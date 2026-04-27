싱가포르, 학교 폭력 근절 위해 징계 기준 강화…2027년 전 학교 동일 기준 적용

싱가포르 교육부가 학교 폭력 및 비행 행위에 대한 징계 기준을 표준화하고 강화하여 2027년부터 모든 학교에 동일하게 적용할 예정입니다. 체벌, 정학, 방과 후 봉사 등의 징계 수위가 강화되며, 온라인 신고 채널 개설을 통해 학생들의 적극적인 참여를 유도할 계획입니다.

싱가포르 교육부 가 학교 내 비행 행위에 대한 징계 기준을 대대적으로 강화하고, 2027년까지 모든 학교에 적용될 표준화 된 징계 시스템을 도입하기로 결정했습니다. 이는 그동안 학교별로 상이했던 징계 수위를 통일하고, 학교 폭력 및 기타 비행 행위에 대한 효과적인 대응을 목표로 합니다.

싱가포르 일간 스트레이츠타임스 등 현지 언론에 따르면, 이번 조치는 지난 1년간 학교 폭력 문제를 심층적으로 검토한 결과에 따른 것입니다. 교육부는 학생들의 안전과 건강한 학교 환경 조성을 위해 엄격한 징계 시스템이 필요하다고 판단했습니다.

새로운 지침에 따르면, 괴롭힘, 무단결석, 부정행위, 절도, 전자담배 흡연 등 ‘중대한 비행’을 저지른 학생은 첫 적발 시 체벌 1대와 함께 1~3일간의 정학, 그리고 방과 후 교내 봉사 활동을 수행하게 됩니다. 2회 적발 시에는 체벌 1~2대와 정학 3~5일, 방과 후 교내 봉사가 추가되고, 3회 이상 적발 시에는 체벌 1~3대와 정학 5~14일, 방과 후 교내 봉사 활동으로 징계 강도가 더욱 강화됩니다. 특히 심각한 괴롭힘, 폭행, 약물 남용, 마약류 함유 전자담배 흡연 등 ‘매우 중대한 비행’의 경우, 첫 적발 시에도 체벌 1~2대와 정학 3~5일, 방과 후 교내 봉사가 부과되며, 2회 이상 적발 시에는 체벌 1~3대와 정학 5~14일로 징계 수위가 높아집니다.

다만, 체벌은 초등학교 고학년 이상 남학생에게만 적용되며, 초등학교 저학년이나 여학생은 체벌 대상에서 제외됩니다. 싱가포르의 학교 체벌은 훈육과 경고의 의미를 가지며, 회초리를 사용하여 가볍게 타격하는 방식으로 육체적 고통이 심하지 않도록 규정되어 있습니다. 이는 성인 범죄자에게 적용되는 태형과는 명확히 구분됩니다. 태형은 피부가 찢어지는 등의 심각한 부상과 영구적인 흉터를 남길 수 있는 중형이기 때문입니다.

싱가포르 교육부는 이번 지침 도입과 더불어 학생들이 학교 내 유해 행위를 직접 신고할 수 있는 온라인 신고 채널을 2027년까지 개설할 계획입니다. 이를 통해 학생들의 적극적인 참여를 유도하고, 학교 폭력 및 비행 행위를 조기에 감지하여 예방하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 데즈먼드 리 싱가포르 교육부 장관은 “모든 학교가 공통된 지침을 갖게 됨으로써 더욱 일관성 있는 교육 운영과 효과적인 징계 조치가 가능해질 것”이라고 강조했습니다. 또한, 당국은 엄격한 훈육이 학교 내 괴롭힘 문제를 해결하고 긍정적인 행동을 장려하여 향후 심각한 문제 사례를 줄이는 데 도움이 될 것으로 전망하고 있습니다.

이번 조치는 싱가포르 교육 시스템의 중요한 변화로 평가되며, 학생들의 안전과 건강한 학교 환경 조성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 교육부는 앞으로도 지속적인 모니터링과 평가를 통해 징계 시스템의 효과성을 높여나갈 계획입니다. 김지혜 기자 kim.jihye6@joongang.co.k





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