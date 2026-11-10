심우정 전 검찰총장, 첫 공판서 내란 혐의 전면 부인

심우정 전 검찰총장과 전무곤 전 대검찰청 기획조정부장이 12·3 비상계엄 관련 내란 혐의를 모두 부인했다. 재판부는 종합특검팀의 재판 준비가 미흡하다고 지적하며 수사기록 열람·등사 문제를 질책했다.

12·3 비상계엄 당시 내란에 가담한 혐의로 기소된 심우정 전 검찰총장과 전무곤 전 대검찰청 기획조정부장이 10일 오전 서울 서초구 서울중앙지법 에서 열린 첫 공판에서 혐의를 모두 부인했다. 종합특검팀 이 제기한 공소사실을 두 사람이 전면 부인하면서 재판은 사실관계를 두고 다툴 전망이 됐다.

심 전 총장은 2024년 12월3일 비상계엄 선포 직후 박성재 전 법무부 장관의 지시를 받고 계엄사령부 합동수사본부에 검사를 파견하는 방안을 검토한 혐의를 받는다. 포고령 위반자에 대한 수사와 재판 관할, 검찰 내부 전담 수사팀 구성도 검토하도록 지시했다는 것이 공소사실의 요지다.

Also read 트럼프, 엔비디아 CEO 황 젠슨과 통화…中 스파이 의혹에 FBI 수사 착수

심우정 전 검찰총장 측 공소사실 반박 주장

심우정 전 검찰총장 측은 종합특검팀의 공소사실이 실체적 진실과 다르다고 주장했다. 변호인은 박성재 전 법무부 장관의 내란중요임무종사 혐의 항소심 판결을 근거로 들었다.

변호인은 박 전 장관의 항소심에서도 심 전 총장과 박 전 장관 사이의 세 차례 통화 내용이 확인되지 않았다며, 합동수사본부 검사 파견 관련 부분은 무죄로 판단됐다고 강조했다. 심 전 총장 측은 이 판단이 공소사실의 핵심 부분과 배치된다는 입장이다.

전 전 부장 측도 심 전 총장으로부터 포고령 위반자 수사와 재판 관련 지시를 받은 사실이 전혀 없다며 공소사실을 모두 부인했다. 두 피고인 측 모두 지시와 공모 여부를 핵심 쟁점으로 삼고 있다.

Advertisement

합수본 파견 문건 작성 시점을 두고 대립

심우정 전 검찰총장 측은 합동수사본부 검사 파견 관련 문건의 작성 시점과 성격에 문제를 제기했다. 종합특검팀은 이 문건이 비상계엄 선포 당일인 2024년 12월3일 밤 11시께 작성됐다고 특정했다.

그러나 심 전 총장 측은 특검팀이 여러 차례 압수수색을 했지만 해당 문건이 12월3일 밤 작성됐다는 점을 확인하지 못했다고 반박했다. 실제 문건은 비상계엄 해제 이후인 12월4일 오후 4시께 만들어졌다는 주장이다.

종합특검팀이 합수본 파견 명단이라고 제시한 검사 명단에 대해서도 변호인은 비상계엄 이후 내란 사건 수사를 위해 작성된 것이라고 맞섰다. 합수본부장은 장성급 장교가 맡게 돼 있어 검사가 본부장이나 차장, 부장으로 갈 자리가 없고, 검찰이 합수본 구성원이 될 수도 없다는 설명이다.

포고령 위반자 수사에 대해서도 심 전 총장 측은 군사법원 관할 사건이어서 검찰 내부에 별도 전담 수사팀을 구성할 이유가 없었다고 주장했다. 이 같은 주장은 검찰 내부 전담팀 구성 지시 혐의에 대한 직접적인 반론이다.

구속 취소 즉시항고 포기 지휘 혐의 쟁점

심우정 전 검찰총장 측은 윤석열 전 대통령의 구속 취소 결정에 대한 검찰의 즉시항고 포기를 지휘한 혐의에 대해서도 무죄를 주장했다. 이 혐의는 특별수사본부 검사들의 즉시항고권 행사를 방해했다는 내용이다.

변호인은 구속 취소 결정에 대한 즉시항고가 위헌 논란이 있어 항고하지 않았다고 설명했다. 윤 전 대통령에 대한 석방은 법원의 결정이며, 특별수사본부와 협의를 거쳐 검사의 재량으로 판단한 것이라는 입장이다.

Advertisement

전무곤 전 부장은 심우정 전 검찰총장과 공모해 대검찰청 기획조정부 소속 검사들에게 포고령 위반자에 대한 수사와 재판 관할, 절차를 검토하게 하고 관련 문건을 작성하도록 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이 혐의에 대해서도 두 사람은 모두 부인하고 있다.

증인 증언과 재판부의 준비 부족 지적

이날 재판에서는 비상계엄 당시 대검찰청 비상안전담당관실 관계자인 사무관 ㄱ씨에 대한 증인신문도 진행됐다. ㄱ씨는 특검팀이 문제 삼은 문건을 처음에는 내용을 제대로 보지 못해 스모킹건이라고 생각했다고 밝혔다.

ㄱ씨는 자세히 살펴보니 포고령과 충무계획 내용을 그대로 복사한 문건이었다고 증언했다. 보고라인에 올리는 보고서는 아니었던 것으로 보인다는 취지도 덧붙였다.

ㄱ씨는 2023년 을지연습 당시 합동참모본부로부터 검찰 직원이 아닌 검사가 훈련에 참여했으면 좋겠다는 이야기를 듣고 이원석 전 검찰총장에게 보고한 적이 있다고 말했다. 다만 이원석 전 총장이 자료를 다른 직원과 공유하지 말고 보관하라고 지시해 이후 해당 내용을 활용하지 않았다고 설명했다.

재판부는 이날 종합특검팀의 재판 준비가 미흡하다고 지적했다. 피고인 측이 신청한 수사기록 열람·등사와 관련해 종합특검팀이 관련 기관에 허가 가능 여부를 아직 문의하지 않은 것으로 드러났다.

재판부는 종합특검팀이 제출한 의견서에 열람·등사 허가가 가능한지 문의하겠다는 취지만 담긴 것을 확인한 뒤 아직 물어보지도 않았느냐고 물었다. 전화 문의나 공문 발송도 없었느냐고 되물으며, 8월에 기소했는데 시간도 부족하지 않았다고 지적했다.

재판부는 열람·등사가 제한되면서 피고인이 자료를 보지 못하고 있다는 점도 짚었다. 지난달 공판준비기일에서도 종합특검팀이 관련 의견서를 준비하지 못하자 준비 부족을 질책한 바 있다.