이나 가족 상황 변화에 따라 이사가 필요한 경우가 많습니다. 이때 자가 소유는 오히려 발목을 잡을 수 있습니다. 따라서 임차로 살면서도 주거 안정을 누릴 수 있어야 합니다. 인구, 산업, 국토 공간, 복지 체제의 유사성을 고려할 때, 한국의 처지에는 싱가포르보다 주거 중립성이 어느 정도 실현된 네덜란드, 오스트리아, 덴마크, 독일 등이 더 가까운 참고 사례가 될 것입니다.

이들 나라는 세입자의 주거 안정 수준이 매우 높으며, 이는 '내 집 가진 사람들이 많아서'가 아니라 '세입자도 마음 편히 살아서' 가능한 것입니다. 물론 이들 나라와 한국의 상황은 다르지만, '권위주의적 고용 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 시스템'이 아닌, '가족이나 점유 형태를 구별하지 않는 주거 복지 체제'를 지향해야 합니다. 한국에도 이미 해법의 싹은 있습니다. 공공 주택과 더불어 사회 주택이 발전하고 있습니다. 남양주 별내와 고양 지축의 위스테이는 국내 최초 협동조합형 아파트 사회 주택으로, 임차인이 조합원으로 참여하여 설계 및 운영에 함께하며 소유와 임대의 경계를 허뭅니다. 임대료 인상이 법적으로 제한되어 있고, 자체적으로 1% 수준으로 조정하는 등 합리적인 운영을 하고 있습니다. 또한 탄소 중립 마을로서 둘째 자녀 출산 의향도 높은 등 긍정적인 효과를 보이고 있습니다.

다다름하우스는 사회 주택 사업자와 지역 복지 법인이 함께 기획·운영하고 LH가 소유하는 특화형 임대 주택으로, 장애인과 비장애인이 어울려 사는 소셜 믹스를 실천합니다. 공공, 사회적 경제, 민간의 3자 협력을 통해 시세 50%의 임대료로 책임지고 운영되는 이 모델은 정치 진영을 넘어 주목받고 있습니다. 지역 사정을 잘 아는 기관과 사회적 기업, 공기업의 협력을 통해 진보나 보수를 가릴 일 없이 긍정적인 주거 복지 모델을 만들 수 있습니다. 이러한 모델들은 1인 가구화, 고령화, 기후 변화, 산업 구조 변화 속에서 우리의 주거권을 보듬고 주택을 사회 문제 해결의 플랫폼으로 만들고자 하는 한국의 흐름 중 하나입니다.

'각자도생 아니면 공기업 임대주택'이라는 이지선다를 넘어, 원칙적으로 가장 좋은 것이 무엇인지를 먼저 정하고 그 방향으로 나아가는 것이 중요합니다. 당장 모든 것을 실현할 수 없더라도, 그 방향으로 제반 조건들을 바꿔나가야 합니다.





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