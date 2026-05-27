심왕섭 국민의힘 후보, 극우 유튜버와 대화서 '12·3 비상계엄 재평가' 발언 논란

국민의힘 인천 계양을 보궐선거 후보 심왕섭이 극우 유튜버 전한길과의 대화에서 12·3 비상계엄에 대해 역사적 재평가 가능성을 언급해 논란이 일고 있다.

국민의힘 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보 심왕섭 이 극우 유튜버 전한길과의 대화에서 12·3 비상계엄 에 대해 '역사는 재평가될 날이 있을 것'이라고 말했다. 이 발언은 법원이 내란으로 인정한 비상계엄 에 대한 평가가 달라질 수 있다는 취지로 해석될 여지가 있다.

지난 25일 같은 지역구 무소속 후보 김현태의 유튜브 채널에 올라온 영상에 따르면, 전날 전한길은 부처님 오신 날을 맞아 김 후보와 함께 인천 계양구 지선사를 찾아가는 길에 우연히 심 후보와 마주쳤고, 두 사람은 대화를 시작했다. 대화 중 심 후보가 선거 기간 '주적이 누군지' 묻는 질문을 받았다며 '물을 사람에게 물어라'고 했다고 하자, 전한길은 '민주당에서는 주적이 누구냐 하니까 내란 세력이라 한다. 미친놈들 아닌가? 자기들이 진짜 내란인데'라고 말했다.

이에 심 후보는 '그 역사는 또 재평가될 날이 있으니까, 난 그렇게 생각한다'고 답했다. 전한길이 '진실은 드러난다'고 맞장구를 치자 심 후보도 '예'라고 응수했다. 이후 전한길이 '현 대통령(윤석열 전 대통령)을 내란 우두머리라 하는 걸 보게 될 줄은 상상을 못했다'며 머리를 감싸자 심 후보는 미소를 지은 채 오른손을 전한길의 팔에 가볍게 갖다 댔다. 이때 심 후보는 별다른 말을 하지 않았지만 영상에는 '격려를 해주는 심왕섭 후보'라는 자막이 달렸다.

지난 2월 19일 1심 법원은 내란 우두머리 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 재판부는 윤 전 대통령이 국회에 군을 투입해 국회 기능을 마비시키려 한 점에서 '국헌 문란 목적 내란죄가 성립된다'고 판단했다. 심 후보의 발언은 이러한 법원의 판단에 정면으로 배치되는 것으로, 정치권과 유권자들에게 논란을 일으킬 가능성이 크다. 특히 인천 계양을은 더불어민주당 후보로 이재명 대통령의 측근이자 청와대 대변인 출신인 김남준 후보가 출마한 지역이다.

국민의힘 공천관리위원회는 지난 1일 심 후보를 단수 추천했으며, 지역사회와의 유대감 등을 이유로 사업가 출신인 그를 선정한 것으로 알려졌다. 그러나 이번 발언으로 인해 심 후보의 당선 가능성에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 한편, 심 후보의 발언에 대해 야권에서는 즉각 비판이 제기됐다. 더불어민주당은 '내란을 옹호하는 발언'이라며 심 후보의 사퇴를 촉구했다.

반면 국민의힘 내에서는 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 정치 분석가들은 이번 논란이 보궐선거의 판세를 뒤흔들 수 있는 변수가 될 것이라고 전망했다. 실제로 계양을 지역 유권자들은 심 후보의 발언에 대해 엇갈린 반응을 보이고 있다. 일부는 '역사적 재평가'라는 표현이 부적절하다고 지적하는 반면, 다른 이들은 심 후보의 생각을 이해할 수 있다는 입장도 있다. 앞으로 이틀 남은 선거 기간 동안 이 논란이 어떻게 전개될지 귀추가 주목된다





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심왕섭 국민의힘 계양을 보궐선거 비상계엄

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