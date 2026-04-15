싱가포르 주택 모델의 딜레마와 한국이 나아가야 할 주거중립성

싱가포르의 높은 자가 점유율 모델이 한국에 시사하는 바를 분석하고, 자산 형성의 이면에 숨겨진 구조적 딜레마를 지적하며, 임차인도 주거 안정을 누릴 수 있는 '주거중립성'의 중요성을 강조합니다. 또한, 한국 사회의 특성과 복지 체제를 고려한 현실적인 주거 정책 방향을 제시하며, 국내 사회주택 사례를 통해 대안을 모색합니다.

주거 안정 을 누리기 위해 반드시 집을 소유해야 하는 사회에 명확히 반대합니다. 임차인 으로 살아도 행복할 권리가 있으며, 자가, 임대, 공유 등 필요에 따라 편하게 선택할 수 있는 사회가 바람직합니다. 어디서, 누구와, 어떻게 살든 차별 없이 주거 안정 을 누리고, 한 번의 선택이 다음 선택을 제약하지 않는 시스템이 중요합니다. 다음 달 군 입대 예정이거나 먼 도시로 인턴을 갈 예정인 사람에게 자가 소유의 부담을 지우지 않고, 임차인 도 주거 정책의 당당한 대상이 되는 사회를 지향해야 합니다. 세계세입자연맹에서 이를 '점유중립성(Tenure Neutrality)'이라 부릅니다.

제가 제안하는 '주거중립성'은 점유 형태뿐만 아니라 건물 형태, 가구 형태, 입지 조건까지 포함하는 개념입니다. 최근 대통령의 싱가포르 방문을 계기로 싱가포르의 높은 자가 점유율을 언급하며 한국의 나아가야 할 방향을 제시하는 목소리가 많습니다. 싱가포르의 성과는 인상적이며, '세입자의 서러움'이 큰 한국에서는 매력적인 대안으로 보일 수 있습니다. 그러나 싱가포르 모델은 당사자들도 해결해야 할 과제로 여기는 구조적 딜레마를 안고 있습니다. 한 세대의 자산 형성이 다른 세대의 진입 장벽이 될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

또한, 싱가포르 시민들은 노후를 위한 강제 저축인 중앙 적립 기금(CPF)을 주택 구입에 미리 인출하여 사용하는 경우가 많아, 집은 마련했지만 현금이 부족한 '에셋 리치, 캐시 푸어(Asset Rich, Cash Poor)' 상황을 맞기도 합니다. 싱가포르 정부도 이를 보완하기 위한 제도를 운영하고 있지만, 이는 구조적 해법보다는 자산 기반 복지의 한계를 다시 자산으로 메우는 고육지책에 가깝습니다. CPF 공식 통계에 따르면, 2023년 기준 55세 경제 활동 가입자 중 현금만으로 완전 은퇴 기준을 충족하는 비율은 절반에 불과합니다. 더 낮은 기초 은퇴 기준조차 '집을 소유하고 임대료 걱정이 없는 사람'을 전제로 설계되어 있습니다.

즉, 자가 소유 없이는 가장 낮은 노후 기준조차 충족하기 어려운 구조이며, 비싼 집값이 유지되어야만 하는 구조, 후속 세대에게 높아진 진입 장벽을 해결해야 하는 과제가 싱가포르 자산 기반 복지의 딜레마입니다. '1가구 1주택주의'를 넘어 '어떤 사회를 원하는지'를 고민해야 합니다. 싱가포르 모델은 단순히 건물 분양 방식이 아니라, 토지청, 주택 개발청, 중앙 적립 기금, 도시 재개발청 등 60년간 쌓아 올린 독특한 주거 체제이며, 이는 고용 및 복지 체제와도 연계되어 있습니다. 이는 권위주의적 고용 기반 주거 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 체제의 결합물이라고 볼 수 있습니다.

물론 자가 소유가 보편화되고 부담이 가볍다면 노후 보장의 한 축으로 삼는 것을 부정적으로만 볼 필요는 없습니다. 종합적으로 얽힌 시스템이라 해서 무조건 벤치마킹을 거부할 이유는 없습니다. 그러나 무엇 때문에 그래야 하는지에 대한 근본적인 목적을 생각해 볼 필요가 있습니다. 집이 있어야만 노후 기준을 채울 수 있는 복지 체제, 집을 사기 전에 강제 저축에 가입되어 있어야 하는 고용 체제 등이 21세기 대한민국이 추구해야 할 사회상일까요? 집을 가졌든 아니든 공공의 책임이 고루 미치는 것, 그것이 더 안전한 사회의 기본이 아닐까요?

