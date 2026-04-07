실손보험, 체외충격파 과잉진료 '부르는 게 값'…보험금 누수 심각

체외충격파 치료의 과잉 진료로 인해 실손보험금 누수가 심각한 문제로 대두되었다. 8년간 2000번 넘는 치료를 받고 2억8천만원의 보험금을 수령한 사례가 발생했으며, 이는 보험료 인상의 원인이 되고 있다. 보험업계는 관리급여 편입을 주장하는 반면, 정부는 의료계 자율 개선을 지켜볼 예정이다.

실손보험 금 누수 문제를 야기하는 체외충격파 치료의 과잉 진료 실태가 심각하게 드러났다. 한 60대 남성은 8년 동안 2000번이 넘는 체외충격파 치료를 받고 2억 8천만원이 넘는 보험금을 수령했다. 이는 실손보험 의 손해율을 악화시키고 보험료 인상 의 주요 원인으로 작용하고 있으며, 보험업계는 체외충격파 치료를 관리급여로 편입하여 건강보험 체계 내에서 관리해야 한다고 주장하고 있다. 반면, 정부는 의료계의 자율적인 개선 노력을 지켜보겠다는 입장을 유지하고 있어, 해결 방안 마련에 난항이 예상된다.\7일 손해보험업계에 따르면, 주요 손보사 7곳의 지난해 체외충격파 치료 관련 실손보험 금 지급액은 5123억원으로 역대 최대치를 기록했다. 이는 2021년 대비 30% 이상 급증한 수치이며, 최근 3년간 손보사들은 실손보험 에서 연평균 1조 7천억원의 적자를 기록하고 있다. 과잉 진료의 주요 원인으로는 명확한 의료 기준 및 가격 통제 부재가 지적된다.

체외충격파 치료의 경우, 의료기관별 가격 차이가 심각하게 나타나며, 일부 의료기관에서는 비급여 피부 미용 시술을 체외충격파 치료로 둔갑시켜 청구하는 사례도 빈번하게 발생하고 있다. 특히 도수치료가 관리급여로 편입되면서, 체외충격파로 쏠리는 풍선효과가 더욱 심화되고 있는 상황이다. 이러한 비정상적인 과잉 진료는 실손보험의 손해율을 더욱 악화시키고 보험료 인상을 부추기는 악순환을 초래하고 있다. 지난해 3분기 기준 실손보험 손해율은 120.7%로, 전년 말보다 상승했으며, 이에 따라 올해 실손보험료는 평균 7.8% 인상되었다. 2024년 비급여 항목별 실손보험 지급액 중 물리치료 관련 지출액이 가장 많은 비중을 차지하고 있다.\보험업계는 체외충격파 치료를 건강보험 체계 내 관리급여로 편입하여 의료 기준 및 가격 문제를 해결해야 한다고 주장하고 있다. 보건복지부는 도수치료 등 일부 비급여 항목을 관리급여로 편입했지만, 체외충격파 치료는 의료계의 자율적인 개선을 우선 추진하기로 했다. 의료계는 조만간 체외충격파 치료 관련 자율시정을 위한 개선안을 마련할 예정이다. 금융당국은 중증이 아닌 치료의 경우 본인 부담률을 높이고 보험료를 낮춘 5세대 실손보험 출시를 준비 중이지만, 구체적인 도입 시점은 관계 부처 간의 의견 조율에 따라 연기되고 있다. 이러한 상황 속에서, 체외충격파 치료의 과잉 진료 문제를 해결하고 실손보험의 재정 건전성을 확보하기 위한 정부와 의료계, 보험업계 간의 적극적인 논의와 합의가 절실히 요구된다. 과잉진료를 막기 위한 명확한 기준 마련과 합리적인 수가 책정, 그리고 소비자의 합리적인 의료 이용을 유도하는 방안 마련이 시급하다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

실손보험 체외충격파 과잉진료 보험금 누수 보험료 인상

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

유머 감각 없으면 출전 못하는 축구 대회세계 진흙탕 축구 대회는 지난 2000년 핀란드에서 처음 열린 이후 빠르게 퍼지고 있다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

진실을 감춘 판문점의 남북 병사, 분단영화의 새로운 서사 창조[한겨레-CJ문화재단 공동기획] 22)공동경비구역 JSA 감독 박찬욱(2000년)

더 많은 것을 읽으십시오 »

'6세 유튜버 보람이, 95억대 청담동 5층 빌딩 매입'보람패밀리가 매입한 건물은 전체를 임대할 경우 보증금 3억원에 월세 2000만원 정도를 받을 수 있는 것으로 알려졌습니다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

사망선고 받은 700살 빙하... 추모식까지 열렸다2000년 당시 아이슬란드에는 300개가 넘는 빙하가 있었지만 2017년까지 작은 빙하를 중심으로 56개가 녹아 사라졌다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

'아들 원정출산·이중국적 논란'에 입 연 나경원나 원내대표는 '떳떳하면 문 대통령, 조국 장관, 황교안 대표 자녀 모두 특검하자'라고 말했습니다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

2000원 주려다 ‘2000억 상당 비트코인’ 준 빗썸···아직 110억원 회수 못했다국내 가상자산 거래소 빗썸에서 이벤트 당첨금을 지급하다 비트코인 2000개 등을 지급하는 초유의 사고가 발생했다. 지급 당시 비트코인 1개...

더 많은 것을 읽으십시오 »