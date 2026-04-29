실리콘밸리 이단아 팔란티어, 전쟁에서 승패를 결정하는 AI 무기상으로 부상

팔란티어는 글로벌 정세 변화 속에서 주목받는 기업으로 부상했다. 트럼프 2기 정부 출범 이후 세계 정세가 불안정해지면서 미·중 갈등과 안보 지형 재편으로 군사적 긴장이 높아지고 있다. 이 같은 복잡한 상황 속에서 팔란티어는 흩어져 있는 데이터를 분석해 패턴과 추세를 찾아내는 기술로 주목받고 있다. 2020년 나스닥 상장 이후 5년 만에 주가가 1600%나 급등한 배경에는 미국 국방부의 핵심 협력업체로 자리매김한 점이 있다. 팔란티어는 미국 육군과 100억 달러 규모의 계약을 체결하고 해군과도 4억4800만 달러 규모의 계약을 맺으며 방산 분야에서 큰 영향력을 행사하고 있다. 특히 이란을 선제적으로 공격한 미국과 이스라엘의 군사 동향이 팔란티어 주가 상승으로 이어지면서 방산 수혜주로 부상했다.

팔란티어 는 최근 글로벌 정세 변화 속에서 주목받는 기업으로 부상했다. 트럼프 2기 정부 출범 이후 세계 정세가 불안정해지면서 미·중 갈등과 안보 지형 재편으로 군사적 긴장이 높아지고 있다. 이 같은 복잡한 상황 속에서 팔란티어 는 흩어져 있는 데이터를 분석해 패턴과 추세를 찾아내는 기술로 주목받고 있다. 2020년 나스닥 상장 이후 5년 만에 주가가 1600%나 급등한 배경에는 미국 국방부 의 핵심 협력업체로 자리매김한 점이 있다.

팔란티어는 미국 육군과 100억 달러 규모의 계약을 체결하고 해군과도 4억4800만 달러 규모의 계약을 맺으며 방산 분야에서 큰 영향력을 행사하고 있다. 특히 이란을 선제적으로 공격한 미국과 이스라엘의 군사 동향이 팔란티어 주가 상승으로 이어지면서 방산 수혜주로 부상했다. 전쟁 장기화 가능성에 투자자들이 팔란티어 같은 방산 기업에 관심을 기울이고 있다. 팔란티어는 미사일이나 탱크 같은 하드웨어를 생산하지 않지만, AI와 데이터 분석 기술을 활용해 군사적 선택지를 제공하는 소프트웨어로 전쟁의 승패를 결정하는 핵심 역할을 하고 있다.

전쟁은 시작하기도 전에 승패가 결정된다는 광고 문구처럼 팔란티어는 이미 전쟁에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 우크라이나 전쟁 발발 이후 팔란티어는 우크라이나 정부와 협력해 군사 안보에 특화된 소프트웨어를 공급했다. 우크라이나 국방부뿐만 아니라 재무부, 교육부 등 6개 이상 정부 부처가 팔란티어 소프트웨어를 사용하면서 전쟁 현장에서의 파급력이 커졌다. 팔란티어의 AI 기술은 위성 이미지, 드론 영상, 지상 보고서 등 다양한 데이터를 분석해 러시아군 동태와 전력을 입체적으로 분석해 긴박한 상황에서 최적의 군사적 선택지를 제안한다.

이 같은 기술로 팔란티어는 21세기 AI 무기상으로 불리며 전쟁에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 만약 중동 전쟁이 장기화될 경우 팔란티어의 역할이 더욱 확대될 것으로 전망된다. 이스라엘은 팔란티어의 오랜 고객이며, 팔란티어 핵심 리더십은 이스라엘에 대한 연대를 여러 차례 밝힌 바 있다. 팔란티어는 전쟁에서 승패를 결정하는 핵심 기술로 주목받고 있으며, 글로벌 정세 변화 속에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 예상된다





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