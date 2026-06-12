신현송 한은 총재, 물가안정 위해 금리 인상 서두를 것… 저소득층 부담 완화 방안도.Searching

신현송 한국은행 총재가 창립 기념 연설에서 통화정책의 방향을 제시했다. 그는 물가안정을 최우선으로 삼아 금리 인상을 늦지 않게 추진할 필요가 있다고 강조하며, 최근 데이터가 이러한 판단을 지지한다고 밝혔다. 또한 저소득층의 물가 상승 부담을 고려해 선제적 조치가 필요하다고 언급하고, 수도권 주택가격 상승과 빚투에 대한 경고도 잊지 않았다. 원·달러 환율은 점차 안정될 것으로 전망하며 외환시장 개선 정책도 약속했다.

신현송 한국은행 총재는 지난 12일 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 한은 창립 제76주년 기념식에서 통화정책 과 관련한 현황과 전망을 설명했다. 신 총재는 물가안정 을 최우선 과제로 삼아 금리 인상을 서둘러야 한다고 강조하며, 최근 경제 데이터가 이러한 방향을 지지하고 있다고 밝혔다.

그는 성장, 물가, 금융안정 상황이 통화정책 측면에서 비교적 명확한 방향을 가리키고 있으며, 통화정책 변수 간 상충 관계가 현재 크지 않다고 진단했다. 특히 물가 상승 부담이 저소득층에서 더 크게 나타나기 때문에 선제적인 물가 안정 조치가 이들의 부담을 덜어주는 길이라고 언급했다. 신 총재는 5월 금융통화위원회 회의에서도 기준금리 인상을 예고한 바 있으며, 이번 발언을 통해 7월 16일 예정된 차기 금통위에서 금리 인상이 결정될 가능성이 높아졌다.

다만 금리 인상이 기업과 가계의 부채 상환 부담을 증가시킬 수 있는 점을 우려하며, 이러한 어려움에 대한 지원은 재정정책을 통한 선별적 접근이 더 효과적이라고 제안했다. 또한 한은도 이에 기여할 부분이 있는지 검토해 나가겠다고 덧붙였다. 주택시장에서는 수도권의 매매 및 전월세 가격이 높은 오름세를 유지하고 추가 상승 기대도 높아졌다며, 중장기적으로 수도권 집중 완화와 생산적 부문으로의 자금 이동을 위한 노력이 지속되어야 한다고 강조했다. 주식 시장에서는 빚내서 투자하는 이른바 빚투에 대해 과도한 레버리지 투자가 가격 조정 시 개인 손익에 큰 영향을 미치고 시장 변동성을 확대할 수 있다고 경고했다.

원·달러 환율과 관련해선 최근 1500원대까지 오른 환율이 점차 안정될 것으로 전망하며, 경상수지 흑자 등 원화 수요 증가 요인이 작용할 것이라고 내다봤다. 아울러 외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제시스템 구축을 통해 외국인 투자자의 원화 시장 접근성을 높이고, 역외 선물환 거래 수요를 역내로 흡수하는 방향으로 유관기관과 협력해 정책을 펴나가겠다고 밝혔다





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