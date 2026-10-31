실내 카트·글라이더 한 곳에서…서울 최대 이색 레포츠시설 '점프' 문 열었다

서울 노원구 하계동에 들어선 '점프'는 국내 최대 규모의 실내 이색 레포츠시설로, 카트, 글라이더, 인공암벽등반 등 다양한 체험을 제공한다. 날씨에 관계없이 이용 가능하며, 오는 2027년에는 서울아레나 방문객을 유치할 계획이다.

서울 노원구 하계동에 들어선 이색 레포츠 시설 점프. 사진 노원구 지난달 29일 찾은 서울 노원구 하계동의 실내 이색 레포츠 시설 '점프(JUMP)'. 주차장에 들어서자 큰 건물의 외벽부터 눈길을 끌었다.

카트를 타고 질주하거나 레이저총을 든 만화 캐릭터들이 형형색색으로 그려져 있었다. 마치 대형 게임 화면을 옮겨놓은 듯했다. 점프는 노원구가 조성한 연면적 8612㎡, 지상 2층 규모의 시설이다. 지방자치단체가 주도해 만든 실내 이색 레포츠시설 가운데 국내 최대 규모다.

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노원구 최대 규모 실내 레포츠 시설 점프 개장

지난달 2일 정식 개장했다. 날씨와 계절에 관계없이 다양한 체험을 즐길 수 있다는 게 장점이다. 유료시설이다. 점프 실내 모습.

연두색이 카트 트랙이고, 노란색이 글라이더 레일이다. 김민욱 기자 점프는 크게 라이드존·어드벤처존·서바이벌존·아케이드존·RC플레이존·키즈그라운드존 등 6개 구역으로 나뉜다. 가장 눈길을 끄는 시설은 라이드존 내 '배틀 드리프트 카트'다. 건물 내 높은 층고를 활용한 380m 길이의 실내 트랙에서 4륜 카트를 몰며 질주할 수 있다.

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배틀 드리프트 카트 체험 및 속도 제한 완화 계획

현재 최고속도를 시속 30㎞가량으로 제한하고 있지만, 이달 랩타임(한 바퀴 주행시간) 측정 시스템을 도입해 이용자의 주행 실력에 따라 속도 제한을 완화할 계획이다. 점프에서 운영 중인 카트. 김민욱 기자 이날 직접 카트를 몰아보니 핸들부터 묵직했다. 일반 키즈카페에서 타던 카트와는 확연히 달랐다.

속도감도 상당했다. 급커브 구간에서는 핸들을 꺾을 때마다 몸이 한쪽으로 쏠렸다. 도심 도로에서는 경험하기 어려운 코너링의 재미를 느낄 수 있었다.

'스카이 글라이더'도 빼놓을 수 없다. 점프 천장에 구불구불 설치된 레일을 따라 210m를 미끄러지듯 이동하는 시설이다. 탑승자가 가속 버튼을 눌러 속도를 직접 조절할 수 있다. 곡선 구간에서는 몸이 바깥쪽으로 튕겨 나가는 듯한 짜릿함이 느껴진다.

스카이 글라이더와 인공암벽등반 등 다양한 체험 시설

인공암벽등반 시설인 클립 앤 클라임. 김민욱 기자 '스카이트레일'에서는 3층 높이의 구조물에 설치된 39개 장애물을 통과하며 모험을 즐길 수 있다. 인공암벽등반 시설인 '클립 앤 클라임'에서는 최대 11m 높이의 인공 암벽 도전이 가능하다. 난도와 형태가 다른 여러 등반 테마도 마련됐다.

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이밖에 레이저 서바이벌과 몸을 움직여 즐기는 스포츠 게임, 무선조종(RC) 중장비 체험도 가능하다. 미취학 아동을 위한 전용 놀이공간도 마련됐다. 400석 규모의 푸드라운지와 파티룸을 갖춰 가족 나들이뿐 아니라 학교 체험학습이나 단체 방문도 가능하다. 설날과 추석 당일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영한다. 수락산 자연휴양림 '수락휴(休)' 내 트리하우스.

김민욱 기자 노원구는 점프를 주변 관광시설과 연계해 방문객의 체류시간을 늘릴 계획이다. 예약이 시작되자마자 마감될 정도로 인기가 높은 수락산 자연휴양림 '수락휴(休)', 노원기차마을, 5대 힐링타운 등이 연계 대상이다. 정원과 숲길, 공원을 잇는 '노원 가든라인'도 조성한다. 2027년 개관 예정인 서울아레나 방문객을 점프로 유치한다는 구상도 있다. 노원구 관계자는 "점프를 찾는 어린이와 청소년, 어른들 모두 짜릿한 재미와 도전의 성취감을 얻길 바란다"고 말했다. 김민욱 기자 kim.minwook@joongang.co.kr