실손보험금 누수 심화, 체외충격파 과잉진료가 주범

실손보험의 손해율 악화와 보험료 인상의 주요 원인으로 지목되는 체외충격파 치료 관련 과잉진료 문제를 집중 조명. 과도한 치료 횟수와 의료기관별 가격 차이, 비급여 시술 둔갑 청구 등 구체적인 사례를 제시하며, 보험업계, 의료계, 정부의 해결 방안 모색을 촉구.

실손보험 금 누수의 주요 원인 중 하나인 체외충격파 치료 관련 과잉진료 문제가 심각하게 대두되고 있다. 60세 남성 A씨 사례에서 보듯이, 체외충격파 치료를 과도하게 받아 수억 원의 보험금 을 수령하는 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 이는 실손보험 의 손해율을 악화시키고 보험료 인상을 부추기는 주요 원인으로 작용하고 있으며, 보험업계와 의료계, 정부 간의 해결 방안 모색이 시급한 상황이다. 주요 손해보험사 7곳의 지난해 체외충격파 치료 관련 지급 보험금 은 5123억원으로, 2021년 대비 30% 이상 급증했다. 이러한 증가세는 실손보험 의 지속적인 적자 누적으로 이어지고 있으며, 가입자들의 보험료 부담을 가중시키는 결과를 초래하고 있다. 체외충격파 치료의 경우 명확한 의료 기준 및 가격 통제 부재로 인해 과잉진료 의 유혹에 쉽게 노출될 수 있다는 점이 문제로 지적된다.

예를 들어, 동일한 체외충격파 치료라도 의료기관별 가격 차이가 최대 45배까지 벌어지는 등 가격 편차가 심각하며, 비급여 시술을 체외충격파로 둔갑시켜 보험금을 청구하는 사례도 빈번하게 발생하고 있다. 특히 도수치료의 관리급여 편입 이후, 체외충격파 치료로의 풍선효과가 더욱 심화되고 있어, 과잉진료 문제를 더욱 악화시키고 있다.\보험업계는 체외충격파 치료를 건강보험 체계 내 관리급여로 편입하여 의료 기준과 가격을 통제해야 한다고 주장한다. 이를 통해 과잉진료를 방지하고 보험금 누수를 막아 실손보험의 재정 건전성을 확보하겠다는 의도이다. 반면, 정부는 의료계의 자율 시정 노력을 우선적으로 지켜보겠다는 입장이다. 의료계는 체외충격파 치료 관련 자율 개선안을 마련하여 과잉진료 문제를 해결하겠다는 입장이지만, 구체적인 개선 방안과 실효성에 대한 의문은 여전히 남아있다. 금융당국은 중증이 아닌 치료의 본인 부담을 높이고 보험료를 낮춘 5세대 실손보험 출시를 준비 중이나, 구체적인 도입 시점은 불투명한 상황이다. 이러한 상황 속에서 실손보험 가입자들은 보험료 인상과 보장 축소라는 이중고를 겪게 될 가능성이 높다. 실손보험은 국민 건강을 위한 중요한 사회 안전망이지만, 과도한 의료비 지출과 보험금 누수로 인해 그 지속가능성이 위협받고 있다. 따라서, 보험업계, 의료계, 정부는 합리적인 해결 방안을 모색하고 신속하게 실행에 옮겨야 한다. 예를 들어, 체외충격파 치료에 대한 명확한 급여 기준 마련, 수가 책정의 투명성 확보, 과잉진료 방지를 위한 제도적 장치 마련 등이 필요하다. 또한, 가입자들의 합리적인 의료 소비를 유도하고, 불필요한 의료비 지출을 줄이기 위한 교육과 홍보도 강화되어야 한다.\실손보험의 손해율을 개선하고 보험료 인상을 억제하기 위해서는 다각적인 노력이 필요하다. 과잉진료 문제를 해결하기 위한 의료계의 자율 개선 노력과 정부의 적극적인 지원, 그리고 보험업계의 합리적인 보험 상품 개발이 함께 이루어져야 한다. 금융당국은 5세대 실손보험 출시를 통해 보험료 인상 부담을 완화하는 동시에, 가입자들의 선택권을 확대하고 보험 시장의 경쟁을 촉진해야 한다. 또한, 보험사들은 보험금 지급 심사를 강화하고, 부당한 보험금 청구를 근절하기 위한 노력을 지속해야 한다. 무엇보다 중요한 것은, 실손보험이 국민들의 건강을 보호하는 본연의 역할을 다할 수 있도록, 보험 가입자, 보험업계, 의료계, 정부 모두가 상호 협력하고 지속적으로 소통하는 것이다. 실손보험은 국민 건강을 위한 사회 안전망의 중요한 부분이며, 그 지속 가능성을 확보하는 것은 국가적 과제이다. 따라서, 모든 관계자들이 책임감을 가지고 문제 해결에 적극적으로 참여해야 하며, 지속적인 관리와 개선 노력을 통해 실손보험의 긍정적인 역할을 유지해 나가야 한다. 이를 위해, 의료 기술 발전과 의료 환경 변화에 발맞춰 지속적으로 제도를 개선하고, 가입자들의 합리적인 의료 소비를 유도하며, 보험 사기의 예방과 적발을 위한 시스템을 강화해야 한다





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