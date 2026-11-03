실손보험 민원 1만 건 돌파, 보험금 지급 기준 둘러싼 갈등 심화

국민 4000만 명이 가입한 실손보험의 연간 민원이 1만 건을 상회하며 보험금 산정과 지급 거절 사유가 최대 쟁점으로 부상했다.

국민 4000만 명이 가입한 제2의 건강보험으로 불리는 실손보험 시장의 민원이 끊이지 않고 있다. 보험금 산정 및 지급 과정에서 소비자와 보험사 간 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 해마다 1만 건 안팎의 민원이 접수되고 있다. 특히 보험사가 치료의 실질성을 이유로 지급을 거부하거나 제한할 경우, 가입자의 불만이 집중적으로 표출되고 있다.

실손보험 민원 현황과 주요 발생 건수

3일 매경AX가 구자근 국민의힘 의원실을 통해 금융감독원으로부터 제출받은 '실손보험 민원' 현황 자료를 분석한 결과, 올해 상반기 접수된 실손보험 관련 민원은 총 5156건으로 집계되었다. 이는 연간 기준 1만 건을 초과할 가능성이 매우 높음을 시사한다. 실제 과거 추이를 살펴보면, 2024년 실손 관련 민원은 1만 319건으로 전년 대비 증가했으며, 그 전 해인 2023년에는 9622건으로 기록되어 매년 1만 건 선에서 민원이 발생하고 있다.

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민원 사유를 세부 항목으로 나누어 보면, '보험금 산정과 지급'에 대한 분쟁이 가장 빈번하게 발생한다. 2024년 기준 보험금 관련 사유의 민원은 6560건으로 전체의 다수를 차지했으며, 2023년에는 5646건, 올해 상반기에는 2542건이 접수되어 지속적인 높은 수치를 보이고 있다. 이는 보험사가 보험금 지급 기준에 부합하지 않는다고 판단하여 보험금을 지급하지 않거나 일부만 지급함에 따라 가입자가 항의하는 사례가 주를 이룬다.

보험사 판단과 가입자 인식 간 괴리

보험금 지급 분쟁이 발생하는 핵심 이유는 양측의 인식 차이에서 기인한다. 보험사는 의료 행위가 직접적인 치료에 해당하지 않고 간접적인 관찰·관리에 그친다면 약관의 지급 기준에 부합하지 않는다며 보장을 한정하거나 거부한다. 반면 가입자는 의사의 진단과 권고에 따라 병명과 관련된 치료를 받았다면 당연히 보험금 지급 대상이라고 주장하며 분쟁을 일으킨다. 이러한 구조적 갈등은 실손보험의 본질인 '일상적 부상 및 질병 보장'이 포괄적이기 때문에 발생하기 쉽다.

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보험금 지급 책임 여부와 직접적으로 연관된 '면부책 결정'에 관한 민원도 꾸준히 증가하고 있다. 2024년 1358건, 2023년 1706건, 올해 상반기 1062건이 접수되어 두 번째로 많은 민원 사유를 차지했다. 또한 계약의 성립 및 해지로 인한 분쟁도 2024년 1246건, 2023년 970건, 상반기 674건을 기록하여 계약 유지 여부 자체가 주요 갈등 요소로 작용하고 있음을 드러냈다. 이 외에도 고지사항 누락이나 통지 의무 위반으로 인한 계약 해지 및 보험금 지급 거절 사안이 주요 원인 중 하나다.

관계자들의 대응 및 향후 전망

구자근 의원은 "실손보험은 국민 4000만 명이 가입한 사실상 필수보험인 만큼 가입자의 민원과 불편을 줄이는 것이 시급하다"고 강조하며, 보험사는 약관 내용을 상세히 설명하고 가입자도 이를 충분히 숙지해야 한다고 주문했다. 보험업계는 "대부분의 정상적인 보험금 청구 건은 빠른 시일 내에 지급되지만, 보장성 특약이나 일부 청구건은 지급 타당성 여부를 엄격히 따져야 한다"는 입장이다.

업계 관계자는 "보험금 청구 건수가 늘어나면서 민원도 덩달아 증가하는 추세"라면서도, "병명과 무관한 치료를 받거나 지급 요건을 충족하지 못하는 경우 보험금을 받을 수 없다"고 설명했다. 보험금이 무분별하게 지급될 경우 보험료가 인상되어 선의의 가입자가 피해를 볼 수 있다는 우려 때문이다. 이에 따라 향후에는 보험금 지급 기준의 명확한 제시와 가입자 교육 강화가 실손보험 시장 안정화를 위한 핵심 과제로 대두될 것으로 보인다.