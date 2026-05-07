심장 박동의 경이로운 비밀: 물리적 압박이 어떻게 암세포의 증식을 억제하는가

심장에 암이 매우 드물게 발생하는 이유가 심장의 박동으로 인해 발생하는 지속적인 물리적 압박이 암세포의 성장과 증식을 억제하기 때문이라는 최신 연구 결과가 발표되었습니다.

암은 현대 의학이 직면한 가장 거대한 도전 중 하나이며, 우리 몸의 거의 모든 조직에서 발생할 수 있는 질병입니다. 기본적으로 세포가 분열하는 곳이라면 어디든 유전자 변이가 누적될 가능성이 있고, 이러한 변이가 통제 불능의 상태로 이어질 때 암이 발생하기 때문입니다.

하지만 신기하게도 우리 몸에는 암이 거의 발생하지 않는 특수한 부위들이 존재합니다. 대표적으로 치아, 각막, 연골 등이 있으며, 무엇보다 놀라운 것은 생명 유지의 핵심인 심장입니다. 심장은 혈관이 매우 풍부한 조직임에도 불구하고 원발성 암은 물론 다른 곳에서 전이되어 오는 암조차 매우 드물게 나타나며, 설령 발생하더라도 그 크기가 매우 작게 유지되는 경향이 있습니다. 그동안 과학자들은 이러한 현상의 원인을 심장 세포의 특성에서 찾으려 노력했습니다.

특히 포유류의 심장 세포는 출생 직후 분열을 멈추고, 세포의 수를 늘리는 대신 세포 자체의 크기를 키우는 방식으로 성장한다는 점에 주목해 왔습니다. 즉, 세포 분열 자체가 억제되어 있기 때문에 암세포가 증식할 토양이 부족하다는 가설이 지배적이었습니다. 이러한 의구심을 해결하기 위해 이탈리아 국제유전공학 및 생명공학센터(ICGEB)가 주도한 국제 공동 연구진은 생쥐 실험을 통해 심장의 박동, 즉 지속적인 물리적 압박이 암세포의 증식을 직접적으로 억제한다는 사실을 밝혀냈습니다. 연구팀은 매우 정교한 실험 설계를 통해 심장의 박동 여부가 암 성장에 미치는 영향을 분석했습니다.

우선 이식 거부 반응이 없는 두 마리의 생쥐를 선정하여, 한 생쥐의 목 부위에 다른 생쥐의 심장을 이식했습니다. 이때 이식된 심장은 혈관을 통해 혈액은 정상적으로 공급받았지만, 심장으로서의 기능을 하지 못해 박동은 멈춘 상태였습니다. 연구진은 이렇게 박동하지 않는 이식 심장과 정상적으로 뛰고 있는 원래의 심장에 각각 암세포를 주입하고 2주 동안의 경과를 관찰했습니다. 그 결과는 놀라웠습니다.

정상적으로 박동하는 심장에서는 암세포가 거의 자라지 못한 반면, 박동이 멈춘 이식 심장에서는 암세포가 폭발적으로 증식하여 심장 조직을 심각하게 파괴하는 모습이 확인되었습니다. 이는 단순히 세포 분열의 정지 상태나 혈액 공급 여부가 아니라, 심장이 뛰면서 발생하는 물리적인 힘 자체가 암세포의 성장을 막는 강력한 방어 기제로 작용하고 있음을 시사합니다. 연구팀은 여기서 그치지 않고 생쥐의 세포를 이용해 제작한 인공심장조직(EHT)을 활용해 추가 검증을 진행했습니다. 연구진은 인공심장조직에 폐암 세포를 주입한 뒤, 심장 박동을 유도하는 칼슘 성분을 공급하여 조직이 실제로 박동하게 만들었습니다.

실험 결과, 박동하지 않는 조직에서는 암세포의 수가 급격히 증가하고 병변의 크기 또한 훨씬 크게 나타났습니다. 반면 박동하는 조직에서는 암세포의 증식이 현저히 억제되었으며, 발생한 암세포조차 조직 내부로 파고들지 못하고 바깥층에만 군집을 이루는 양상을 보였습니다. 이러한 결과는 심장의 기계적 부하가 암세포의 생존 환경을 극도로 불리하게 만든다는 점을 입증한 것입니다. 그렇다면 암세포는 어떻게 심장의 물리적 박동을 감지하고 성장을 멈추게 되는 것일까요?

연구진은 그 핵심 열쇠가 '네스프린-2'라는 단백질에 있다는 것을 찾아냈습니다. 분자 생물학적 분석 결과, 네스프린-2 단백질은 심장의 물리적 힘을 세포 내부의 신호로 전달하는 가교 역할을 수행하는 것으로 밝혀졌습니다. 실제로 암세포에서 이 네스프린-2 단백질을 제거하자, 암세포는 심장이 강하게 뛰는 환경 속에서도 아무런 제약 없이 무섭게 증식하기 시작했습니다. 반대로 이 단백질이 정상적으로 존재할 때는 심장 박동에 의한 물리적 자극이 전달되면서, 꽁꽁 뭉쳐 있던 DNA의 구조가 느슨하게 풀리는 현상이 일어났습니다.

이렇게 DNA 구조가 변하면 평소에는 닫혀 있던 세포 증식 억제 유전자들, 즉 Fam107b, Ptprs, Spred2와 같은 유전자들이 활발하게 발현되기 시작하며 암세포의 성장을 근본적으로 차단하게 됩니다. 결국 심장에 가해지는 지속적인 물리적 힘이 DNA의 포장 상태를 조절함으로써 암에 걸리지 않게 하는 천연 방어 시스템을 가동하고 있었던 것입니다. 이번 연구를 이끈 세레나 자치냐 교수는 심장의 자연 재생을 막는 메커니즘이 역설적으로 심장을 암으로부터 보호하는 방패가 되었음을 확인하게 되어 매우 기쁘다는 소회를 밝혔습니다.

이는 기계생물학적 관점에서 신체 기관의 물리적 환경이 유전자 발현에 얼마나 결정적인 영향을 미치는지를 보여주는 획기적인 사례입니다. 연구진은 이제 심장에서 발견한 이 놀라운 암 억제 메커니즘이 피부나 유방과 같이 물리적 자극이 존재하는 다른 조직에서도 동일하게 작용하는지 탐구하고 있습니다. 또한, 고혈압과 같이 심장에 과도한 압박을 가하는 질환이 오히려 암 억제 기능을 강화하는지, 혹은 다른 부작용을 초래하는지에 대해서도 심도 있는 연구를 계획하고 있습니다.

만약 이러한 물리적 자극을 모방한 치료법이 개발된다면, 기존의 화학적 항암제와는 전혀 다른 새로운 방식의 암 치료 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다





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