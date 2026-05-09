실용주의 정치를 향한 과감한 도전, 이재명과 윤종군의 전략적 만남

민주당의 오랜 금기를 깨고 박정희 전 대통령의 정책적 실용성을 수용하며 중도 확장을 꾀했던 이재명 전 대표와 전략가 윤종군 의원의 비하인드 스토리입니다.

대한민국 정치사에서 금기라는 단어는 때로는 보이지 않는 벽처럼 작용하며 정치인의 발걸음을 제한하곤 한다. 특히 더불어민주당이라는 정당의 정체성 속에서 박정희라는 이름은 오랫동안 언급하기 꺼려지는, 혹은 절대적으로 피해야 할 금기어에 가까웠다.

하지만 20대 대통령 선거라는 거대한 운명의 갈림길 앞에서, 이재명 당시 후보와 그의 메시지팀장 윤종군은 이 견고한 벽에 균열을 내기로 결정했다. 당시 상황은 매우 긴박했다. 코로나19라는 전례 없는 팬데믹 상황 속에서 선거 운동은 극도로 제한되었고, 유권자들의 마음은 차갑게 식어 있었다. 특히 승패의 열쇠를 쥐고 있는 중도층과 중산층, 그리고 보수적인 성향의 경제 주체들은 민주당 후보가 가진 선명성보다는 그가 실제로 국정을 운영할 때 얼마나 유연하고 실용적인 태도를 보일지에 더 큰 관심을 두고 있었다.

윤종군 팀장은 고민했다. 소년공 출신이라는 서사나 시원시원한 사이다 발언, 경기지사 시절의 눈부신 성과만으로는 부족했다. 상대 진영의 후보가 특유의 거침없는 언행으로 지지층을 결집하고 중도층의 호기심을 자극하는 상황에서, 이재명이라는 인물이 가진 실용주의적 면모를 극대화할 수 있는 강력한 한 방이 필요했다. 그때 윤 팀장의 머릿속을 스친 것이 바로 박정희였다.

왜 우리는 박정희를 말하지 못하는가. 정책에 빨간색과 파란색이 어디 있으며, 국민에게 도움이 되는 정책이라면 그 뿌리가 어디든 가져다 쓰는 것이 진정한 실용주의가 아니겠는가. 그는 이 위험한 생각을 구체적인 문장으로 옮기기 시작했다.

'박정희면 어떻고, 김대중이면 어떻나? 정책에는 빨간 정책도 파란 정책도 없다'는 파격적인 문구가 담긴 연설문 초안이 탄생한 순간이었다. 하지만 이 초안을 접한 메시지팀원들의 반응은 냉담했다. 팀원들은 미간을 찌푸리며 이것이 가져올 정치적 파장과 지지층의 반발을 우려했다.

민주당의 정체성을 부정하는 것 아니냐는 비판과 함께 굳이 위험을 감수하며 금기를 깨야 하느냐는 회의론이 쏟아졌다. 윤 팀장은 흑묘백묘라는 고사성어를 인용하며 본질은 결과와 효능에 있음을 설득하려 했지만, 팀 내의 분위기는 여전히 무거웠다. 무난한 길을 갈 것인가, 아니면 파격적인 도전을 통해 판을 흔들 것인가. 10여 분의 치열한 내적 갈등 끝에 윤 팀장은 결단을 내렸다. 퇴짜를 맞더라도 일단 후보에게 직접 내밀어 보자는 생각으로 그는 후보의 방으로 성큼성큼 걸어 들어갔다.

이재명 후보의 반응은 예상 밖으로 간결하고 단호했다. 논란이 있을 수 있다는 윤 팀장의 조심스러운 설명에도 불구하고, 이재명은 서류를 훑어본 뒤 곧바로 긍정적인 반응을 보였다. 맞는 말이네, 좋은데? 그냥 하죠.

이 짧은 한마디는 민주당의 오랜 금기를 깨뜨리는 신호탄이 되었다. 이재명 후보는 이념의 틀에 갇히기보다 실리를 추구하는 지도자라는 이미지를 구축하기 시작했다. 이러한 전략은 실제로 중도층에게 신선한 충격을 주었으며, 그가 단순한 정파적 정치인이 아니라 국가 전체의 이익을 생각하는 실용주의자라는 인식을 심어주는 계기가 되었다. 비주류에서 시작해 강력한 대선 후보로 성장한 이재명에게 이러한 유연함은 그의 가장 큰 정치적 자산 중 하나가 되었다.

두 사람의 인연은 2020년 12월 경기도청에서 시작되었다. 흥미로운 점은 윤종군 의원이 과거 문재인 전 대통령의 캠프에서 연설문을 담당했고, 청와대 행정관으로까지 근무했다는 사실이다. 과거 경선 당시에는 이재명과 문재인의 진영이 나뉘어 치열하게 경쟁했기에, 윤 팀장에게 이재명이라는 인물은 낯설고 때로는 부정적인 이미지로 다가왔을지도 모른다. 하지만 그는 편견을 버리고 도전했다.

이재명 경기지사의 정무수석 자리에 지원하기 전, 그는 서점에서 이재명과 관련된 책 일곱여덟 권을 모두 사서 읽으며 그라는 인물의 철학과 가치관을 공부했다. 이는 단순히 직장을 구하는 과정이 아니라, 서로 다른 정치적 궤적을 그려온 두 사람이 실용이라는 가치 아래 하나로 뭉치는 준비 과정이었다. 결국 이재명과 윤종군의 만남은 정치적 진영 논리를 넘어선 실무적 파트너십의 전형을 보여주었다. 문재인의 언어를 썼던 이가 이재명의 메시지를 설계하고, 그 메시지가 당의 금기를 깨뜨리며 외연을 확장하는 과정은 한국 정치에서 보기 드문 전략적 유연함의 사례라고 할 수 있다.

이들은 이념의 대립보다 정책의 효능감을 우선시했으며, 그것이 국민의 삶을 바꾸는 더 빠른 길이라고 믿었다. 비록 대선 결과는 석패였지만, 이 과정에서 확립된 실용주의적 정체성은 이후 이재명 대표가 정치적 위기 속에서도 중심을 잡고 지지층을 결집하며 외연을 넓히는 기초 체력이 되었다. 금기를 깨는 용기와 이를 수용하는 결단력이 만났을 때, 정치는 비로소 단순한 권력 투쟁을 넘어 전략적 예술의 영역으로 들어선다는 것을 이들의 사례는 증명하고 있다





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이재명 윤종군 실용주의 정치전략 중도확장

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