심우정 전 검찰총장 첫 공판, '내란 혐의' 기밀 문서 논란 속 열린다

심우정 전 검찰총장의 내란 중죄 혐의 첫 공판이 서울중앙지법에서 열렸다. 검찰과 변호인 간 기밀 해제 및 수사 자료에 대한 치열한 공방이 예상된다.

2026년 11월 10일, 심우정 전 검찰총장이 내란 혐의 등에 대한 첫 공판 을 위해 서울 서초구 서울중앙지법 으로 향했다. 서울중앙지법 38-3부(재판장 최영각, 판사 정수영, 장성진)는 이날 심 전 총장에 대한 공판기일을 공식적으로 열었다.

기밀 해제 난항과 수사 자료 확보 문제

특검팀은 심 전 총장 측의 열람 요구와 관련해 아직 논의를 모두 마무리하지 못했다고 밝혔다. 특검팀 관계자는 "어떤 방식으로 열람이 가능한지 회신받아야 한다"며 전화 통화를 통한 공문 발송 여부조차 명확하지 않다는 입장을 전했다.

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특검팀은 8월에 기소된 이후 시간이 부족했던 상황이었고, 열람 및 등사가 제한된 상태에서 피고인조차 증거를 볼 수 없는 구조적인 문제점을 지적했다. 관련 기관에 문의하지 않고 특검팀만 결정을 유보하는 상황이 지속되고 있어 한숨을 보이기도 했다.

변호인 측의 무죄 주장과 문서 작성 시기 이견

심우정 전 총장 측은 이미 박성재 전 법무부 장관의 내란 사건 항소심에서 심 전 총장과 박 전 장관 간 세 차례 통화 확인 여부와 합동수사본부 검사 파견 등에 대해 무죄 판결이 났다고 주장했다.

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변호인 측은 해당 명단에 포함된 검사들이 비상계엄 특별수사본부 부장, 차장 등으로 임명되었으나, 계엄 합동수사본부장은 장성급 장교이므로 검사가 본부장이나 부장 자리에 앉을 자리가 없다고 반박했다.

특히 심 전 총장 측은 주요 문서가 비상계엄 해제 12시간 뒤인 2024년 12월 4일 오후 4시경 만들어졌다고 주장했다. USB 등을 통한 수차례 압수수색에서도 해당 문건이 12월 3일 밤 작성됐음을 확인하지 못했으며, 제시된 다른 문서들은 단순 수정 중인 파일로 검찰총장 보고용이 아니라고 지적했다.

증인 진술과 재판부의 질타, 그리고 향후 일정

당시 대검 비상안전담당관실 사무관 A씨는 증인으로 출석해 해당 문건이 포고령 내용과 충무계획을 복사한 것에 불과하다고 진술했다. A씨는 이원석 전 검찰총장이 산하 직원과 공유하지 말라고 지시한 점 등을 설명하며 민감한 자료로 관리했다고 밝혔다.

재판부는 지난달 공판준비기일에서 특검팀이 의견서 준비를 하지 못하자 "오늘 무엇을 했으면 좋겠느냐"며 강하게 질타한 바 있다. 특검팀은 김태은 전 대검찰청 공공수사부장을 증인으로 신청하며 시간이 걸릴 것이라고 설명했다.

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심우정 전 총장은 박성재 전 장관의 지시로 계엄 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 혐의로 재판을 받게 되었으며, 전무곤 전 검사장도 비상계엄 하 재판 관할 문서 작성 등에 관여한 혐의를 받고 있다. 향후 진술서 제출 및 증거 검토를 위한 추가 공판 일정이 조정될 예정이다.