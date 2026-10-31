실버론 예산 540억→625억 증액 의결, 60세 이상 국민연금 수급자 대상

국민연금 수급자 긴급자금 대출인 실버론의 올해 예산이 85억 원 늘어나 625억 원으로 확정됐다. 전·월세 보증금 등 목돈이 필요한 60세 이상에게 연 3.21% 금리로 지원한다.

국민연금 을 받는 60세 이상 고령층에게 긴급 생활자금을 빌려주는 실버론 의 올해 예산이 540억 원에서 625억 원으로 85억 원 증액됐다. 국민연금 기금운용위원회는 최근 2026년도 국민연금 기금운용계획 변경안을 심의·의결하며 이 같은 내용을 확정했다. 이번 조치는 전·월세 보증금이나 의료비 등 목돈이 급히 필요한 연금 수급자에게 연말까지 자금 지원을 차질 없이 이어가기 위한 것이다.

실버론 예산 증액 배경과 목적

보건복지부는 이번 예산 증액을 통해 연말까지 자금 소진으로 인한 사업 중단 없이 안정적인 지원을 이어갈 수 있게 됐다고 밝혔다. 실버론은 국민연금법 제46조 및 같은 법 시행령 제31조에 근거해 운영되는 금융지원 제도다. 국내에 거주하는 60세 이상 국민연금 수급자에게 저리로 긴급 생활자금을 빌려준다.

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대부 용도는 전·월세 보증금, 의료비, 배우자 장제비, 재해복구비 등 주거나 의료와 관련해 갑작스럽게 목돈이 발생하는 상황으로 제한된다. 대부 한도는 연간 연금 수령액의 2배 이내에서 실제 필요한 비용만큼 신청할 수 있으며 최고 한도는 1000만 원이다.

실버론 대출 한도와 금리 조건

예를 들어 매달 국민연금 30만 원(연간 360만 원)을 받는 수급자의 한도 산정 기준은 720만 원이지만 실제 필요한 자금이 500만 원이라면 대부 한도는 500만 원으로 제한된다. 연금 수령 금액이 많더라도 1000만 원을 초과할 수는 없다.

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올해 4분기 기준 실버론의 대부 이자율은 연 3.21%다. 이자율은 5년 만기 국고채권 수익률과 예금은행 가중평균 수신금리 중 낮은 금리를 적용해 분기별로 변동된다. 연체 이자율은 대부 이자율의 2배인 연 6.42%가 적용된다.

상환 방식은 최대 2년의 거치기간을 포함해 최장 5년 동안 원금을 균등 분할 상환하는 구조다. 상환은 자동이체나 월 연금 지급액에서의 공제 방식으로 이뤄진다.

실버론 운영 실적과 향후 지원 계획

실버론은 2012년 도입 이후 올해 7월까지 총 11만 5446명에게 6297억 원을 지원했다. 상환대상 금액 5019억 원 중 4984억 원이 회수돼 상환율은 99.3%를 기록했다.

이번 예산 증액으로 연말까지 안정적인 자금 공급이 가능해짐에 따라 긴급한 목돈이 필요한 고령층의 지원 접근성이 한층 개선될 전망이다.