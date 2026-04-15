신현송 한은 총재 후보자, 금리 동결 지지 및 환율 급등 원인 '왝더독' 지목, 시스템 개선 의지

신현송 한국은행 총재 후보자가 최근 기준금리 동결 결정에 대해 지지 의사를 밝히고, 환율 급등의 주요 원인으로 파생상품 시장의 왝더독 현상을 지목하며 시스템 개선 의지를 드러냈다. 또한, 일본식 장기 저성장 우려에 대해서는 선을 그으며, 양극화 문제 해결에 대한 고민을 드러냈다. 신상 논란에 대해서는 사과하고, 한국 경제 발전을 위해 최선을 다할 것을 다짐했다.

신현송 한국은행 총재 후보자는 최근 한국은행 의 기준금리 동결 결정에 대해 '불확실성이 큰 상황에서 맞는 방향이었다'고 평가하며 지지 의사를 표명했습니다. 그는 국회 인사청문회에서 지난 10일 한은 금융통화위원회의 기준금리 동결 결정에 대한 질문에 '아닙니다'라고 명확히 답하며, 중동 사태 초기와 같은 불확실한 시기에는 좀 더 지켜보는 것이 적절했다고 밝혔습니다.

신 후보자는 당시 중동 사태의 불확실성이 컸고, 석유 공급 충격이 인플레이션으로 이어질 수 있는 가능성을 고려하여 신중한 입장을 취했다고 설명했습니다. 그는 현재까지 그러한 현상이 나타나지 않았기에 지켜보는 쪽으로 결정한 것이 옳았다고 강조했습니다. 이와 더불어, 최근 환율 급등의 원인으로 실물 경제보다는 파생상품 시장의 '왝더독(꼬리가 몸통을 흔드는)' 현상을 지목하며, 시스템 개선의 필요성을 강조했습니다.

신 후보자는 최근 환율이 1500원대까지 급등한 상황에 대해 '상당히 높은 수준으로 지속되고 있다'고 평가했습니다. 하지만 그는 환율 상승이 국내 투자자들의 해외 자산 매입보다는 장부 외 거래, 특히 역외선물환(NDF) 시장의 영향을 크게 받았다고 분석했습니다. 금융 제도의 허점을 파고드는 자본 흐름으로 인해 환율이 급변하는 '왝더독' 현상이 발생한다고 지적하며, 이는 과거 미국의 상호 관세 문제나 엔캐리 청산 사례와 같이 반복적으로 나타나는 문제라고 언급했습니다.

이러한 문제 해결을 위해 신 후보자는 역외 원화 결제 시스템 구축 및 원화 국제화를 추진하여 외부 충격에도 환율을 안정적으로 관리할 수 있는 구조를 만들겠다는 구상을 밝혔습니다.

신 후보자는 한국 경제가 일본의 '잃어버린 20년'과 같은 장기 저성장 국면에 접어들 수 있다는 우려에 대해 단호하게 선을 그었습니다. 그는 한국 경제가 일본과는 달리 역동적인 면이 많고 탁월한 기술력을 보유하고 있다고 강조하며, 다만 양극화 문제에 대해서는 한국은행이 균형 있게 경제를 이끌 수 있도록 고민하겠다는 입장을 밝혔습니다. 그는 또한 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션 가능성에 대해서는 '비교적 적은 편'이라고 분석했습니다.

한편, 신 후보자는 외화자산 보유와 가족 국적 문제로 불거진 논란에 대해 사과하며, 오랫동안의 해외 생활로 인해 행정 처리에 불찰이 있었다고 밝혔습니다. 그는 고의성은 없었다고 해명하며, 증여 재산 및 매각 관련 문제는 상당 부분 처리되었다고 덧붙였습니다.

신 후보자는 앞으로 취임하게 된다면 제기된 문제들을 신속히 처리하고, 한국 경제 발전을 위해 최선을 다하겠다는 포부를 밝혔습니다.





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