마치 '집밥'이 좋다고 해서 불량식품 문제의 해결책으로 모두가 반드시 집에서 밥을 지어 먹어야 하는 사회를 추구할 수는 없는 것처럼 말입니다. 누구나 안전하고 영양가 있는 음식을 먹을 수 있는 것이 중요하며, 이를 위해 음식점 위생 감독, 지역 복지관의 공공 식사 돌봄 등도 중요합니다. 한국은 싱가포르와 달리 도시 국가가 아닌 국토 공간 구조를 고려해야 합니다. 싱가포르는 서울 면적의 1.2배에 불과하지만, 한국은 직장 변경이나 가족 상황 변화에 따라 이사를 가야 할 수도 있습니다. 이럴 때 자가 소유는 오히려 발목을 잡을 수 있습니다. 임차로 살면서도 충분히 주거 안정을 누릴 수 있어야 하는 이유가 여기에 있습니다.

인구 구조, 산업·고용 구조, 국토 공간 구조, 복지 체제의 유사성을 고려할 때, 싱가포르보다는 주거 중립성이 어느 정도 실현된 네덜란드, 오스트리아, 덴마크, 독일 등이 한국의 처지에 더 가까운 참고 사례가 될 것입니다. 이들 국가는 한국보다 자가 점유율이 낮거나 비슷하지만, 세입자의 주거 안정 수준이 월등히 높습니다. '주거복지 선진국'은 집을 많이 가졌기 때문이 아니라, 세입자가 마음 편히 살 수 있기 때문입니다. 물론 이들 국가도 한국과 사정이 다르지만, 사회주택 비중이 높고 수도권 집중이 심하지 않다는 특징이 있습니다.

정책 한두 개만 가져온다고 해결될 일이 아니며, 당장 우리와 비슷한 점이 많은 쪽만 골라야 할 이유는 없습니다. 중요한 것은 우리가 어떤 나라를 원하는가입니다. '권위주의적 고용 체제와 가족주의적 자산 기반 복지 시스템'인가요, 아니면 '가족이나 점유 형태를 구별하지 않는 주거 복지 체제'인가요. 한국에도 이미 해법의 싹은 있습니다. 공공주택과 함께 발걸음을 내디딘 사회주택이 바로 그것입니다.

남양주 별내와 고양 지축의 위스테이는 국내 최초 협동조합형 아파트 사회주택으로, 임차인이 조합원으로 참여하여 설계와 운영에 함께합니다. 리츠 소유 주택에 보증금을 낸 입주자가 사회적 협동조합에 가입하고, 협동조합이 리츠 지분을 확보하는 방식으로 소유와 임대의 경계가 흐려집니다. 법적으로 2년에 5% 이내로 묶인 임대료 인상률을 협동조합 자체적으로 1% 수준으로 조정하기도 했습니다. 또한, 탄소 중립 마을로 선정되었고, 공동 육아와 커뮤니티 돌봄이 활발하여 출산 의향도 높은 마을입니다.

다다름하우스는 사회주택 사업자와 지역 사회복지법인이 함께 기획·운영하고 LH가 소유하는 특화형 임대주택으로, 장애인과 비장애인이 어울려 사는 소셜 믹스를 실천합니다. 공공, 사회적 경제, 민간의 3자 협력(PSPP) 모델로, 건설사나 민간 금융도 공급에 참여하지만 공공이 건설비를 책임지고 사회 연대 경제 조직이 기획과 운영을 담당합니다. 이 모델은 정치 진영을 넘어 주목받고 있으며, 지역 사정을 잘 알고 돌봄에 전문성이 있는 기관, 주택 개발에 전문성이 있는 사회적 기업, 그리고 시세 50% 임대료로 책임 운영을 돕는 공기업의 협력이 핵심입니다.

이 외에도 자랑하고 싶은 특화형 임대주택 사례가 많습니다. 물론 이러한 모델만이 정답이거나 만병통치약은 아닙니다. 하지만 1인 가구화, 고령화, 기후 변화, 산업 구조 및 국토 공간 구조의 변화 속에서 우리의 주거권을 보듬고 주택을 사회 문제 해결의 플랫폼으로 만들어 가려는 대한민국 흐름의 일부입니다. 앞으로 더 큰 흐름이 될 것이라고 믿는 이들이 늘어나고 있습니다. 이상향이 당장 눈앞에 놓이지 않더라도, '각자도생 아니면 공기업 임대주택'이라는 이지선다만 남는 사회는 우리의 이상으로 삼기 어렵습니다. 원칙적으로 가장 좋은 것이 무엇인지 먼저 정하고, 그 방향으로 제반 조건들을 바꿔나가야 합니다.





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주거중립성 싱가포르 모델 자가 점유율 임차인 주거 안정

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