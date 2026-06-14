실손보험금 갈취하는 의료계의 어두운 그림자: 요양 및 한방병원의 불법 페이백 실태

암 환자를 대상으로 한 요양병원과 한방병원의 조직적인 페이백 관행과 실손보험 사기 수법을 폭로하며, 정부의 부실한 단속과 보험료 인상이라는 부메랑 효과를 경고합니다.

광주광역시의 어느 한방병원 상담실에서는 충격적인 제안이 오가고 있었습니다. 암 환자와 입원 상담을 요청하자 상담실장은 치료의 질이나 회복 가능성보다는 환자가 가입한 실손보험의 보장 한도부터 집요하게 물었습니다.

그러고는 치료 목적으로 머물기에는 적합하지 않을 수 있지만 다른 방식으로 입원 요건을 맞춰줄 수 있다는 은밀한 제안을 건넸습니다. 이것이 바로 의료계의 고질적인 병폐로 자리 잡은 이른바 현찰 보상, 즉 페이백 수법입니다. 병원에 고가의 비급여 진료비를 지불하면 나중에 실손보험금으로 이를 돌려받게 되는데, 여기에 더해 병원이 별도의 현금을 환자에게 되돌려주겠다는 유혹입니다. 구체적으로는 월 500만원의 진료비를 쓰면 200만원을, 800만원을 쓰면 470만원을 돌려주겠다는 식의 파격적인 조건을 제시하며 이것이 웬만한 공무원 월급보다 낫다는 식으로 환자들을 현혹하고 있었습니다.

비급여 진료비를 많이 지출할수록 병원이 돌려주는 금액의 비율이 높아지는 구조이며, 이러한 행태는 암 환자들에게 효과가 입증되지 않은 고가의 치료를 강권하고 그 대가로 불법적인 리베이트를 제공하는 전형적인 보험사기 수법에 해당합니다. 이러한 불법 관행은 특정 지역에 국한되지 않고 전국적으로 확산되는 추세입니다. 취재 결과 광주와 전남 지역 요양 및 한방병원 10곳 중 6곳에서 이러한 페이백 제안이 이루어지고 있었으며, 대구와 경북, 심지어 제주 지역에서도 비슷한 사례가 빈번하게 발견되었습니다.

이는 치료가 절실한 환자들의 심리를 이용한 도덕적 해이가 병원과 환자 양측 모두에서 극에 달했음을 보여줍니다. 페이백을 제공하는 병원들은 정작 기본적인 시설이나 식단 관리가 부실하고, 환자의 편의를 위한 셔틀 차량조차 운영하지 않는 경우가 많았습니다. 그들이 집중하는 것은 오직 보험금 청구액을 높여 환자를 유인하는 것이었기 때문입니다. 특히 보험사의 현장 조사를 피하기 위한 수법은 갈수록 치밀해지고 있습니다.

환자에게 휴대폰 두 대를 개통하게 하여 한 대는 병실에 상시 비치함으로써 마치 환자가 계속 입원해 있는 것처럼 위장하게 하고, 실제로는 밤에 집에 가서 잠을 자고 오는 가짜 입원을 묵인하는 사례가 태반이었습니다. 일부 환자들은 이러한 생리를 너무 잘 알게 되어 오히려 병원에 먼저 돈을 요구하는 적반하장 격의 상황까지 벌어지고 있습니다. 이들 병원이 노리는 핵심 타겟은 본인 부담률이 거의 없거나 매우 낮은 1세대 및 2세대 실손보험 가입자들입니다. 보험금 지급 한도가 연간 최대 1억원에 달하는 상품을 악용해, 불필요한 비급여 치료 항목을 패키지처럼 묶어 청구 금액을 부풀립니다.

병원은 이를 통해 단기간에 막대한 매출을 올리고, 환자는 비용 부담 없이 입원하면서 추가적인 현금 수익까지 챙기는 기형적인 공생 관계가 형성된 것입니다. 이러한 현상의 배경에는 요양병원 시장의 치열한 경쟁과 정부의 관리 부재가 자리 잡고 있습니다. 인력난과 정부의 질 관리 정책으로 인해 요양병원 수가 감소하자, 살아남기 위해 암 전문 비급여 치료라는 명목으로 환자 유치 경쟁에 뛰어든 것입니다.

실제로 경북 경주의 한 요양병원은 운영난을 타개하기 위해 환자들과 공모하여 6000번 넘게 허위 영수증을 발행하고 53억원이 넘는 보험사기를 저질러 병원장과 환자 90여 명이 검찰에 송치되는 사건이 발생하기도 했습니다. 한방병원 역시 의한 협진을 내세워 비급여 항목을 확대하며 요양병원과 유사한 방식으로 환자 유치 전쟁을 벌이고 있는 레드오션 상황입니다. 통계 자료에 따르면 요양 및 한방병원의 암 환자 관련 건강보험 급여 진료비와 비급여 치료 관련 보험금 지급액은 최근 몇 년 사이 급격히 증가했습니다.

이는 암 조기 진단 증가라는 긍정적인 요인도 있겠으나, 비싼 비급여 치료를 매개로 한 불필요한 과잉 진료와 페이백 관행이 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 보험업계 관계자들은 병원이 페이백 비용을 마련하기 위해 진료비를 상식 밖으로 높게 책정하고, 이로 인해 환자가 보험금 한도를 빠르게 소진하게 만드는 악순환이 계속되고 있다고 지적합니다. 결국 이러한 행태는 정직하게 운영되는 병원들을 시장에서 밀어내고, 정작 고가의 치료비를 감당할 수 없는 저소득층 중증 환자들이 갈 곳을 잃게 만드는 결과를 초래합니다.

무엇보다 가장 심각한 문제는 이러한 보험사기가 전체 실손보험료의 인상을 유발하여, 성실하게 보험료를 납부하는 일반 국민과 진정으로 치료가 절박한 환자들에게 그 피해가 고스란히 돌아간다는 점입니다. 그럼에도 불구하고 정부의 대응은 지극히 미온적입니다. 보건복지부 자료에 따르면 지난 2015년부터 올해 초까지 진료비 페이백으로 적발된 의료법 위반 사례가 단 한 건도 없었을 정도로 단속 체계가 무너져 있습니다. 보험사가 의심 사례를 발견해 신고하더라도, 병원 측에서 단순 교통비 지급이라고 주장하면 형사 처벌까지 이어지기 어렵다는 것이 업계의 중론입니다.

전문가들은 이제 단순한 권고를 넘어 강력한 단속과 처벌이 필요하다고 입을 모읍니다. 요양 및 한방병원의 수납 내역과 실제 지출 내역을 대조 점검하는 정밀 관리 체계를 도입하고, 보험사기방지법과 의료법을 엄격하게 적용하여 불법 페이백의 뿌리를 뽑아야 합니다. 의료는 이윤 추구의 수단이 되기 전에 생명을 살리는 숭고한 가치가 우선되어야 하며, 일부 병원의 도덕적 해이가 국민 전체의 보험료 부담으로 이어지는 비정상적인 구조를 이제는 끊어내야 할 시점입니다





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